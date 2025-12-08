2025-12-08 15:13 女子漾／編輯張念慈
【圖像心理測驗】第一眼看到什麼？揭秘你「跨年後會更強大」的雙面性格
每到12月，身邊的人不是忙著收心、就是準備迎接新的一年。但在跨年願望、圓夢清單之前，你真正需要的，其實是認識「最真實的自己」。因為你是誰，就會決定你明年會成為怎樣的自己。
以下這張「蘋果 × 蝴蝶 × 刀 × 毛毛蟲」的抽象圖，一眼望去每個人看到的都不同，而你的直覺選項，正藏著你的顯性與隱性性格。請深呼吸，直覺回答：你第一眼看到的是哪一個？
A. 蘋果
B. 蝴蝶
C. 刀子
D. 毛毛蟲
選 A：蘋果的人
顯性性格：溫柔又聰明的大腦派，感性與智慧並存
你實際、溫柔、懂藝術、又懂別人的心。一旦你喜歡一件事就會全力投入，創造力強得像開外掛，靈感總是比別人快一步。
你看似隨和，但其實思考很快、反應敏捷、也有自己的堅持。你不愛衝突、在意和諧，是大家眼中很好相處、又很有魅力的人。
隱性性格：你只是希望被懂、被需要，不想勉強誰，也不想勉強自己
你不是難懂的人，你只是把難受藏得很好。你會沉默，是因為不想讓別人為你擔心；你會退讓，是因為你心太軟、不想讓任何人受傷。其實你的願望很簡單：希望明年開始，有人願意聽你說話、有彈性、有夢、有愛，就夠了。
選 B：蝴蝶的人
顯性性格：充滿好奇心的冒險派，越自由越美麗
你風趣、聰明、幽默、想像力爆棚，是朋友群裡最能把低氣壓變成大笑的人。你熱情、有活力、常常突然就衝去挑戰新事物。但你的敏感與同理心也比一般人強，所以你很懂得照顧別人，常常當大家的小太陽。
隱性性格：你太善良，所以總是受傷最深
你渴望被真心對待，可惜你遇過不少「只會索取」的人。你很知道誰對你好、誰不行，只是你心太軟，不忍心拒絕。你想被保護、想被在乎、想被好好愛。明年你的課題是：停止討好，開始選擇對的人留在身旁。
選 C：刀的人
顯性性格：有野心、有行動力，是認真生活的狠角色
你做事有效率、判斷力強、做事乾脆，是那種說做就做、不拖泥帶水的人。你很聰明也很有魅力，很多人都被你的專業感吸引。你有理想、有原則、能扛事，是團隊裡不可或缺的存在。
隱性性格：你不是想當強者，只是你不敢倒下
你外表看起來堅強，但心裡其實比誰都希望有一個肩膀可以靠。你不是真的冷，而是你知道太溫柔會被利用，所以才學著長出刺。明年你的任務是：在安全的人面前，學會卸下盔甲。
選 D：毛毛蟲的人
顯性性格：自信又亮眼的魅力派，走到哪都是焦點
你聰明、有個性、創意滿滿，非常有存在感。你慷慨、熱心、善於交友，是朋友間的「行走安全感」。你努力又靈活，遇事快速冷靜，是那種「越長大越強」的類型。
隱性性格：你其實不是強，你只是怕失望
你的內心其實很脆弱，你怕被看穿、怕被誤會、怕付出沒有回報。你期待有人能看到你細膩的那一面，給你溫暖與肯定。明年你會遇到一群讓你不必假裝的人，你只需要繼續努力，也繼續相信愛。
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower