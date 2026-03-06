台日王牌對決！鄭浩均扛中華隊WBC先發迎戰山本由伸 從台東少年到東京巨蛋的棒球人生。圖片來源：ig@meimei_33___

2026年世界棒球經典賽（WBC）戰火持續升溫，東京巨蛋迎來備受矚目的「台日大戰」。中華隊派出效力於中信兄弟的右投手鄭浩均先發登板，對決日本王牌、目前效力於美國職棒洛杉磯道奇的大聯盟投手山本由伸。

一邊是旅美王牌投手，一邊是曾歷經手術復出的台灣強投，這場投手對決不僅成為本屆經典賽焦點，也讓鄭浩均再次站上生涯的重要舞台。從台東少年到代表國家隊出戰世界級賽事，他的棒球人生可說是一段充滿轉折的故事。

1. 台東阿美族少年 一路走向職棒舞台

1997年出生的鄭浩均來自台東縣，具有阿美族血統。身高約191公分、體格壯碩的他，從學生時期就展現出優異的投球天賦。

他的棒球養成歷程從台東縣新生國小、泰源國中，一路到桃園農工（現北科附工），再進入國立體育大學。學生時期穩定的球速與投球潛力，也逐漸吸引國際球探注意，成為台灣備受期待的投手新星。

2. 旅外追夢 加入道奇小聯盟體系

2019年，鄭浩均踏上旅外之路，加入 Los Angeles Dodgers 小聯盟體系發展。旅外期間雖然競爭激烈，但也讓他在技術與心理層面都有顯著成長。

2022年，他轉戰美國獨立聯盟湖國碼頭犬隊（Lake Country DockHounds），持續累積比賽經驗。同年返台參加中華職棒季中選秀，被中信兄弟以第一輪指名選中，正式展開職棒生涯。

3. 新人球季爆發 奪下中職新人王

加盟中信兄弟後，鄭浩均迅速展現壓制力。2023年球季，他繳出9勝5敗、防禦率3.02的成績，並投出110次三振，成為球隊先發輪值的重要戰力。

同年他更締造一項歷史紀錄。2023年5月19日對戰 Fubon Guardians 時，他先發6.1局未被敲出任何安打，之後由隊友接力完成比賽，締造中華職棒史上首場「投手群聯手無安打比賽」。

憑藉穩定表現，他最終奪下2023年中華職棒年度最佳新人獎，正式躍升為聯盟矚目的先發投手。

4. 韌帶置換手術低潮 職涯重要轉折

然而就在生涯上升期，鄭浩均也遭遇重大考驗。2023年季後，他因手肘傷勢接受Tommy John手術（韌帶置換手術），整個2024年球季都在復健中度過。

對投手而言，TJ手術往往是職業生涯的重要轉折點。長時間復健與重新調整投球機制，對身體與心理都是巨大考驗。

5. 強勢復出 再度證明王牌實力

歷經長時間復健後，鄭浩均在2025年重新回到一軍舞台。復出後他展現穩定壓制力，單季防禦率低至1.49，證明自己仍具備王牌投手的實力。

截至2025年球季初期，他在中職累積33場出賽、14勝6敗，整體成績維持在聯盟前段班水準。傷後依然保持競爭力，也讓球迷重新看見他的潛力與價值。

6. 投球特色鮮明 速球與指叉球是武器

鄭浩均的投球特色在於高角度速球與犀利的指叉球。他的速球最快可突破150公里，搭配變化球製造速度落差，使打者難以掌握擊球節奏。

不少球評認為，他的投球型態屬於典型的「三振型先發」，只要狀態穩定，往往能有效壓制打線。

7. 綽號「美美」超反差 其實來自阿美族血統

雖然球風強悍，但鄭浩均有個相當反差的綽號——「美美」。

這個名字並不是因為外型，而是因為他具有阿美族血統，「阿美族的美」讓隊友與球迷乾脆直接叫他「美美」，這個暱稱也逐漸成為他的標誌。

私下的鄭浩均其實也相當有個性，他熱愛音樂，甚至常帶著吉他，被球迷戲稱為「被棒球耽誤的搖滾歌手」。

8. WBC台日大戰 迎接生涯最大舞台

在國家隊方面，鄭浩均也有不少國際賽經驗。他曾代表台灣參加2018與2021年U-23世界盃棒球賽，也在2023杭州亞運幫助中華隊奪得銀牌。

而2026年世界棒球經典賽，更是他職業生涯的重要舞台。面對日本強大打線，中華隊教練團推派他先發登板，對決日本王牌山本由伸。這場台日對決備受關注，也將是檢視他投球實力的重要一戰。