同遊北海道掀不倫疑雲 「北一女神」蔡瑞雪回應：只是朋友、男方「已分居協議離婚中」。圖片來源：翻攝蔡瑞雪臉書、ig@snowbabyq

過去以清純形象走紅、被封為「北一女神」的藝人 蔡瑞雪，近日遭爆料疑似捲入不倫風波，對象竟是時尚雜誌 GQ Taiwan 編輯長 王凱文。

圖片來源：ig@snowbabyq

事件曝光後迅速在社群平台掀起熱議。除了因為男方已婚身分備受關注，更讓網友議論的是，蔡瑞雪過去曾在社群公開譴責外遇與劈腿，如今卻深陷「小三疑雲」，被不少網友形容是「言論迴力鏢正中自己」，形象面臨出道以來最嚴峻的考驗。

從「北一女神」到話題網紅 成名背景再被翻出

蔡瑞雪 的成名之路一直與「清純校花」形象緊密相連，也因此讓此次爭議顯得格外具有話題性。1996年出生的她，父親為台灣人，母親則擁有烏孜別克與藏族血統，混血外貌讓她在學生時期就備受關注。

圖片來源：翻攝「Koobii高校誌」

2014年就讀北一女中時，她參加網路節目「校花點點名」而迅速爆紅，精緻的五官與清純氣質讓媒體封她為「北一女神」。隔年她登上人氣綜藝節目《大學生了沒》，以「初戀系美少女」形象成功打開知名度，逐漸進入演藝圈。

圖片來源：翻攝「校花點點名」

近年來，她同時經營藝人、YouTuber與部落客等多重身分，在年輕族群之間累積不小的影響力，也讓她的一舉一動更容易成為輿論焦點。

事件始末：北海道同遊、深夜留宿引發不倫質疑

根據《鏡週刊》2026年3月報導，蔡瑞雪與王凱文的互動細節被逐一曝光，讓兩人關係引發外界高度質疑。

北海道滑雪行刻意避嫌

週刊直擊兩人一同前往日本北海道滑雪旅行，但在出入境報到時刻意錯開時間，疑似刻意營造「各自旅行」的假象，避免外界察覺同行。

蔡瑞雪日前發布滑雪照。圖片來源：ig@snowbabyq

返台後深夜進出住處

兩人回台後，蔡瑞雪被拍到搭乘王凱文的車前往其位於台北市博愛路的住處。報導指出她在該處停留至深夜甚至留宿，引發外界對兩人關係的進一步猜測。

男方婚姻狀況曝光

王凱文與妻子育有兩名兒子，過去一家人居住在台北大直。週刊指出，男方疑似已另覓住所，目前與妻子傳出處於分居狀態，但相關婚姻關係仍未正式結束。

男方背景起底：《GQ》編輯長形象反差掀討論

此次事件中的男主角王凱文，在時尚與媒體圈具有相當影響力，其過往建立的「顧家好男人」形象，也因此成為輿論焦點。

王凱文2010年畢業於美國視覺藝術學院（SVA），曾任品牌行銷總監與特約設計師，並於2021年接任《GQ Taiwan》編輯長，在時尚產業具有一定地位。

2024年他曾與妻子以模範夫妻形象受訪接受媒體訪問，分享結婚8年的家庭生活，並大方稱讚妻子邏輯清晰、無私付出，甚至形容她是「最欣賞的人」。

在社群媒體上常分享家庭生活，曾發文呼籲孩子「要對媽媽好一點」，甚至寫下「謝謝妳為三個兒子（包含我）努力」，將自己與孩子並列，展現依賴妻子的深情形象。如今事件曝光，也讓不少網友感嘆反差強烈。

蔡瑞雪沉默一天後發聲 律師提出五點聲明

蔡瑞雪於2026年3月5日透過律師發表聲明，試圖澄清外界質疑。

圖片來源：ig@snowbabyq

兩人透過朋友介紹認識

聲明指出，蔡瑞雪與王凱文是在2025年11月經由共同朋友介紹認識，強調目前僅屬一般朋友關係。

男方曾表示已與妻子分居

蔡瑞雪表示，男方曾主動告知自己與配偶已處於分居狀態，且正在協議離婚中。

否認不倫指控

她強調週刊報導多為臆測與不實內容，自己僅基於朋友立場提供關心與支持，並未介入他人婚姻。

過去言論成「迴力鏢」

這起事件之所以迅速延燒，與蔡瑞雪過去在社群上的公開發言密切相關。去年藝人粿粿爆出感情風波時，她曾公開發文痛批劈腿行為，直言「劈腿真的很不可取」，甚至表示「會犯錯的人只會一錯再錯」，當時的發言被不少網友視為強烈的道德立場。

2024年10月她與前男友孫麥傑分手時，也曾在社群高調寫下「遇到渣男快跑」，以受害者姿態控訴感情不忠。如今在不倫疑雲曝光後，過去的言論被大量翻出對照，許多網友認為形成強烈反差，甚至直言「人設崩壞」。

即使蔡瑞雪方面強調男方早已與妻子分居，但在法律婚姻仍未終止的情況下，輿論討論仍持續延燒。