經典賽｜滿貫砲圈粉台灣！「費仔」Fairchild感性謝台灣：為你們而戰是榮耀。圖片來源：IG@stu_fairchild4

2026年世界棒球經典賽中華隊賽程於3月8日告一段落，雖然最終以2勝2負的成績在小組排名第4，無緣晉級下一輪，但球隊在賽場上的拚戰精神仍讓球迷印象深刻。其中效力於美國職棒的外野手「費仔」Stuart Fairchild，更憑藉幾場關鍵表現成為話題人物。

圖片來源：聯合報系資料照

10日中午，Fairchild在個人社群平台發文，向台灣球迷與中華隊隊友表達感謝。他在貼文中寫下：「謝謝台灣給我的愛與支持，也謝謝隊友們讓我成為球隊的一份子。」短短幾句話流露出滿滿感動，也讓不少球迷留言回應「謝謝你為台灣拚戰」。

四場先發打出存在感 兩轟成焦點

本屆經典賽Fairchild在中華隊四場比賽全部擔任先發，12打數敲出3支安打，其中包含對捷克的滿貫全壘打與對韓國的逆轉兩分砲，累計6分打點並完成3次盜壘。

圖片來源：聯合報系資料照

最令人印象深刻的是對捷克隊轟出的滿貫全壘打，一棒點燃全場氣氛；而在對戰韓國隊的比賽中，他又擊出關鍵兩分砲完成逆轉，讓球迷瞬間沸騰。整體賽事他在攻擊與跑壘端都展現速度與爆發力，也成為中華隊本屆經典賽的重要火力來源。

感性告白：為台灣出賽是榮耀

賽事結束後，中華隊球員10日陸續啟程返台，而Fairchild則將返回美國，回到所屬的Cleveland Guardians春訓基地，繼續為新球季做準備。

圖片來源：聯合報系資料照

在告別經典賽之際，他特別向台灣球迷傳達心聲。他在貼文中提到，能夠代表台灣出戰世界棒球經典賽（World Baseball Classic），對他而言是一種榮耀，也是一份祝福。

這段話讓許多球迷相當感動，不少人留言表示：「謝謝費仔的全力以赴」、「台灣永遠歡迎你回來打球」，也再次證明棒球不只是比賽，更是跨越國界的情感連結。

Stuart Fairchild Instagram原文如下：

Thank you for all your love and support. Thank you to my teammates for welcoming me as a part of the team. Playing for you all in the World Baseball Classic has been an honor and a blessing.



台灣，



謝謝你們所有的愛與支持。也謝謝我的隊友們，讓我成為球隊的一份子並熱情接納我。能夠在世界棒球經典賽為你們而戰，是一種榮耀，也是上天的祝福。