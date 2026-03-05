到底是劇本還是真的？《天機試煉場》錄影失控！李素彬慘遭委託人「0分評價」掀爭議

2026-03-05 12:04 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：截圖Disney++
圖片來源：截圖Disney++

靈異實境節目天機試煉場》播出後話題不斷，節目主打「通靈者實戰解案」，讓不同背景的參賽者接受委託人請求，透過儀式與感應試圖解開靈異事件。然而在最終集播出後，一段幾乎「錄影失控」的片段卻引爆網路討論，其中參賽者李素彬因為拒絕進行儀式，最後竟遭委託人給出0分評價，讓不少觀眾直呼：「這到底是真實紀錄，還是劇本安排？」

節目播出後，這段爭議片段迅速在社群平台發酵，也讓《天機試煉場》的真實性再次成為焦點。

《天機試煉場》爭議1：最後一集命題過大　參賽者錄到崩潰

不少觀眾認為，《天機試煉場》最後一集的案件設定本身就相當沉重。節目組安排的任務不僅牽涉亡者與家庭創傷，整體氣氛也比前幾集更加壓抑。從播出畫面可以明顯看出，儘管經過剪輯，但參賽者的疲憊感仍然非常明顯。長時間錄影加上高強度的情緒任務，讓整個案件呈現出一種幾乎「失控」的狀態。不少網友在討論區留言表示：「看得出大家真的錄到很累，不像前面幾集那麼順。」

圖片來源：截圖Disney++
圖片來源：截圖Disney++

《天機試煉場》爭議2：李素彬拒絕儀式　被節目處理成「棄賽」

事件的核心人物，是通靈者參賽者李素彬。在節目中，她明確表示自己感應到現場氣場非常混亂，甚至認為錄影時間正好落在「鬼魂活動最強烈的時段」。基於對委託人的安全考量，她選擇暫停儀式。

她並沒有直接否定案件，而是以相當委婉的方式提醒，這個案件帶有強烈的負能量，不適合在當下處理。然而節目最後呈現的方式，卻幾乎等同於「棄賽處理」，讓不少觀眾覺得非常可惜。

圖片來源：截圖Disney++
圖片來源：截圖Disney++

有觀眾表示，如果同樣情況發生在其他參賽者身上，很可能為了比賽繼續硬著頭皮進行儀式，但李素彬選擇保守處理，反而顯得更專業。

《天機試煉場》爭議3：委託人給出0分評價　情緒場面引發兩派討論

更具爭議的是，節目最後公開委託人的評分時，李素彬竟然拿到「0分」。委託人在鏡頭前表示，如果無法完成儀式，那她「只能繼續責怪自己」。這段話被不少觀眾認為帶有情緒壓力，甚至有人形容像是「情勒式回應」。有部分觀眾認為委託人的情緒完全可以理解，因為她是真心希望得到答案；但也有另一派觀眾認為，她的情緒可能不只是悲傷，而是整個案件仍存在強烈的靈異干擾。這段畫面也成為整集最具爭議的一幕。

圖片來源：截圖Disney++
圖片來源：截圖Disney++

《天機試煉場》爭議4：最有戲的一組　卻沒有後續訪談

更讓觀眾感到疑惑的是，節目在這段衝突後幾乎沒有任何延伸。

沒有委託人的後續訪談，也沒有李素彬的完整回應，整個事件就這樣突然結束。許多網友認為，這組案件其實是整季最有故事張力的一段。

但節目組卻選擇快速收尾，反而讓觀眾留下更多疑問。

有觀眾直言：「如果節目願意多給一些後續，整個事件其實會更完整。」

《天機試煉場》到底是真實還是劇本？

《天機試煉場》一直以「真實靈異實驗」作為賣點，但隨著節目播出，觀眾對於其真實性的討論也越來越多。有人認為節目可能存在劇本安排，也有人相信參賽者的反應是完全即興。李素彬這段拒絕儀式的事件，反而讓節目顯得更加真實，因為現場的不確定性遠遠超出節目控制。但也正因如此，節目如何在娛樂性與倫理之間取得平衡，也成為觀眾最關心的問題。無論如何，《天機試煉場》這段「錄影失控」的爭議，已經成功讓節目在網路上掀起新一波討論。

2026-02-24 10:52 女子漾／編輯王廷羽
小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜。圖片來源：pexels
小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜。圖片來源：pexels

日本一直是台灣人最愛的自由行目的地，從東京、京都到大阪，幾乎一年四季都能看到台灣旅客身影。不過，玩得開心之餘，住宿禮儀其實也很重要！近期位於大阪難波的「Hotel B-Suites」在社群平台分享「飯店員工最怕遇到的5大NG行為」，引發日本網友熱烈討論。這篇帶大家盤點日本旅館最怕旅客「5大NG行為」，去日本時千萬別踩雷。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為1：退房沒關電視、冷氣

很多人退房時習慣拖著行李就直奔電梯，心想反正清潔人員等等會進來整理，但在日本住宿文化裡，「離開前把電源關好」其實是基本禮儀。電視、冷氣與室內燈光若全數開著，不只增加飯店負擔，也容易讓人留下粗心印象。對講究細節與體貼的日本服務業來說，順手按下關閉鍵是一種無聲的尊重。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為2：在客房內染髮

出國旅行想換個新造型可以理解，但在客房浴室自行染髮，卻是房務人員最怕遇到的場景之一。染髮劑一旦沾上洗手台、牆面或磁磚縫隙，往往很難完全清除，甚至可能留下永久痕跡。這不僅增加清潔難度，也可能影響下一位房客的入住品質。若真的有造型需求，到當地髮廊處理，反而更安心也更專業。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為3：弄壞物品卻隱瞞不報

旅途中難免手滑打破杯子、碰壞遙控器，有些人會因為尷尬而選擇默不作聲，希望「就這樣算了」。但其實飯店在整理房間時一定會發現問題，與其等被追查，主動告知反而才是正確做法。飯店通常都有住宿紀錄，也會在整理房間時發現異常。與其等被追查，不如誠實說明。部分情況下，飯店甚至未必會要求賠償，但隱瞞反而可能影響個人信用紀錄，甚至被列入黑名單。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為4：在床上吃泡麵、湯湯水水

這一條讓許多網友最震驚，出國玩累了，躺在床上配宵夜看電視，聽起來很幸福，但對飯店來說卻是高風險行為。泡麵、味噌湯或有醬汁的食物，一旦灑在床單或床墊上，不只清洗困難，嚴重時甚至必須更換整張床墊。對房務人員而言，這種「看似小事」卻可能造成高額成本，如果想吃宵夜，建議在桌面區域用餐，避免在床上進食，才能維持基本的住宿禮儀。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為5：順手牽羊帶走非消耗備品

日本飯店確實會提供可帶走的一次性備品，例如牙刷或梳子，但吹風機、熱水壺、衣架等屬於固定設備，擅自帶走就是違法行為。實務上，確實有房務人員反映設備經常「憑空消失」。如果不確定某樣物品是否能拿，最簡單的方法就是詢問櫃檯。一次旅行不值得因為小小貪念而留下紀錄。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本一向重視秩序與細節，這份講究也體現在住宿文化裡，其實不用太緊張會不會踩雷，只要記得把房間當成暫時借住的空間，離開前整理好、出狀況主動告知、不確定能不能拿就先問一句，多半都不會出錯。

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！

2026-02-26 14:35 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：微博
圖片來源：微博

這兩年陸劇圈的男神標準越來越「卷」，除了要有驚豔全場的顏值，那一雙像是開了特效的大長腿更是吸睛利器，尤其在 2025 到 2026 年初，幾位身高突破 185 公分的男星接連交出亮眼成績單，讓觀眾直呼：「光看身高差就想談戀愛了！」

以下為大家盤點近期討論度最高的「陸劇長腿男星 TOP 5」，看看哪一位的比例最讓你心動？

1. 劉宇寧：身高 189cm 的「逆襲男神」

說到長腿，第一時間絕對會想到劉宇寧。官方身高 189 公分的他，實際腿長據傳高達 113 公分，這比例放在演藝圈簡直是「行走的人形立牌」。

劉宇寧從歌手跨界演員，這兩年完成了華麗的逆襲。2025 年他憑藉《折腰》中的魏劭一角徹底翻身，將那位霸氣又深情的梟雄演得入木三分。而 2026 年初與王子文合作的新劇《玫瑰叢生》更是引爆話題，他飾演的完美男友「小貝」，高挑身型穿上時裝，魅力完全藏不住。

代表作品：《長歌行》、《珠簾玉幕》、《折腰》、《玫瑰叢生》

圖片來源：微博
圖片來源：微博

2. 林一：身高 188cm 的「甜寵劇專業戶」

林一的身高在甜寵界幾乎是無敵的存在，188 公分的他擁有一張乾淨的初戀臉，每次與女主角同框都能營造出「最強身高差」。

林一不只在戲裡帥，戲外那雙逆天長腿也常在實境秀或舞蹈影片中驚艷大眾。近期他在《失笑》中與沈月的搭配再度展現身高魅力，這種天生的衣架子身材，不管是校園裝還是西裝，都能穿出一股清冷的高級感。

代表作品：《致我們暖暖的小時光》、《別對我動心》、《失笑》

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

3. 張凌赫：身高 190cm 的「內娛待爆帝」

雖然官方標註 188 或 190 公分（甚至傳聞他為了方便搭戲報低了身高），但張凌赫的大長腿是公認的。他在合照中往往是「高人一等」的存在。

自《蒼蘭訣》的長珩仙君走紅後，張凌赫在 2025 年的作品《愛你》中再度展現了挺拔的身姿。他的長相帶有貴氣感，搭配那雙長腿，飾演權臣或高冷學霸都非常有說服力。

代表作品：《蒼蘭訣》、《寧安如夢》、《愛你》

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

4. 胡一天：身高 188cm 的「身高標竿」

胡一天是許多人心目中「校園男神」的代名詞。自從《小美好》爆火後，他那 188 公分的身高就成了內娛男星身高的「度量衡」。

胡一天的優勢在於比例極佳，腿長且修長，這讓他在職場劇（如《我的時代，你的時代》）中顯得格外有專業感。只要他穿上大衣走過來，那種迎面而來的壓迫感與安全感，確實很少有人能抗敵。

代表作品：《致我們單純的小美好》、《親愛的，熱愛的》、《我的時代，你的時代》

圖片來源：微博
圖片來源：微博

5. 龔俊：身高 186cm 的「精緻長腿代表」

龔俊的身高在這一群 188+ 的男神中雖然稍微矮了一點點，但他的勝在身材管理極佳，且五官精緻如雕刻。在《安樂傳》的開機發布會上，他與劉宇寧同框，兩人的長腿對決至今仍是粉絲津津樂道的話題。

龔俊的腿部線條非常漂亮，這讓他在古裝劇的武打動作中顯得格外輕盈帥氣，而在現偶劇中，他的西裝造型更是教科書級別的養眼。

代表作品：《山河令》、《安樂傳》、《我要逆風去》

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快

2026-02-19 15:51 女子漾／編輯張念慈
分手示意圖。女子漾AI製圖
分手示意圖。女子漾AI製圖

在這個追求速食愛情的時代，穩定交往似乎成了一種奢侈。搜狐網點名，有三個星座的人在感情世界裡如同換季般快速，他們追求極致的新鮮感，一旦熱情冷卻，轉身的速度往往快到讓人措手不及。

雙子座：多變如風的獵愛高手 你的存在只是他的冒險之一

雙子座。女子漾AI製圖
雙子座。女子漾AI製圖

雙子座在感情中追求的是永無止盡的刺激與新奇。他們天生具備強大的社交魅力，擅長用層出不窮的花招吸引目標，但這份熱情往往帶有「時效性」。

對雙子座而言，愛情是一場大型的心理冒險，一旦摸透了對方的套路，新鮮感消失的那一刻，他們的注意力便會迅速轉移。那種對舊愛的忽視，常讓另一半懷疑過去的甜蜜是否只是一場幻覺。

射手座：熱愛自由的感情浪子 下一個目標永遠在遠方

射手座。女子漾AI製圖
射手座。女子漾AI製圖

射手座的字典裡沒有「束縛」二字。他們渴望探索未知的世界，這種性格延伸到感情上，就變成了不持久的投入。射手座的人喜歡追逐獵物的快感，一旦關係進入平淡的日常，他們就會感到窒息。

為了追求那份無拘無束的自由，他們會毫不猶豫地將視線投向地平線上的下一個目標，留給舊愛的往往只有一個瀟灑卻冷酷的背影。

水瓶座：理想主義的孤傲靈魂 在現實與幻象間閃電撤退

水瓶座。女子漾AI製圖
水瓶座。女子漾AI製圖

水瓶座追求的是精神層面的高度共鳴，他們的愛情觀往往帶著一種不食人間煙火的理想化。雖然他們渴望深層的靈魂連結，但一旦面對瑣碎且沉重的現實問題，水瓶座就會顯得猶豫不決。

他們常因為一時的衝動或靈感而墜入愛河，卻也容易在發現對方無法滿足其精神高度時，閃電般的抽離這段關係。這種從深情到疏離的轉變，常讓伴侶感到莫大的困惑與心碎。

雖然這三個星座在感情中容易給人「喜新厭舊」的印象，但這也是因為他們更忠於自己的內心感受。在與這些星座交往前，或許該先問問自己，是否跟得上他們那快節奏的愛情步伐。

不只長得美，還超有實力！這3大星座女顏值與才華兼具　根本人生勝利組

不只長得美，還超有實力！這3大星座女顏值與才華兼具　根本人生勝利組

2026-02-24 16:55 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

在星座話題中，有些女生總是特別搶眼，不只是外型亮麗，更重要的是內在實力同樣在線。她們談吐有深度、做事有想法，站在人群中自然自帶光芒。有3個「顏值與才華並存」的星座女代表，她們的魅力，不只是好看，而是經得起時間與現實考驗。

編輯推薦

天蠍座女｜氣場型美女，聰明又有決斷力

圖片來源：JTBC
圖片來源：JTBC

天蠍座女生常給人一種神秘又耐看的印象，五官未必張揚，但整體氣質極具辨識度。真正讓人離不開視線的，是她們強大的洞察力與判斷能力。

天蠍女對人性與局勢有極高敏感度，能快速看清問題核心，在關鍵時刻做出果斷選擇。她們不怕吃苦，也不輕言放棄，往往在逆境中默默累積實力，最後一舉翻盤。這種「越低調越強大」的特質，讓她們在職場與人生舞台上都格外耀眼。

天秤座女｜外型在線，審美與腦袋同樣高分

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

提到顏值，自然少不了天秤座女生。她們懂穿搭、會說話，舉手投足都給人舒服又有質感的感覺。但別以為天秤女只是好看，她們真正厲害的地方，在於情商與判斷力。

天秤女擅長分析不同觀點，懂得平衡現實與理想，不輕易做出衝動決定。她們在團隊中往往是關鍵協調者，既能保持理性，又不失溫度，是典型「外柔內聰明」的代表。

雙子座女｜腦袋轉超快，才華型魅力代表

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

雙子座女生的吸引力，來自她們源源不絕的想法與表達能力。她們學得快、懂得多，聊天永遠不冷場，總能用幽默與智慧抓住眾人注意力。

除了口才好，雙子女思維靈活、創意十足，願意不斷嘗試新事物，也不害怕挑戰自我。這種結合聰明才智與青春感的特質，讓她們在人群中總是特別亮眼。

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用

2026-02-23 11:06 女子漾／編輯王廷羽
LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用。圖片來源：截自LINE STORE、女子漾製圖
LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用。圖片來源：截自LINE STORE、女子漾製圖

LINE免費貼圖又更新了！這波一口氣釋出25款限時貼圖，從招財吉祥話、開工加油款，到撒嬌日常、已讀不回專用圖通通有，使用效期最長可達180天。不論你是群組活躍王，還是只想默默丟一張貼圖解決對話，這篇女子漾都幫你整理好下載期限與條件，快點把握期限下載LINE免費貼圖吧。

25款LINE免費貼圖一次看！

LINE 免費貼圖 1：TORY BURCH 馬年新春限定貼圖（點此下載）

下載期限：2026/02/24

使用效期：90 天

條件：加入「TORY BURCH」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 2：LINE TV｜肥兔寶（點此下載）

下載期限：2026/02/25

使用效期：90 天

條件：完成指定任務即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 3：安富利小洲的科技日常（點此下載）

下載期限：2026/02/26

使用效期：180 天

條件：加入「Avnet安富利」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 4：LINE購物夯話題 × 蘇蘇柴 暖暖過冬（點此下載）

下載期限：2026/03/04

使用效期：90 天

條件：加入「LINE購物 夯話題」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 5：LINE購物 × 51的emo外星人（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：90 天

條件：加入「LINE購物」官方帳號並完成指定任務

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 6：2026 OPEN!新年快樂動次動!（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：180 天

條件：點擊連結即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 7：Hokii × 辛卡米克 最強新春招財貼圖！（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：180 天

條件：加入「臺灣企銀」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 8：momo co賀新年 馬上發財！（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：180 天

條件：加入「momo購物網」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 9：矽品42週年 小矽小品限定貼圖（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：180 天

條件：加入「矽品精密」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 10：黑狗兄來囉！讓你旺旺！旺旺！（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：180 天

條件：加入「黑狗兄娛樂城」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 11：全家都馬可以 ft.罐頭豬LuLu（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：90 天

條件：加入「FamilyMart」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 12：LINE購物直播 × 到處都是貓（點此下載）

下載期限：2026/03/08

使用效期：90 天

條件：加入「LINE購物直播」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 13：LINE禮物 × 齁哩（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：90 天

條件：加入「LINE禮物」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 14：明星3缺1 勇妹應援：賀歲日常 × 熱血棒球（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：180 天

條件：加入「明星3缺1」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 15：ANDEN HUD－馬到招財，好友齊聚迎新春！（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：90 天

條件：加入「ANDEN HUD」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 16：聯邦小白－好運馬上來（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：180 天

條件：加入「聯邦銀行」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 17：馬上有錢！新年興富發（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：180 天

條件：加入「興富發」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 18：神馬都順！小粉獅給你滿滿好運（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：90 天

條件：加入「第一銀行」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 19：包你發×王識賢安心亞 馬年好運鬥陣發（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：90 天

條件：加入「包你發」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 20：PRADA 新年限定大貼圖（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：90 天

條件：加入「PRADA」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 21：LINE發票管家 × 嗚比的朋友（點此下載）

下載期限：2026/03/18

使用效期：90 天

條件：加入「LINE發票管家」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 22：台北捷運 捷米（點此下載）

下載期限：2026/03/16

使用效期：90 天

條件：加入好友並與台北捷運GO會員綁定即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 23：富邦 × 卡卡の萌萌柯基 迎新年狗來富！（點此下載）

下載期限：2026/03/23

使用效期：180 天

條件：加入「富邦FUBON」官方帳號並完成綁定即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 24：SUNTORY得利獅－獅來運轉馬上好運篇（點此下載）

下載期限：2026/04/27

使用效期：180 天

條件：加入「SUNTORY三得利健康」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 25：北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年（點此下載）

下載期限：2026/05/11

使用效期：180 天

條件：加入「台北富邦銀行」官方帳號並完成個人化綁定即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

