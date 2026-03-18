2026-03-18 14:00 女子漾／編輯許智捷
ITZY來了！首度攻高雄巨蛋 《TUNNEL VISION》巡演正式宣布，票價、搶票時間一次看
MIDZY可以準備動起來了。韓國人氣女團ITZY正式宣布，將帶著第三次世界巡迴演唱會《TUNNEL VISION》來到台灣，而且這次不在台北，直接南下攻進高雄巨蛋，成為出道以來首次在高雄舉辦專場演唱會。
消息一出立刻在粉絲圈炸開，不少人直呼「終於等到」，也讓這場演唱會瞬間成為今年最受矚目的K-POP重點場次之一。
ITZY高雄開唱時間曝光 地點、日期一次整理
這次《TUNNEL VISION》高雄站已確定於6月登場，場地選在南台灣最大指標場館之一高雄巨蛋。
演出時間為2026年6月27日（週六），對粉絲來說不只交通更方便，也等於是一場結合旅行與追星的行程。
2026年6月27日（週六），對粉絲來說不只交通更方便，也等於是一場結合旅行與追星的行程。
票價公開＋VIP福利曝光 近距離看女神不是夢
本次票價區間從入門到VIP等級都有安排，無論預算多少幾乎都有機會進場。
票價：NT$ 6,880 (VIP) / 5,880 / 4,880 / 4,380 / 3,880 / 2,880
其中最高價VIP區通常會包含Soundcheck彩排、優先入場以及限定周邊等福利，是鐵粉必搶區域。
整體票價設定偏向完整分級，也意味著競爭將會相當激烈。
搶票時程一次看 這兩天關鍵一定要記
本次售票分為預售與正式開賣兩階段，時間點非常關鍵。
Live Nation會員預售將於2026年3月25日中午11點開放，而全面開賣則在隔天3月26日同樣時間於拓元售票系統登場。
星展萬事達卡卡友預售：2026/3/24 11:00-23:59Live Nation 會員預售：2026/03/25 (三) 11:00 AM
拓元售票系統全面開賣： 2026/03/26 (四) 11:00 AM
另外，信用卡與電信用戶通常也會有專屬預購機會，建議提前確認資格與規則，才能提高搶票成功率。
《TUNNEL VISION》最大亮點 全新舞台＋完全體回歸
這次巡演最大看點之一，就是全新企劃《TUNNEL VISION》所帶來的舞台升級。無論是燈光設計、舞台結構還是編舞，都預計會與過往巡演有所區隔，強調更強烈的視覺衝擊與沉浸感。
同時，粉絲最期待的「5人完全體」也將登場，ITZY招牌的高強度舞蹈與現場爆發力，將在高雄巨蛋完整呈現。
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