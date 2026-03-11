Netflix燒腦推理劇推薦7部！《百萬人推理》《信號》神作在列，《暗黑》看到懷疑人生 圖片來源：Netflix

近年影視平台的熱門排行榜出現一個明顯趨勢推理懸疑劇正全面回歸主流。從心理犯罪、歷史奇案到科幻謎團，只要劇情夠燒腦、線索夠細膩，就很容易引發觀眾瘋狂討論。尤其近期 Netflix熱門榜單中，推理與懸疑類型作品佔比相當高，不少劇集甚至因為劇情反轉與謎團設計，在社群平台掀起「全民猜兇手」的熱潮。如果你也喜歡那種 一邊追劇、一邊推理線索，最後被劇情反轉震撼到的觀影體驗，以下整理出 7部燒腦推理戲劇推薦，每一部都被觀眾公認是「越看越上癮」。

燒腦推理劇推薦1：《百萬人推理》

《百萬人推理》以「全民推理競賽」為核心概念，打造出與一般懸疑劇完全不同的敘事模式。劇情圍繞一場高額獎金的推理遊戲展開，一群來自不同背景的人被邀請參與，隨著案件逐漸深入，每個人都可能是嫌疑人，也可能是被操控的棋子。

圖片來源：Netflix

圖片來源：Netflix

這部劇最吸引人的地方在於 觀眾也會被帶入推理過程，線索被精心設計在每一個細節裡，讓人忍不住一集接一集追下去，只為了拼出最後的真相。

韓國懸疑神作《信號》一直被許多劇迷視為推理劇的經典代表。故事從一台能跨越時空的無線電開始，讓現代刑警與過去的警察得以彼此聯繫，聯手追查多年未解的懸案。透過兩個時代交錯推進的調查線索，真相逐漸拼湊成形，每一次破案都伴隨著意想不到的反轉與情感衝擊。

圖片來源：Netflix

《信號》之所以被稱為神劇，不只是因為推理過程層層推進、節奏緊湊，更在於劇中多起案件靈感來自韓國真實社會事件，讓整體故事帶有強烈的現實感與社會深度。緊張的懸疑氛圍與角色之間深刻的人性描寫，也讓這部作品多年來始終被視為推理韓劇的代表作。

圖片來源：Netflix

更讓劇迷期待的是，《Signal信號》第二季（暫定名《Signal2》或《第二個信號》）已確定將於2026年上半年在 tvN 播出，全劇預計8集。李帝勳、金憓秀與趙震雄三位主演確認回歸，劇情將延續第一季留下的關鍵伏筆，進一步揭開刑警李材韓失蹤的真相，同時深入探討更龐大的政治與社會陰影。對許多觀眾而言，這不僅是續集回歸，更像是一場等待多年的答案揭曉。

如果你喜歡古裝與懸疑結合的探案故事，《唐朝詭事錄之長安》絕對不容錯過。古裝劇迷期待已久的《唐朝詭事錄》系列第三季終於回歸，被不少觀眾譽為近年古裝懸疑探案劇的代表之作。故事背景設定在盛唐時期的長安城，城中接連發生多起詭譎離奇的案件，氣氛詭秘、疑雲重重。主角蘇無名與盧凌風再度攜手查案，在抽絲剝繭的過程中，一步步揭開隱藏在案件背後的巨大陰謀。

圖片來源：Netflix

這部劇最吸引人的地方，在於每個案件都帶有濃厚的神秘色彩。表面看似與鬼神靈異有關，甚至充滿怪力亂神的傳聞，但隨著調查深入，真相往往回到人性的慾望與權力的角力。正是這種「以詭入案、以人為真」的敘事方式，讓《唐朝詭事錄》系列始終保持高度討論度，也成為許多推理劇迷心中的古裝懸疑經典。

德國影集《暗黑》常被影迷稱為「史上最燒腦影集」，故事從一個小鎮的兒童失蹤事件開始，卻逐漸牽扯出跨越數十年的時間循環與家族祕密，劇中角色關係錯綜複雜，時間線不斷交錯，觀眾往往需要記住大量人物與事件才能理解整個故事，但正是這種高度複雜的敘事方式，讓《暗黑》成為許多人心中的推理神作。

圖片來源：Netflix

圖片來源：Netflix

《莎拉的真偽人生》是一部結合金融詐騙與心理懸疑的作品，故事圍繞一名神秘女子莎拉展開，她打造出近乎完美的人設與公司品牌，吸引大量投資者追隨。然而隨著事件逐漸曝光，外界開始質疑她的身分與事業真實性，一場關於信任、謊言與操控的真相追查也隨之展開，這部劇之所以引發討論，是因為它不只是一個懸疑故事，更讓觀眾思考 在社群與商業包裝下，我們究竟看見的是什麼樣的真相。

《莎拉的真偽人生》劇照。圖片來源：Netflix

《怪奇謎案限時破》主打節奏快速的懸疑推理模式。每一個案件都設定「限時破案」，調查團隊必須在極短時間內從看似毫無關聯的線索中找出真相。劇情節奏緊湊，加上多重反轉的案件設計，使整部劇充滿遊戲感與刺激感，觀眾在追劇時也像是在參與一場推理挑戰，讓這部劇迅速累積大量劇迷。

圖片來源：Netflix

圖片來源：Netflix

《混沌少年時》是一部聚焦青少年犯罪與心理議題的懸疑劇。故事從一樁校園案件開始，隨著警方調查深入，逐漸揭開家庭、友情與社會壓力交織出的複雜真相。劇情最大的魅力在於 人物動機的模糊與多重視角敘事，觀眾在不同角色的故事中反覆修正自己的判斷，直到最後一刻才真正看清事件全貌。

圖片來源：Netflix