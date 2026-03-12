Netflix《航海王》真人版第二季開播！第一季劇情回顧＋7大亮點解析，喬巴登場萌翻 圖片來源：Netflix

當漫畫史上最經典的海賊冒險遇上真人影集，會變成什麼樣子？由Netflix打造的真人版《航海王》自第一季推出後便引發全球話題，不僅成功還原原作的熱血與幽默，也讓「草帽海賊團」重新席捲影視圈。如今第二季正式上線，故事將從羅格鎮開始，一路航向更危險也更壯闊的偉大航道。除了新角色接連登場，粉絲最期待的超人氣角色「喬巴」也終於亮相，還有羅賓、薇薇公主等重要人物加入，整體世界觀全面升級。在迎接新一季冒險之前，不妨先快速回顧第一季的關鍵劇情，再一起看看第二季有哪些不能錯過的劇情亮點。

《航海王》真人版第一季劇情回顧

1. 魯夫踏上海賊之路，草帽海賊團誕生

故事從夢想成為航海王的少年蒙其·D·魯夫開始。童年時誤食惡魔果實的他，獲得橡膠般自由伸縮的身體能力，也因此踏上尋找傳說寶藏「One Piece」的冒險旅程。航海途中，魯夫陸續遇見未來的重要夥伴，包括三刀流劍士羅羅亞·索隆、航海士娜美、狙擊手騙人布以及廚師香吉士。五人各自懷抱不同夢想，也逐漸組成「草帽海賊團」，成為彼此最重要的夥伴。

圖片來源：Netflix

2. 東海篇強敵接連登場

第一季主要改編原作漫畫的「東海篇」，草帽海賊團在旅途中接連對抗多名強敵，包括海軍上校摩根、小丑巴其、克洛船長，以及統治可可亞西村的魚人海賊惡龍。其中娜美被惡龍長期控制的過去，也成為第一季最催淚的情節之一。當她崩潰向魯夫求救時，魯夫把象徵信任的草帽戴在她頭上說出「當然要幫妳」，這一幕也被粉絲視為真人版最成功的還原橋段。

圖片來源：Netflix

3. 羅格鎮：偉大航道的起點

第一季結尾，草帽海賊團抵達羅格鎮，也就是傳說中「航海王」哥爾·D·羅傑被處刑的地方。這座城市象徵海賊時代的起點，也預示著魯夫等人的冒險將進入更危險的偉大航道。

圖片來源：Netflix

Netflix《航海王》真人版第二季6大劇情亮點

隨著真人版《航海王》第二季正式開播，故事舞台也從東海正式邁向更危險、更壯闊的偉大航道。除了草帽海賊團的冒險全面升級，許多原作人氣角色也將陸續登場，讓整體世界觀迅速擴大。以下整理第二季最值得期待的6大劇情亮點。

1：故事正式進入偉大航道

第二季劇情將承接第一季結尾，從羅格鎮開始展開新的冒險。草帽海賊團將翻越顛倒山，正式進入被稱為「海賊墳場」的偉大航道。接下來他們將陸續前往威士忌山峰、小花園以及磁鼓島等經典篇章，每一座島嶼都擁有截然不同的文化與危機，也讓整體故事規模比第一季更加宏大。

圖片來源：Netflix

2：海軍強敵斯摩格登場

羅格鎮篇的重要角色斯摩格將在第二季正式登場。身為海軍本部上校的他，擁有煙煙果實能力，能將身體化為煙霧，在戰鬥中幾乎難以被攻擊。斯摩格的登場意味著海軍勢力開始正面追擊草帽海賊團，也讓魯夫的海賊之路迎來更大的考驗。

圖片來源：IG@callum_kerr_1

3：巴洛克華克組織登場

第二季另一條重要主線，是神秘犯罪組織「巴洛克華克」的登場，這個組織由沙鱷魚克洛克達爾創立，成員以代號命名，例如Mr.3、Mr.5、Miss Goldenweek等。草帽海賊團在旅途中將逐漸捲入這個組織的陰謀，也為後續阿拉巴斯坦篇鋪陳重要伏筆。

圖片來源：Netflix

4：薇薇公主現身

化名「Miss Wednesday」的角色，其實是阿拉巴斯坦王國公主娜菲魯塔利·薇薇，為了揭露巴洛克華克的陰謀，她潛入組織臥底，並在旅途中與草帽海賊團建立深厚友誼。薇薇的加入也讓故事不再只是單純冒險，更牽涉到國家危機與政治陰謀。

圖片來源：Netflix

5：羅賓真人版亮相

備受粉絲期待的角色妮可·羅賓也將在第二季首次登場。她以「Miss All Sunday」的身分出現在巴洛克華克組織中，是組織的副社長，羅賓不僅擁有花花果實能力，同時也是世上少數能解讀歷史本文的人，她的過去與身世將對整個《航海王》的世界觀產生深遠影響。

圖片來源：Netflix

6：超人氣角色喬巴萌翻登場

第二季最大驚喜之一，無疑是醫生角色托尼托尼·喬巴的登場，喬巴是一隻吃下人人果實的藍鼻子馴鹿，不僅能說話、戰鬥，還是一名醫生，他在磁鼓島篇的故事背景被許多粉絲視為《航海王》最感人的篇章之一，真人版如何呈現這段劇情，也成為觀眾最期待的看點之一。

圖片來源：Netflix

隨著草帽海賊團正式踏入偉大航道，《航海王》真人版的冒險也將迎來全新的篇章。第二季不僅加入了喬巴、薇薇與羅賓等原作人氣角色，故事規模與世界觀也全面升級，從單純的海賊冒險逐漸延伸到更複雜的勢力對抗與歷史謎團。對於熟悉原作的粉絲來說，這些經典篇章的真人化無疑充滿期待；而對新觀眾而言，也將看到一段關於夢想、友情與冒險的熱血旅程持續展開。隨著航線越走越遠、敵人越來越強，魯夫與草帽海賊團也將面臨更嚴峻的挑戰。真人版《航海王》第二季只是偉大航道的起點，真正的冒險，現在才正要開始。