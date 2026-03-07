【心理測驗】你在朋友圈是什麼定位？測你的社交角色

示意圖。女子漾AI製圖

在每個朋友圈裡，總會有不同角色。有人是帶動氣氛的開心果，有人是大家依賴的軍師，也有人看起來低調，卻默默影響整個群體。想知道你在朋友圈裡到底是什麼定位嗎？做完這10題心理測驗，也許會發現朋友心中的你，和你想像的不太一樣。請憑第一直覺作答。

第1題 朋友聚餐時，通常誰會負責揪團？

A 通常是我

B 大家會來問我意見

C 不一定

D 我通常是被通知

第2題 朋友遇到感情問題時，最常找誰聊天？



A 常常找我

B 偶爾會找我

C 看情況

D 很少找我

第3題 如果朋友聚會突然冷場，你通常會？



A 主動帶話題

B 找人聊天

C 靜靜聽大家說話

D 默默滑手機

第4題 朋友們通常怎麼形容你？

A 很有趣

B 很可靠

C 很好相處

D 很安靜

第5題 在朋友群組裡，你最常？



A 丟話題

B 給建議

C 偶爾回應

D 很少發言

圖片來源：Netflix

第6題 如果朋友之間發生爭吵，你會？

A 讓氣氛變輕鬆

B 幫忙分析

C 安慰雙方

D 避開衝突

第7題 聚會結束後，朋友通常會說？

A 有你在真的很好玩

B 有你在比較安心

C 跟你聊天很舒服

D 你今天很安靜

第8題 如果朋友要做重要決定，他們會？

A 問我意見

B 聽我分析

C 跟我分享

D 不一定會找我

第9題 朋友聚會時，你通常是？

A 氣氛擔當

B 規劃擔當

C 陪伴型

D 低調型

第10題 在朋友眼裡，你最像？

A 開心果

B 軍師

C 治癒系朋友

D 神秘型朋友

測驗結果

A最多 → 氣氛製造機

B最多 → 隱形領袖

C最多 → 療癒系朋友

D最多 → 低調觀察者

測驗解析：氣氛製造機

圖片來源：Netflix

你是朋友圈裡的「開心果」。只要有你在的場合，氣氛幾乎不會冷場，朋友們也很依賴你的幽默與活力。

你的社交能量很高，很擅長讓人放鬆。很多朋友其實都覺得，只要有你在，聚會就會變得更有趣。不過有時候你也會把「照顧氣氛」當成責任，其實偶爾當個被照顧的人也很好。

測驗解析：隱形領袖

圖片來源：Netflix

你可能不是最吵的人，但其實是朋友圈裡的核心人物。很多朋友在做決定前，都會想聽聽你的意見。

你理性、可靠，給人的感覺很有安全感。在很多時候，你其實是默默影響整個朋友圈走向的人。朋友們也許不會每天說出口，但其實非常信任你。

測驗解析：療癒系朋友

圖片來源：Netflix

你是那種「只要跟你聊天就會舒服很多」的人。很多朋友在低潮或難過時，第一個想到的就是你。

你的優點是溫柔、包容，也很懂得傾聽。有時候你甚至會成為朋友的情緒出口。但別忘了，你也值得被照顧，而不是永遠當別人的避風港。

測驗解析：低調觀察者

圖片來源：Netflix

你在朋友圈裡其實比較低調，但這並不代表你不重要。你習慣先觀察，再決定要不要參與話題。

很多朋友會覺得你神秘又有距離感，但真正熟的人都知道，你其實很重情義。你的存在可能不像氣氛王那麼顯眼，但對很多朋友來說，你是很穩定的陪伴。