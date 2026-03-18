《逐玉》熱播卻頻頻穿幫？6大「顯微鏡級錯誤」曝光，隼隼竟是「機器鳥」！

2026-03-18 09:49 女子漾／編輯許智捷
《逐玉》熱播卻頻頻穿幫？6大「顯微鏡級錯誤」曝光，隼隼竟是「機器鳥」。圖片來源：官方微博、小紅書@蛋殼敲、水印
《逐玉》熱播卻頻頻穿幫？6大「顯微鏡級錯誤」曝光，隼隼竟是「機器鳥」。圖片來源：官方微博、小紅書@蛋殼敲、水印

作為近期討論度爆表的古裝劇，《逐玉》由田曦薇張凌赫主演，從開播以來不只憑藉高顏值與精緻服化道成功圈粉，更在各大平台穩坐熱度排行榜。然而，當觀眾追劇進入「細節控模式」，這部看似完美的古裝大戲，也悄悄露出不少讓人哭笑不得的穿幫瞬間。

圖片來源：官方微博
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也因為劇集熱度太高，這些小失誤反而成為網友瘋狂截圖、討論的另類亮點。以下就帶你一次看完《逐玉》最被熱議的6大穿幫名場面。

編輯推薦

《逐玉》穿幫1. 古裝婚禮竟出現「現代口罩」

圖片來源：小紅書@櫻桃🍒大丸子
圖片來源：小紅書@櫻桃🍒大丸子

在一場隆重婚禮戲中，背景臨演竟直接戴著白色口罩入鏡，與整體古裝氛圍形成強烈反差。畫面一出，觀眾瞬間出戲，紛紛笑說：「防疫意識也太超前。」

《逐玉》穿幫2. 長玉談心現場混入「現代設備影子」

圖片來源：翻攝自網路
圖片來源：翻攝自網路

細節控觀眾發現，女主長玉與鄰居趙大娘深夜對話時，屋內角落竟出現一名戴眼鏡、低頭滑平板的男子，突兀感十足，被認為是拍攝現場未清場的失誤。

《逐玉》穿幫3. 夜戲驚見「眼鏡男」

圖片來源：水印
圖片來源：水印

夜間場景中，一名戴眼鏡的男子蹲在一旁，被質疑是工作人員誤闖鏡頭。強烈的現代感讓觀眾一秒出戲，也成為被熱議的穿幫畫面之一。

《逐玉》穿幫4. 古代酒樓竟用「現代瓦斯爐」

圖片來源：水印
圖片來源：水印

酒樓後方的廚房場景，被眼尖網友發現竟使用現代瓦斯設備，與古代背景設定完全不符，也讓人忍不住吐槽：「這家酒樓科技領先千年。」

《逐玉》穿幫5. 群演吃饅頭「假動作」太明顯

在吃饅頭的群戲中，有群演被發現其實「根本沒在吃」，只是不斷重複假咬動作，表情與節奏明顯不自然。畫面被網友逐格放大後，反而變成意外爆紅的搞笑名場面。

《逐玉》穿幫6. 神鳥隼隼被揭「機器鳥」

圖片來源：小紅書@蛋殼敲
圖片來源：小紅書@蛋殼敲

劇中負責串聯情感的關鍵角色「隼隼」，原本充滿靈性，但有網友發現牠在鏡頭下疑似露出電線或機械零件，甚至出現不自然反光，被質疑其實是道具鳥。畫面曝光後掀起熱議，也讓不少觀眾笑說：「原來是古代無人機。」

有趣的是，這些穿幫並沒有讓《逐玉》口碑崩盤，反而成為觀眾之間的共同話題。某種程度上，這些「不完美」讓追劇多了一層參與感，甚至變成另類的追劇樂趣。

畢竟，在4K高畫質與觀眾「顯微鏡式」觀看習慣下，再精緻的製作也難免有疏漏。與其說是失誤，不如說是觀眾與作品之間的一種互動，當大家一邊吐槽、一邊追劇，反而更證明這部劇真的夠紅。

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#逐玉 #張凌赫 #田曦薇

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2026-03-13 11:49 女子漾／編輯ANDREA

在追劇的時候，我們常常會被男主角的光環迷倒，但你知道嗎？現實生活中有不少男星不僅擁有超高顏值，更是名副其實的「學霸」！他們不僅在螢光幕前展現精湛演技，私底下的超強學習力與邏輯思維更是讓人佩服。這次為大家盤點五位來自台灣與中國的學霸男星，看看他們究竟有什麼獨特魅力，能把觀眾的心抓得牢牢的~~~

1.考神降臨：張新成

說到學霸絕對不能不提張新成！當年他可是創下中國五大藝術院校專業成績第一名的神級紀錄，被廣大粉絲譽為考神。

代表作品：《以家人之名》、《變成你的那一天》

受歡迎原因：張新成不僅擁有鄰家男孩的清新氣質，演技更是細膩自然。他能把各種複雜的內心轉折詮釋得非常到位，看他演戲總能讓人深深共鳴。加上他私下溫柔又超級自律的性格，實在很難讓人不愛！

2.國民弟弟變身演技派：吳磊

童星出身的吳磊大家肯定不陌生，但很多人不知道他當年是以表演專業全國第一名的超高成績，風光考進北京電影學院。

代表作品：《星漢燦爛》、《在暴雪時分》

受歡迎原因：吳磊從小帥到大，體態與氣質也隨著時間淬鍊得更加成熟。他的眼神自帶深情，無論是霸氣將軍還是體貼暖男都能完美駕馭。加上他極高的情商與幽默感，每次看他的訪談都會被他的機智反應圈粉。

3.理工科高材生：張凌赫

張凌赫畢業於南京師範大學電氣工程專業，聽說當年高考數學成績幾乎滿分，是個道地的理工科高材生。

代表作品：《蒼蘭訣》、《寧安如夢

受歡迎原因：擁有精緻五官和高挑身材的張凌赫，穿起古裝簡直就是仙氣飄飄的代名詞。最可愛的是，他雖然外表看起來高冷霸氣，私底下卻是個自帶搞笑魂的大男孩，這種超級反差萌讓他收穫了滿滿的人氣。

4.億萬票房男神：林柏宏

台灣男星林柏宏擁有國立台灣師範大學化學系的高學歷，原本以為會走上安穩教職的他，卻憑藉對表演的熱愛在演藝圈大放異彩。

代表作品：《關於我和鬼變成家人的那件事》、《六弄咖啡館》

受歡迎原因：林柏宏的招牌陽光笑容殺傷力十足！他勇於挑戰各種截然不同的角色，無論是深情暖男還是帶點神經質的搞笑角色，他都能演得活靈活現。他的表演總有一種獨特的親和力，讓人看著看著就徹底迷上。

5.鋼琴十級的音樂才子：白敬亭

白敬亭畢業於首都師範大學音樂學院，這所學校的錄取門檻相當高，而且他還擁有鋼琴十級的超強實力，是不折不扣的藝術學霸。

代表作品：《卿卿日常》、《開端》

受歡迎原因：白敬亭自帶一種乾淨清爽的校草氣質，他的演技自然流暢，特別是在喜劇節奏的拿捏上非常精準。他完全靠著自己的努力與挑劇本的好眼光打下一片天，這份堅持與才華讓人相當敬佩。

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小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

2026-02-24 10:52 女子漾／編輯王廷羽
小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜。圖片來源：pexels
小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜。圖片來源：pexels

日本一直是台灣人最愛的自由行目的地，從東京、京都到大阪，幾乎一年四季都能看到台灣旅客身影。不過，玩得開心之餘，住宿禮儀其實也很重要！近期位於大阪難波的「Hotel B-Suites」在社群平台分享「飯店員工最怕遇到的5大NG行為」，引發日本網友熱烈討論。這篇帶大家盤點日本旅館最怕旅客「5大NG行為」，去日本時千萬別踩雷。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

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日本飯店NG行為1：退房沒關電視、冷氣

很多人退房時習慣拖著行李就直奔電梯，心想反正清潔人員等等會進來整理，但在日本住宿文化裡，「離開前把電源關好」其實是基本禮儀。電視、冷氣與室內燈光若全數開著，不只增加飯店負擔，也容易讓人留下粗心印象。對講究細節與體貼的日本服務業來說，順手按下關閉鍵是一種無聲的尊重。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為2：在客房內染髮

出國旅行想換個新造型可以理解，但在客房浴室自行染髮，卻是房務人員最怕遇到的場景之一。染髮劑一旦沾上洗手台、牆面或磁磚縫隙，往往很難完全清除，甚至可能留下永久痕跡。這不僅增加清潔難度，也可能影響下一位房客的入住品質。若真的有造型需求，到當地髮廊處理，反而更安心也更專業。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為3：弄壞物品卻隱瞞不報

旅途中難免手滑打破杯子、碰壞遙控器，有些人會因為尷尬而選擇默不作聲，希望「就這樣算了」。但其實飯店在整理房間時一定會發現問題，與其等被追查，主動告知反而才是正確做法。飯店通常都有住宿紀錄，也會在整理房間時發現異常。與其等被追查，不如誠實說明。部分情況下，飯店甚至未必會要求賠償，但隱瞞反而可能影響個人信用紀錄，甚至被列入黑名單。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為4：在床上吃泡麵、湯湯水水

這一條讓許多網友最震驚，出國玩累了，躺在床上配宵夜看電視，聽起來很幸福，但對飯店來說卻是高風險行為。泡麵、味噌湯或有醬汁的食物，一旦灑在床單或床墊上，不只清洗困難，嚴重時甚至必須更換整張床墊。對房務人員而言，這種「看似小事」卻可能造成高額成本，如果想吃宵夜，建議在桌面區域用餐，避免在床上進食，才能維持基本的住宿禮儀。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為5：順手牽羊帶走非消耗備品

日本飯店確實會提供可帶走的一次性備品，例如牙刷或梳子，但吹風機、熱水壺、衣架等屬於固定設備，擅自帶走就是違法行為。實務上，確實有房務人員反映設備經常「憑空消失」。如果不確定某樣物品是否能拿，最簡單的方法就是詢問櫃檯。一次旅行不值得因為小小貪念而留下紀錄。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本一向重視秩序與細節，這份講究也體現在住宿文化裡，其實不用太緊張會不會踩雷，只要記得把房間當成暫時借住的空間，離開前整理好、出狀況主動告知、不確定能不能拿就先問一句，多半都不會出錯。

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#網友 #飯店 #日本 #台灣旅客 #出國旅行

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2026-03-10 08:28 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

最近開播就掀起討論熱潮的古裝陸劇逐玉》，不只因為田曦薇張凌赫組成的「戎馬CP」甜度爆表，更因劇中人物關係複雜到讓不少觀眾直呼「邊追劇邊做筆記」。從先婚後愛、滅門血仇到朝堂權謀，每個角色幾乎都彼此牽動，一不小心就會看得霧煞煞。以下整理《逐玉》10大人物關係懶人包，幫你一次搞懂這場愛情與權力交織的大局。

《逐玉》10大人物關係懶人包

1. 樊長玉 × 謝征

先婚後愛的命運夫妻

樊長玉原本只是市井屠戶之女，性格豪爽又力氣驚人。為了守住家業，她決定招贅夫婿，而命運讓她遇見隱姓埋名的謝征。謝征其實是武安侯世子，家族遭朝堂陰謀滅門後被迫藏身民間，兩人從利益婚姻開始，慢慢在並肩生死中產生真感情，也成為整部劇最核心的感情線。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

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圖片來源：《逐玉》官方微博

圖片來源：《逐玉》官方微博
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2. 謝征 × 謝臨山

父子與滅門血仇

謝征的父親謝臨山是鎮守邊疆的將領，卻因朝廷陰謀被誣陷叛國，最終戰死沙場，謝家滿門覆滅。這段家族悲劇也成為謝征整部劇的行動動機，他隱姓埋名，就是為了找出真正害死父親的幕後黑手。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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3. 謝征 × 魏嚴

宿命對立的復仇關係

魏嚴是劇中最重要的反派勢力之一。當年謝家滅門與他有密切關聯，因此謝征與魏嚴之間形成難以化解的仇恨。隨著劇情推進，兩人的對抗不只是個人恩怨，更牽涉整個朝堂權力鬥爭。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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4. 樊長玉 × 李懷安

守護與信任的盟友

李懷安是謝征的重要朋友，也是樊長玉的可靠盟友。他在謝征復仇之路上扮演關鍵角色，既是軍中將領，也是能夠並肩作戰的兄弟。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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5. 謝征 × 公孫鄴

師友關係的精神支柱

公孫鄴是河間書院院長，同時也是謝征重要的精神支柱。他代表文人與智者力量，在劇中不僅提供策略，也在關鍵時刻指引謝征。

6. 樊長玉 ×樊長寧

姐妹情與命運羈絆

長寧是長玉最重要的親人，也是與她相依為命長大的妹妹。她最喜歡吃姊姊做的滷豬肉，也總是一口一聲地喊謝征「姊夫」，天真又可愛。

7. 樊長玉 × 十二娘

亦敵亦友的神秘女子

十二娘身份神秘，在不同勢力之間遊走。她與樊長玉的關係相當微妙，有時像朋友，有時又似乎另有盤算，讓觀眾始終猜不透她真正的立場。

8. 隨元青 × 隨拓

父子與軍權勢力

隨元青出身軍中世家，他的父親隨拓掌握重要軍權。父子兩人的立場與選擇，直接影響朝堂軍事勢力的平衡。

9. 齊昇 × 朝堂勢力

太子與權臣角力

齊昇身為太子，身邊聚集許多權臣勢力。他的政治決策與朝堂站隊，也與謝家滅門案有著千絲萬縷的關係。

10. 謝征 × 樊長玉 × 朝堂陰謀

愛情與權謀交織的命運

最關鍵的一條線，其實是謝征與樊長玉共同面對的命運，一個是背負血仇的將門之子，一個是看似平凡卻逐漸被捲入權力漩渦的女子。當愛情、復仇與朝堂陰謀同時展開，兩人不只是夫妻，更是彼此唯一能信任的戰友。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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#逐玉 #田曦薇 #張凌赫 #樊長玉 #陸劇片單 #古裝陸劇

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2026-03-11 19:57 女子漾／編輯周意軒
AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜 圖片來源：Ai製圖
AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜 圖片來源：Ai製圖

與喜歡的人一起吃飯、旅行或約會，本來應該是甜蜜又浪漫的時光。但有些人對金錢特別敏感，甚至會在約會開銷上「算得非常清楚」。對不少人來說，如果對方連幾十元的小錢都要分得一清二楚，多少會讓氣氛有點冷掉。日本媒體《占いTV》就曾分析12星座男性的性格特質，並整理出在「約會花費」上最傾向AA制的星座排行榜。究竟哪些星座男最容易提出「各付各的」？一起來看看這份有趣的排行，你身邊的那個人有沒有上榜。

AA男星座第1名：處女座

提到精打細算，處女座男生幾乎是公認的第一名。處女座本身就重視效率與理性，在金錢觀上更是出了名的務實。

即使是約會，他們也習慣事先計算花費，例如挑選有折扣活動或優惠券的餐廳，甚至會特別研究哪家店「CP值最高」。在處女男看來，這並不是小氣，而是一種理性的消費方式。

不過對一些人來說，當浪漫的約會變成精密的「價格比較」，多少會讓人感到有些掃興。但對處女座而言，會過日子才是長久關係的關鍵。

AA男星座第2名：巨蟹座

巨蟹座男生其實非常重視感情與家庭，也因此不少巨蟹男在戀愛初期就會開始思考未來。

他們往往希望為婚姻或家庭生活提前存下一筆資金，因此在日常開銷上相對節制。約會時若需要花費較多金錢，巨蟹男通常會傾向提出AA制。

有趣的是，他們其實也不太喜歡讓女生請客。對巨蟹男而言，最公平、也最安心的方式就是「各付各的」。如果對方對AA制感到非常介意，他們反而會覺得兩人的價值觀可能不太一致。

AA男星座第3名：水瓶座

水瓶座男生對金錢的看法往往與一般人不同。他們認為約會的重點不是花多少錢，而是兩個人相處的感覺。

因此在規劃約會行程時，水瓶男常常會提出一些「不用花太多錢」的活動，例如逛圖書館、看展覽、去公園散步，或一起準備便當到戶外聊天。

在水瓶男眼中，這些簡單的約會方式反而更自在，也更能享受兩人相處的時光。雖然不一定是真的吝嗇，但他們確實不太習慣用金錢來堆砌浪漫。

其實AA制並不一定代表小氣，很多人只是希望在關係中維持平等與自在。有人喜歡被請客的浪漫，也有人認為各付各的更沒有壓力。戀愛裡最重要的，往往不是誰花得多，而是兩個人的金錢觀是否能互相理解與尊重。

#星座 #排行榜

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看起來傻白甜，其實城府超深！「3星座」外表單純 內心老狐狸

2026-03-11 20:38 女子漾／編輯張念慈

在日常生活中，有些人看起來總是溫柔、單純，甚至帶點「傻白甜」的氣質，但只要真正相處過就會發現，他們其實比誰都清醒。外表的無害感，往往只是保護自己的方式，而真正的想法與判斷，早已在心裡盤算得清清楚楚。

看起來傻白甜，其實城府超深！「3星座」外表單純 內心老狐狸。女子漾AI製圖
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有些星座天生就擅長觀察人心，懂得隱藏鋒芒，不會輕易把所有心思攤在檯面上。看似柔軟、隨和，實際上卻擁有相當敏銳的洞察力與判斷力。根據搜狐網分析，以下這三個星座，常常就是「外表單純、內心精明」的代表。

外表傻白甜星座1.雙魚座：溫柔外表，其實洞察力極強

圖片來源：tvN
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雙魚座給人的第一印象往往是溫柔、感性又有點天真，好像永遠活在浪漫的世界裡。許多人會以為雙魚座很好說話，甚至有點單純到不懂人情世故。但實際上，他們的情緒感知力與直覺往往比別人更敏銳。

雙魚座擅長從細節中察覺別人的情緒變化，也能很快理解對方的心思。正因為如此，他們往往不會急著表態，而是選擇靜靜觀察局勢。很多時候，看似單純的雙魚，其實早就看透事情的走向，只是不願意把話說破。

這種「懂得但不說」的特質，也讓雙魚座在人際關係中顯得格外聰明。他們不一定會主動算計別人，但絕對不會輕易被欺負。

外表傻白甜星座2.天蠍座：沉默觀察，其實掌握全局

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

天蠍座常給人神秘而難以捉摸的感覺。他們不像某些星座那樣喜歡把想法說出口，反而更習慣安靜地觀察周圍的一切。很多時候，天蠍座看似低調，但其實對局勢早已心中有數。

在感情與人際關係中，天蠍座的洞察力尤其強。他們能迅速感受到對方的真誠或虛偽，也很少被表面的話語所迷惑。對天蠍來說，信任是一件非常重要的事，一旦被背叛，他們也很難再輕易放下。

正因為如此，天蠍座往往會在關係中保持一定距離，慢慢觀察、慢慢判斷。看似冷靜沉默，但其實早已掌握整個局勢。

外表傻白甜星座3.處女座：理性細膩，心思縝密

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

處女座給人的印象通常是認真、細心又有點拘謹。他們不太喜歡誇張表現自己，反而習慣低調做事，因此很容易被誤以為個性單純。

但事實上，處女座的觀察能力與分析能力相當強。他們習慣從細節中判斷事情，也很少會做沒有把握的決定。對於工作或人際關係，處女座往往會先在心裡反覆思考，再採取行動。

這種理性與冷靜，使得處女座在很多情況下顯得非常精明。他們不一定會主動展現自己的能力，但一旦遇到關鍵時刻，往往能做出最理性的判斷。

#處女座 #星座運勢

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女子漾／編輯ANDREA 2026.03.18 29
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網路溫度計DailyView 2026.03.18 543
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