2026-03-18 09:49 女子漾／編輯許智捷
《逐玉》熱播卻頻頻穿幫？6大「顯微鏡級錯誤」曝光，隼隼竟是「機器鳥」！
作為近期討論度爆表的古裝劇，《逐玉》由田曦薇與張凌赫主演，從開播以來不只憑藉高顏值與精緻服化道成功圈粉，更在各大平台穩坐熱度排行榜。然而，當觀眾追劇進入「細節控模式」，這部看似完美的古裝大戲，也悄悄露出不少讓人哭笑不得的穿幫瞬間。
也因為劇集熱度太高，這些小失誤反而成為網友瘋狂截圖、討論的另類亮點。以下就帶你一次看完《逐玉》最被熱議的6大穿幫名場面。
《逐玉》穿幫1. 古裝婚禮竟出現「現代口罩」
在一場隆重婚禮戲中，背景臨演竟直接戴著白色口罩入鏡，與整體古裝氛圍形成強烈反差。畫面一出，觀眾瞬間出戲，紛紛笑說：「防疫意識也太超前。」
《逐玉》穿幫2. 長玉談心現場混入「現代設備影子」
細節控觀眾發現，女主長玉與鄰居趙大娘深夜對話時，屋內角落竟出現一名戴眼鏡、低頭滑平板的男子，突兀感十足，被認為是拍攝現場未清場的失誤。
《逐玉》穿幫3. 夜戲驚見「眼鏡男」
夜間場景中，一名戴眼鏡的男子蹲在一旁，被質疑是工作人員誤闖鏡頭。強烈的現代感讓觀眾一秒出戲，也成為被熱議的穿幫畫面之一。
《逐玉》穿幫4. 古代酒樓竟用「現代瓦斯爐」
酒樓後方的廚房場景，被眼尖網友發現竟使用現代瓦斯設備，與古代背景設定完全不符，也讓人忍不住吐槽：「這家酒樓科技領先千年。」
《逐玉》穿幫5. 群演吃饅頭「假動作」太明顯
在吃饅頭的群戲中，有群演被發現其實「根本沒在吃」，只是不斷重複假咬動作，表情與節奏明顯不自然。畫面被網友逐格放大後，反而變成意外爆紅的搞笑名場面。
《逐玉》穿幫6. 神鳥隼隼被揭「機器鳥」
劇中負責串聯情感的關鍵角色「隼隼」，原本充滿靈性，但有網友發現牠在鏡頭下疑似露出電線或機械零件，甚至出現不自然反光，被質疑其實是道具鳥。畫面曝光後掀起熱議，也讓不少觀眾笑說：「原來是古代無人機。」
有趣的是，這些穿幫並沒有讓《逐玉》口碑崩盤，反而成為觀眾之間的共同話題。某種程度上，這些「不完美」讓追劇多了一層參與感，甚至變成另類的追劇樂趣。
畢竟，在4K高畫質與觀眾「顯微鏡式」觀看習慣下，再精緻的製作也難免有疏漏。與其說是失誤，不如說是觀眾與作品之間的一種互動，當大家一邊吐槽、一邊追劇，反而更證明這部劇真的夠紅。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower