大港開唱2026懶人包來了！謝金燕20年後重返大港、milet唱進高雄，卡司亮點、票價資訊一次看。圖片來源：FB @Megaport 大港開唱

每年春天，最讓樂迷心癢的行程之一，絕對少不了大港開唱！2026大港開唱將在3月21日、3月22日於高雄駁二藝術特區登場，今年陣容依舊強到不像話，不只邀來謝金燕相隔20年重返大港，還有日本實力派歌手milet、《孤獨搖滾！》劇中樂團「結束バンド」、AiNA THE END、落日飛車、滅火器、芒果醬、血肉果汁機 ft. 陳亞蘭等超多話題卡司輪番上陣。這篇也幫大家一次整理2026大港開唱時間地點、票價、場域特色與必看亮點，準備衝高雄的人記得先收藏！

2026大港開唱時間、地點一次看

2026大港開唱將在3月21日、3月22日於高雄駁二藝術特區登場，作為台灣指標性的音樂祭之一，大港開唱除了演出活動，更像把城市氛圍、音樂現場與春天的海港風景融合在一起的一場大型派對，對許多樂迷來說，也是每年一定要赴約的一場春日儀式感！

2026大港開唱 活動日期：3月21日（六）、3月22日（日）

活動地點：高雄駁二藝術特區

2026大港開唱演出亮點搶先看！

2026大港開唱最讓人無法忽視的焦點之一，絕對是謝金燕！這也是她相隔20年重返大港開唱，作為台灣流行舞台上的經典代表人物，謝金燕一向擁有獨特且強烈的現場魅力，這次站上大港舞台，也讓不少人期待她會如何把自己的招牌風格帶進音樂祭現場。

圖片來源：FB @Megaport 大港開唱

另一位讓動漫迷與J-pop歌迷超興奮的，就是日本創作歌手milet，她曾演唱《鬼滅之刃》、《葬送的芙莉蓮》等多部話題作品歌曲，這次來到高雄演出，對許多粉絲來說幾乎是必朝聖等級。再加上《孤獨搖滾！》劇中樂團結束バンド也確定參戰，二次元與現場音樂的次元牆直接被打破，讓今年大港多了非常不同的觀看樂趣。

除了國際卡司與流行話題，今年大港依然延續最讓人著迷的混搭風格，像是血肉果汁機 ft. 陳亞蘭這種一看就很有話題的跨界組合，還有怕胖團 ft. 陽帆這種讓人好奇現場會怎麼玩的搭配，都讓人期待會碰撞出什麼樣的火花。再加上落日飛車、滅火器、康士坦的變化球、椅子樂團、當代電影大師、芒果醬、貓膽汁、共振效應等人氣樂團接力登場，幾乎每個時段都精彩到讓人開始猶豫到底該先衝哪一場。

圖片來源：FB @Megaport 大港開唱

2026大港開唱卡司、演出時間表

今年卡司依舊誠意滿滿，集結台灣、日本與歐洲音樂人，從流行歌手、樂團到DJ與跨界演出一次到位。焦點卡司包含謝金燕、milet、結束バンド、AiNA THE END，以及落日飛車、滅火器、血肉果汁機 ft. 陳亞蘭、鄭宜農、芒果醬等人氣樂團；海外則有BAND-MAID、Käärijä、TOOBOE等，國際陣容同樣亮眼。演出分為3月21日、22日兩天，多舞台同步進行，建議先排好必看清單，不然很容易一路錯過想看的表演。

圖片來源：FB @Megaport 大港開唱

圖片來源：FB @Megaport 大港開唱

2026大港開唱場域介紹

大港開唱最迷人的地方之一，就是整個場地像一座大型音樂遊樂園，今年同樣分成免費區域、室內舞台、室外舞台與海上舞台，不只可以聽團，還能邊走邊逛，感受不同區域的現場氛圍。

免費區域像大樹下、青春夢、小港祭、大力膠、出頭天、MegaFun、親子區與創意市集，很適合放慢腳步隨意晃。室內舞台包括海龍王、卡魔麥、藍寶石、海波浪，聲音更集中，適合想專心聽演出的人;室外舞台則有南霸天、女神龍等，氣氛通常最熱鬧、最容易嗨起來。至於海上舞台「大雄丸」，一直都是大港的經典場景，邊吹海風邊聽歌，氛圍很難被取代。

圖片來源：FB @Megaport 大港開唱

2026大港開唱售票時間、票價整理

2026大港開唱 Megaport Festival 活動日期：2026 年 3 月 21 日（六）－3 月 22 日（日）

活動地點：高雄駁二藝術特區

票價資訊：

雙日聯票 NT$4,200（大港人／CUBE卡友優先購）

雙日聯票 NT$4,400（一般預售）

船鳴套票 NT$4,800－5,000（含周邊）

單日票 NT$3,000

身心障礙票 NT$2,200（雙日）／NT$1,500（單日）

2026大港開唱入場注意事項

門票採全實名制驗票，需兌換手環入場，購票時須填寫持票者真實姓名，且購票本人需為入場者之一。每人限購4張，單筆訂單最多4張。取票時間為開演前10天（2026年3月11日起），可至7-11 ibon取票，每筆酌收30元手續費。建議出發前先確認姓名、票券與取票資訊，避免現場手忙腳亂。