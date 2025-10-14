意想不到的營養簡單 煎芹菜葉餅

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖於9月23日下午發生溢流，造成光復鄉嚴重災情。截至10月7日下午，根據中央災害應變中心統計，已造成18人死亡、6人失聯、157人受傷。由於天候持續不穩、地勢坍塌，富田一街一帶昨日下午4時許傳出屍臭味，搜救人員與搜救犬持續進行搜索，盼儘快尋回失蹤者。
除了現場救援進度外，災後家屬最關心的問題之一，就是「保險理賠能不能申請？」。對此，銳思風險管理顧問有限公司首席顧問顏宏斌指出，許多人以為只要「天災失蹤」或「登山意外」就能領理賠，但實際上程序繁瑣、條件嚴苛，稍有不慎保單就可能變成廢紙。
天災失蹤 ≠ 馬上能領理賠！必須等「死亡宣告」生效
顏宏斌指出，若民眾在地震、山洪或堰塞湖等天災中失蹤，即便警方或搜救隊確認現場極可能已罹難，家屬仍無法立即向保險公司申請壽險或意外險理賠。他強調：「保險公司沒有『死亡證明』是不會賠的！」
依《民法》第23條規定，若屬於天災造成的失蹤，家屬需等待滿1年後，向法院聲請「死亡宣告」才能申請理賠。
但即使拿到死亡宣告，也只代表法律上推定「死亡」，無法證明「死因屬於意外」，因此保險公司仍可能以「無法確認意外原因」為由，拒絕理賠意外險。
登山或救災殉職也可能「不賠」？關鍵在主因與活動條款
針對近期救難志工與登山者頻傳傷亡事件，顏宏斌進一步指出，許多人誤以為「意外身故就一定賠」，但保險公司在審核時，常以以下幾項理由拒賠：
1.主張為自殺或故意行為：若被保險人近期有經濟困難或留下遺書，保險公司可能以「故意造成死亡」為由不賠。
2.主因非意外而是疾病：若人在登山時因心肌梗塞或高山症先行死亡，即便之後發生墜落，主因仍為「疾病」，屬於意外險除外範圍。
3.活動列入不保清單：若保單條款明載「不承保登山、潛水、滑雪」等高風險活動，理賠將自動排除。
4.個人重大過失：如颱風天硬要觀海、警戒區域違規進入等，保險公司可能主張「可預見風險卻仍故意暴露危險」，拒賠理賠。
他提醒：「只要不是故意導致事故，即便有判斷失誤，也不該被歸為『重大過失』而拒賠。」
專家提醒：檢視保單內容、確認「除外條款」最重要
顏宏斌呼籲，許多民眾投保多年卻不清楚自己買的是什麼，尤其是意外險與壽險的界線。他建議：
1.檢查是否有明確載明「天災失蹤」相關保障。
2.了解「登山、潛水、救災活動」是否被排除。
3.若從事高風險職業（如搜救、消防），應另行加保「特定職業意外險」。
「保險不是等出事才看，而是事前要知道能不能保。」他強調，災難頻傳的年代，提前理解條款、保留理賠證據，是對家人最實際的保障。
顏宏斌全文：別讓保單變廢紙！搞懂「天災失蹤」與「登山意外」的理賠迷思
最近天災、山難的新聞好多，真的讓人很揪心。除了祈禱平安，很多醫師朋友私下問：「如果真的出事，我的保險會賠嗎？」
今天不講廢話，直接說明兩個常搞錯的保險迷思
這篇文你可以用不到，但一定要分享給你的朋友知道！
⚠️迷思１：家人天災失蹤，可以馬上拿理賠金？（壽險、意外險）
答案：不行！一塊錢都拿不到！❌
你是不是也以為，人失蹤了就能申請理賠？不！「生死不明」還不等於「死亡」，而保險公司沒有「死亡證明」是不會賠的。
👉那怎麼辦？必須透過法律程序，向法院聲請「死亡宣告」。
- 一般失蹤： 7年。
- 天災失蹤： 1年！（例如 #地震、#山洪、#颱風）
✅ 特別提醒
聲請死亡宣告後，拿到相關文件，通常「壽險」就能順利理賠，但意外險仍無法理賠！
因為「死亡宣告」只推定「死亡」這件事，但無法證明死亡原因是『意外』。因此，保險公司可以此為理由，拒絕理賠意外保險金
⚠️迷思２：登山出意外，意外險一定賠？
答案：可以申請，但不保證賠得下來！
當理賠申請送到保險公司手上，他們可能會用以下幾個理由，跟你說「不賠」喔！
拒賠理由１：「這是自殺，屬於故意行為！」
意外險不賠故意行為。通常保險公司會主張是自殺（遺書、財務、短期投保），而拒絕理賠。
💡提醒：保險公司不想賠，要由保險公司負責舉證是故意自殺
拒賠理由２：「死亡主因是疾病、非意外！」
這是拒賠的大魔王：「主力近因」原則。
- 會賠的狀況： 一個健康的人，失足墜崖身故。
➡️ 死亡主因是「意外」。
- 不賠的狀況： 在墜崖前，已經因心肌梗塞或高山症而死亡。
➡️ 死亡主因是「疾病」，意外險就不賠。
拒賠理由３：「你玩的活動，在我們的不保清單上！」
部分保險公司DM，上面會有一行小小的字寫著：本保險不承保登山、潛水、滑雪等活動，如果你的活動剛好被列在「除外責任」裡，就掰掰了。
💡提醒：不在除外責任條款，保險公司就不能擴張解釋拒賠的理由
拒賠理由４：「這是個人重大過失，不算意外！」
天候不佳爬山、颱風天觀海，這種近乎「白目」的行為，保險公司可能會主張「可以預見後果具有危險」、而個人「故意」讓自己暴露在極端風險中，因此拒賠。
💡提醒：即便「重大過失」行為，只要並非故意引起事故、也並非故意導致死亡，就不能拒賠。
又或者，明知災區狀況不穩定，仍前往進行勘災、救災活動而受傷或死亡，也應可以理賠
結論
✅ 失蹤理賠： 天災失蹤要等滿1年拿「死亡宣告」才能申請，但意外險仍會拒賠！
✅ 登山理賠： 小心保險公司用「疾病」或「活動除外」當理由拒賠！
花點時間檢查你的保單吧！別讓你的保障，在你最需要的時候派不上用場。
