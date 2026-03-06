2026-03-06 12:59 女子漾／編輯許智捷
WBC中華隊首戰0：3不敵澳洲！今晚對決山本由伸 賽程、名單、直播懶人包一次看
2026年第六屆世界棒球經典賽（WBC）正式開打，中華隊5日在東京巨蛋迎來小組賽首戰，但最終以0：3不敵澳洲，吞下分組賽首敗。今（6）日晚間將迎戰地主日本隊，這場「台日大戰」也被視為本屆經典賽最受關注的焦點戰之一。
此戰最大看點之一，就是兩隊先發投手的正面對決。中華隊將派出效力於中信兄弟的本土強投鄭浩均先發登板，迎戰日本王牌、洛杉磯道奇球星山本由伸。兩位投手分別代表中華隊與日本隊的核心戰力，也讓這場投手戰更具話題性。
由於日本隊被普遍看好是C組奪冠熱門，中華隊若想保住晉級八強的機會，此戰結果格外關鍵。
「台日大戰」日本先發投手山本由伸
這位27歲投手正值職業生涯巔峰，被視為本屆WBC日本隊投手陣的核心戰力。山本由伸目前效力於洛杉磯道奇，職業生涯起步於歐力士猛牛。他在日本職棒時期曾於2021至2023年連續三年奪下太平洋聯盟MVP、澤村賞與投手三冠王，以精準控球與多變球路著稱，被公認為當今世界頂級先發投手之一。
2023年球季結束後，他透過入札制度挑戰大聯盟，並以12年3.25億美元合約加盟道奇，創下MLB史上最大投手合約紀錄。國際賽方面，他曾隨日本隊在2019年12強賽、東京奧運以及2023年世界棒球經典賽奪得冠軍。
「台日大戰」台灣先發投手鄭浩均
鄭浩均目前效力於中信兄弟，曾加入美職洛杉磯道奇小聯盟體系發展。返台後於2023年拿下中職新人王，同年5月先發對戰富邦悍將時主投6又1/3局無安打，最終與隊友接力完成聯盟史上首場投手群無安打比賽。
他在2023年底接受右手肘韌帶置換手術，經過復健後於2025年重返一軍舞台。本屆世界棒球經典賽，他也將扛起中華隊先發任務，挑戰日本強大打線。
中華隊東京巨蛋4連戰 完整賽程
本屆WBC中華隊從資格賽晉級，與日本、韓國、澳洲與捷克同列C組。小組賽採單循環賽制，各組前兩名才能晉級八強淘汰賽。中華隊將在東京巨蛋連續4天出賽，密集賽程對球員體能與投手調度都是一大考驗。
3月5日 11:00台灣 0：3 澳洲
3月6日 18:00日本 vs 台灣
3月7日 11:00台灣 vs 捷克
3月8日 11:00台灣 vs 韓國
中華隊30人名單
本屆經典賽中華隊由總教練曾豪駒領軍，陣容結合旅外球員與中職主力。
投手（16人）
沙子宸、林維恩、莊陳仲敖、陳柏毓
林昱珉、古林睿煬、孫易磊、徐若熙
張峻瑋、陳冠宇、鄭浩均、胡智爲
林詩翔、林凱威、曾峻岳、張奕
捕手（3人）
林家正、吉力吉撈．鞏冠、蔣少宏
內野手（6人）
鄭宗哲、江坤宇、吳念庭
張育成、林子偉、張政禹
外野手（5人）
Stuart Fairchild、林安可、陳晨威
陳傑憲（隊長）、宋晟睿
日本隊30人名單
投手（15位）
山本由伸、高橋宏斗、曽谷龍平
宮城大彌、北山亘基、菊池雄星
松井裕樹、大谷翔平、伊藤大海
平良海馬、大勢、石井大智
種市篤暉、松本裕樹、菅野智之
捕手（3位）
中村悠平、坂本誠志郎、若月健矢
內野手（7位）
村上宗隆、小園海斗、岡本和真
牧原大成、源田壯亮、牧秀悟、佐藤輝明
外野手（5位）
鈴木誠也、近藤健介、周東佑京
森下翔太、吉田正尚
此戰除了投手對決備受關注，日本隊打線同樣星光熠熠，包括大谷翔平、村上宗隆、鈴木誠也等大聯盟與日職強打皆在陣中。中華隊如何突破山本由伸領軍的投手群，同時壓制日本豪華打線，也將成為這場台日大戰的最大看點。
侍JAPAN首戰 打線
第一棒DH 大谷翔平
第二棒右外野 近藤健介
第三棒中外野 鈴木誠也
第四棒左外野 吉田正尚
第五棒三壘手 岡本和真
第六棒一壘手 村上宗隆
第七棒二壘手 牧秀悟
第八棒游擊手 源田壮亮
第九棒捕手 若月健矢
先發投手 山本由伸
WBC直播資訊
電視直播
台視
東森電視
緯來電視網
MOD與網路直播
愛爾達體育（ELTA.tv）
中華電信MOD
Hami Video
