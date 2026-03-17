2026春夏包包怎麼選？草編托特、幾何包、Nolita流浪包爆紅 女神都在背這幾款。圖片來源：Michael Kors、PEDRO提供

春天一到，衣櫃想換季，包包和鞋子也開始悄悄變得不一樣。今年春夏的關鍵其實很明確：包包不只是配件，而是直接決定你整體氣場的主角。這一季，從草編托特、幾何包到流浪包全面回歸，而且每一款都有夠好搭，甚至可以直接當作穿搭靈感來源。

草編＋編織直接爆紅！「度假感托特包」變成日常穿搭主角

圖片來源：Gianni Chiarini提供

如果最近有在滑IG，一定會發現一個趨勢：大家都在背「看起來很像要去旅行」的包。

義大利品牌Gianni Chiarini這一季推出的Marcella系列，直接把「旅途記憶」變成設計靈感，整體以大地色、自然材質和手作細節為主軸。

圖片來源：Gianni Chiarini提供

其中最搶眼的，就是大型草編托特包（13,800元）。霧面草編材質搭配簡約輪廓，完全就是春夏標配，配白洋裝、牛仔褲或寬褲都適合。

圖片來源：Gianni Chiarini提供

另一款緹花編織托特包（17,800元）則更精緻一點，手工編織細節讓整體更有層次，很適合走溫柔氣質路線，搭針織或奶油色穿搭直接加分。

圖片來源：Gianni Chiarini提供

流浪包回歸！女神都在背這款「甜酷都能駕馭」

圖片來源：Michael Kors提供

今年最明顯的趨勢之一，就是流浪包全面回歸。Michael Kors這次春夏主打的 Nolita肩背包（中型），以柔軟包身與自然垂墜輪廓為核心，搭配品牌標誌性金屬鍊帶與五金細節，不只是外型好看，重點是「怎麼搭都可以」。

Nolita丹寧經典LOGO印花小型鍊帶包，搭配白色洋裝或淺色穿搭，整體氛圍直接變成春日女主角，亮色包款反而更好駕馭。

圖片來源：Michael Kors提供

Nolita黃色小型鍊帶包則是黑白穿搭的救星，一背上去就有重點，視覺會被自然拉到包上，很適合走甜酷風。

圖片來源：Michael Kors提供

Nolita咖啡色小型鍊帶包可以說是最百搭的一款，通勤、約會都能用，搭西裝、牛仔褲或洋裝都不違和，是「閉眼入也不會錯」的安全牌。

圖片來源：Michael Kors提供

Nolita橘色肩背包，整體更偏慵懶氣質，適合搭針織、長裙或大地色穿搭，走一種不費力的高級感。

圖片來源：Michael Kors提供

這一系列之所以會爆紅，其實很簡單：它剛好踩在「甜美、率性、都會感」三種風格的交界點。不管今天想當溫柔系女生，還是俐落派通勤族，都可以用同一顆包完成。

另外，這次購買 Nolita中型肩背包，還可以參加期間限定「Nolita Bag Charm Bar」，現場隨機抽盲盒掛飾，自由搭配專屬包飾。對現在很重視「個人化風格」的女生來說，這種玩法真的很加分，也難怪會直接變成話題款。

上班族救星來了！「日常包」也在悄悄升級質感

圖片來源：PEDRO提供

今年春夏還有一個很明顯的變化，就是連「每天在背的包」，都變得更有設計感。

PEDRO這一季在包款上其實很有感，把原本偏日常的設計，升級成「看起來很簡單，但細節很厲害」的路線。像淺棕褐色保齡球包（3,390元），用圓潤輪廓加上俐落線條，背起來不會太正式，但又比一般托特包多一點精緻感，很適合通勤或日常外出。

圖片來源：PEDRO提供

黑色Hitch手提包（3,690元）則更偏都會感一點，信封翻蓋加上旋鎖釦設計，整體線條乾淨俐落，很適合搭西裝外套或襯衫，直接幫穿搭加一點氣場。

圖片來源：PEDRO提供

而石藍色肩背包（3,390元）則是那種「低調但會被注意」的存在。柔和邊角搭配霧銀五金，讓整體多一點個性，很適合搭白T、牛仔褲或簡單洋裝，輕鬆就有造型感。

圖片來源：PEDRO提供

這一系列最厲害的地方在於，它們都不需要特別搭配，就能讓整體穿搭看起來更完整。對忙碌又想好看的女生來說，真的很加分。