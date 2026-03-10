ENHYPEN震撼變動！李羲承宣布退團 親筆信吐原因、未來將以SOLO活動。圖片來源：genv.co、水印RED TEETH

韓國人氣男團 ENHYPEN 突然傳出重大成員變動！所屬經紀公司 BELIFT LAB 今（10）日正式發布公告，證實成員 Heeseung（李羲承）將退出團體，未來ENHYPEN將以 6人體制繼續活動。消息一出震撼K-POP圈，也讓粉絲「ENGENE」瞬間湧入社群討論。

圖片來源：GQ Germany

退團原因曝光 音樂理念與個人方向不同

BELIFT LAB在聲明中表示，公司與成員們長時間針對團體未來發展與個人目標進行討論。經過多次溝通後，確認李羲承對於 個人音樂創作與發展方向有明確規劃，因此雙方最終達成共識，決定讓他離開團體、以新的身份展開活動。

公司強調，此決定是在充分尊重藝人意願的前提下做出，希望外界理解這是對團體與成員未來發展最合適的選擇。未來ENHYPEN所有官方行程將由其餘六名成員承接，並持續進行音樂與舞台活動。

李羲承親筆信向粉絲道歉 「不想把個人野心擺第一」

在公司公告後，李羲承也透過親筆信向粉絲說明心情。他表示，與成員一起度過的 6年時光是無法用言語形容的珍貴回憶，這段時間不僅實現了許多夢想，也留下無數難忘的瞬間。

圖片來源：翻攝自韓網

大家好，我是羲承。

首先應該很多ENGENE在聽到關於我的消息後會感到很驚訝，對這樣突然的消息也應該有很多人抱有疑問。

所以我想親自向ENGENE們說明。

對我來說，這六年的時間是一段無法用言語完全表達的、既澎湃又充滿珍貴瞬間的日子。

和成員們一起分享了無數情感，也因為ENGENE總是把那些空缺填得滿滿的，我才能一步一步接近那些曾經看似無法觸及的夢想。

而那段時光，未來也會成為我人生中永遠不會忘記的、閃耀的瞬間之一。

我絕對不會忘記那些時刻，也希望能一直作為一個比任何人都更加為ENHYPEN應援的人。

這段時間以來，我把自己創作的成果與公司分享，也長時間與很多人一起思考、討論該用什麼樣的方式呈現給大家。

在經過長久的思考之後，我也依照公司向我提出的方向，為了能以更好的樣子來到ENGENE面前，下定了一個很大的決心。

正如ENGENE們也知道的那樣，我一直持續進行個人的創作，也花了很多時間，希望有一天能夠把那些作品展現給大家。

其實有很多很想讓大家看到的東西，但同時我也不想在團隊裡只把自己的欲望擺在最前面。

他在信中提到，過去一段時間自己持續進行創作，也和公司分享許多作品與想法，並與相關人員討論如何將作品呈現給大家。經過長時間思考後，他決定依照公司提出的方向做出重大決定，希望未來能以更好的面貌與粉絲見面。

李羲承也坦言，自己其實有很多想展現的音樂，但不希望在團體裡只把個人的野心擺在最前面，因此才做出這個艱難的選擇。他也對粉絲表示歉意，並感謝ENGENE長久以來給予的支持與愛。

未來仍留在公司 籌備個人專輯活動

值得注意的是，李羲承此次退團並未離開BELIFT LAB。公司透露，他未來將以個人歌手（Solo）身分活動，目前已開始準備個人音樂作品與專輯。

圖片來源：水印RED TEETH

消息曝光後，不少粉絲在社群上留言表示震驚，也有人感嘆：「沒想到ENHYPEN會出現成員變動。」但同時也有粉絲表示尊重他的決定，希望未來能看到他更多創作。

ENHYPEN未來改6人體制 粉絲關注團體動向

ENHYPEN自選秀節目 I-LAND 出道後，一直是近年最具代表性的第四代K-POP男團之一。此次成員變動不僅震動粉絲圈，也讓外界關注團體未來活動安排。隨著李羲承即將展開個人音樂之路，ENHYPEN也將以六人形式繼續前進。對粉絲而言，這或許是新的開始，也是一段不同的音樂旅程。