你相信命運嗎？《天機試煉場》最強巫師出爐！雪花、尹大滿與李素彬冠軍是？
如果真的能和亡者說話，你會相信命運嗎？被不少觀眾稱為韓版《通靈之戰》的韓國實境節目 天機試煉場 自開播以來話題不斷。節目集結韓國各地 49位命理師、巫師與靈媒，透過層層任務證明自身能力，不僅在社群上掀起熱議，許多參賽者也因此爆紅，個人IG粉絲數暴漲，甚至有巫師預約已排到 2030年。而在最終決戰中，節目安排三位失去至親的委託人現場登場，讓巫師透過通靈與儀式解讀亡者訊息。這場關於生死、思念與命運的試煉，也正式選出節目中的「最強巫師」。
《天機試煉場》最終任務：三個家庭的遺憾
決賽任務以「亡者溝通」為主題。三位委託人分別是失去姊姊的妹妹趙元美、失去妻子的金宰斗，以及失去16歲女兒的父親鄭在英。他們帶著各自的傷痛來到現場，希望透過巫師與亡者對話，解開心中的疑問，也為未完成的告別畫下句點。在選擇委託人的過程中，雪花與尹大滿一感應到亡者氣息就情緒崩潰落淚，現場氣氛瞬間變得沉重，也讓這場最終任務從一開始就充滿強烈張力。
看點1：雪花感應亡者情緒潰堤 淚崩完成超渡儀式
雪花負責的委託人是韓國搖滾樂團復活第四任主唱 金宰斗。他的妻子張慶荷因癌症離世，而他始終無法放下對亡妻的思念。在解讀過程中，雪花情緒數度崩潰。她感應到亡者生前因癌症離世，體重急速下降，並且提及與生殖系統相關的病痛，這些細節都讓金宰斗當場落淚。更震撼的是，雪花還說出亡者對丈夫「想一起離開世界」的想法感到憤怒，甚至透過奶奶神傳達訊息：「你竟然想自我了結，你這個笨蛋，你應該活下去。」當金宰斗詢問妻子是否已轉世時，雪花表示亡者仍未離開人世，因為丈夫保留了她的遺物與情感牽絆，使她無法真正放下。
在現場儀式中，雪花一度因感受到亡者痛苦能量而暫停，但最後仍成功完成超渡儀式，幫助兩人道別，最終拿下 143分，排名第二名。
看點2：李素彬遇到最詭異事件 委託人給0分
李素彬負責的案件，是整季最讓觀眾毛骨悚然的一段。她在替趙元美解讀時，一開始就說出關鍵話：「妳很害怕」、「不要再責怪自己了」，這句話瞬間讓對方情緒潰堤。李素彬指出，趙元美的家族其實具有巫師血統，因此她本身也對靈體非常敏感。對方一直懷疑姊姊的死亡可能與「天譴」或家族命運有關，甚至擔心下一個死的人會是自己。然而就在解讀過程中，趙元美的身體突然開始劇烈晃動。李素彬直言：「我看到妳的靈魂正在被吸走。」當她詢問對方是否認為神明會懲罰自己時，趙元美突然情緒大變，惡狠狠地對李素彬怒吼：「少管閒事！」前一秒還在哭泣，下一秒卻像變成另一個人，這段畫面讓現場所有人都感到震驚。面對突發狀況，李素彬仍保持冷靜，最終決定中止儀式，表示雙方氣場「合不來」，在這種狀態下不適合進行通靈。事後她指出，趙元美一進攝影棚時她就感受到另一個靈體，「是慘死的姊姊纏著她」。尹大滿也補充認為對方確實可能被姊姊附身。
由於儀式未能完成，李素彬最後僅拿下 131分。
看點3：尹大滿亡靈之歌 父女重逢全場淚崩
另一位參賽者尹大滿負責的案件，是失去16歲女兒鄭藝琳的父親鄭在英。在開始解讀前，尹大滿就提到亡者「雖然只是孩子，但非常早熟，一直想安慰父母」。他準確說出女孩從小體弱多病、經常發生意外，而她過世後母親也因此陷入憂鬱。父親表示女兒曾托夢給自己多次，卻從未出現在母親夢中。透過通靈，女孩表示因為母親太脆弱，才不敢出現在她夢裡。在儀式中，尹大滿唱起亡靈之歌，並透過舞蹈引導靈魂前往來世。當他劈開麻布時，女孩「上身」透過他與父親對話，表達對父母的思念，也希望他們不要再為自己痛苦。父女隔著生死對話的畫面，讓現場所有人淚流不止。
最終尹大滿獲得 173分，成為《天機試煉場》第一名。
《天機試煉場》最強巫師誕生 但冠軍仍引討論
最終排名如下：
1 尹大滿：173分
2 雪花：143分
3 李素彬：131分
不過節目播出後，許多觀眾也討論，如果李素彬的委託人沒有給出極低分數，她其實有機會成為冠軍。因為她在整季節目中展現的冷靜判斷與靈性感應能力，一直被視為最強候選人之一。也正因如此，《天機試煉場》的結局雖然誕生冠軍，但關於「真正最強巫師是誰」的討論，至今仍在網路上持續發酵。