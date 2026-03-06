2026-03-06 17:35 女子漾／編輯許智捷
WBC台灣對日本先發打線出爐！鄭浩均對決山本由伸 大谷翔平領軍日本打線、直播資訊一次看
2026年第六屆世界棒球經典賽（WBC）持續在東京巨蛋進行，今（6）日晚間焦點賽事由中華隊對上地主日本隊。中華隊派出效力於中信兄弟的右投手鄭浩均先發登板，對決日本王牌、目前效力於洛杉磯道奇的大聯盟投手山本由伸，台日投手對決備受關注。
此役中華隊先發打線與首戰相比有所調整，由鄭宗哲擔任開路先鋒，第2棒為旅美外野手Stuart Fairchild（費爾柴德）。林安可、張育成與吉力吉撈・鞏冠負責中心打線，吳念庭排在第6棒，江坤宇第7棒，本場捕手由林家正擔任並排在第8棒，第9棒則由陳晨威鎮守左外野。
日本隊則由大聯盟球星大谷翔平領軍，搭配近藤健介、鈴木誠也與吉田正尚等主力打者，組成強勢打線。這場「台日大戰」也被視為本屆經典賽最受矚目的焦點賽事之一。
中華隊先發打線
先發投手：鄭浩均
1.二壘手｜鄭宗哲
2. 中外野｜Stuart Fairchild（費爾柴德）
3.右外野｜林安可
4.三壘手｜張育成
5. 指定打擊｜吉力吉撈・鞏冠
6.一壘手｜吳念庭
7.游擊手｜江坤宇
8.捕手｜林家正
9.左外野｜陳晨威
日本隊先發打線
先發投手：山本由伸
1. 指定打擊｜大谷翔平
2.右外野｜近藤健介
3.中外野｜鈴木誠也
4.左外野｜吉田正尚
5.三壘手｜岡本和真
6.一壘手｜村上宗隆
7. 二壘手｜牧秀悟
8. 游擊手｜源田壮亮
9.捕手｜若月健矢
本場比賽由中華隊鄭浩均對決日本王牌山本由伸，形成備受矚目的投手戰。面對日本隊擁有多名大聯盟球員的強大打線，中華隊打線是否能突破山本由伸的壓制，也成為比賽重要看點。
WBC直播資訊
電視直播
台視
東森電視
緯來電視網
MOD與網路直播
愛爾達體育（ELTA.tv）
中華電信MOD
Hami Video
