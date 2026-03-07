2026-03-07 17:51 女子漾／編輯張念慈
【心理測驗】你在朋友圈是什麼定位？測你的社交角色
在每個朋友圈裡，總會有不同角色。有人是帶動氣氛的開心果，有人是大家依賴的軍師，也有人看起來低調，卻默默影響整個群體。想知道你在朋友圈裡到底是什麼定位嗎？做完這10題心理測驗，也許會發現朋友心中的你，和你想像的不太一樣。請憑第一直覺作答。
第1題 朋友聚餐時，通常誰會負責揪團？
A 通常是我
B 大家會來問我意見
C 不一定
D 我通常是被通知
第2題 朋友遇到感情問題時，最常找誰聊天？
A 常常找我
B 偶爾會找我
C 看情況
D 很少找我
第3題 如果朋友聚會突然冷場，你通常會？
A 主動帶話題
B 找人聊天
C 靜靜聽大家說話
D 默默滑手機
第4題 朋友們通常怎麼形容你？
A 很有趣
B 很可靠
C 很好相處
D 很安靜
第5題 在朋友群組裡，你最常？
A 丟話題
B 給建議
C 偶爾回應
D 很少發言
第6題 如果朋友之間發生爭吵，你會？
A 讓氣氛變輕鬆
B 幫忙分析
C 安慰雙方
D 避開衝突
第7題 聚會結束後，朋友通常會說？
A 有你在真的很好玩
B 有你在比較安心
C 跟你聊天很舒服
D 你今天很安靜
第8題 如果朋友要做重要決定，他們會？
A 問我意見
B 聽我分析
C 跟我分享
D 不一定會找我
第9題 朋友聚會時，你通常是？
A 氣氛擔當
B 規劃擔當
C 陪伴型
D 低調型
第10題 在朋友眼裡，你最像？
A 開心果
B 軍師
C 治癒系朋友
D 神秘型朋友
測驗結果
A最多 → 氣氛製造機
B最多 → 隱形領袖
C最多 → 療癒系朋友
D最多 → 低調觀察者
測驗解析：氣氛製造機
你是朋友圈裡的「開心果」。只要有你在的場合，氣氛幾乎不會冷場，朋友們也很依賴你的幽默與活力。
你的社交能量很高，很擅長讓人放鬆。很多朋友其實都覺得，只要有你在，聚會就會變得更有趣。不過有時候你也會把「照顧氣氛」當成責任，其實偶爾當個被照顧的人也很好。
測驗解析：隱形領袖
你可能不是最吵的人，但其實是朋友圈裡的核心人物。很多朋友在做決定前，都會想聽聽你的意見。
你理性、可靠，給人的感覺很有安全感。在很多時候，你其實是默默影響整個朋友圈走向的人。朋友們也許不會每天說出口，但其實非常信任你。
測驗解析：療癒系朋友
你是那種「只要跟你聊天就會舒服很多」的人。很多朋友在低潮或難過時，第一個想到的就是你。
你的優點是溫柔、包容，也很懂得傾聽。有時候你甚至會成為朋友的情緒出口。但別忘了，你也值得被照顧，而不是永遠當別人的避風港。
測驗解析：低調觀察者
你在朋友圈裡其實比較低調，但這並不代表你不重要。你習慣先觀察，再決定要不要參與話題。
很多朋友會覺得你神秘又有距離感，但真正熟的人都知道，你其實很重情義。你的存在可能不像氣氛王那麼顯眼，但對很多朋友來說，你是很穩定的陪伴。
