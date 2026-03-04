2026-03-04 14:38 女子漾／編輯許智捷
《玫瑰叢生》劉宇寧8個逆襲故事！陸劇男神曾端盤子打工？霸氣護前妻圈粉
近年憑《折腰》、《一念關山》與新劇《玫瑰叢生》人氣飆升的劉宇寧，早已從翻唱歌手一路成長為影視圈炙手可熱的男演員。然而光鮮亮麗的背後，其實是一段充滿努力與挫折的成長歷程。
從街頭駐唱到成為「OST大戶」，再到面對爭議仍選擇坦然回應，劉宇寧的每一步都充滿故事。以下整理8個最圈粉的關鍵時刻，帶你認識這位一路逆襲的陸劇男神。
1. 父親早逝、爺爺奶奶帶大 少年就開始扛起家計
劉宇寧出生於遼寧丹東，童年並不順遂。
4歲時父親離世，母親外出工作，他從小由爺爺奶奶撫養長大。家庭經濟並不寬裕，他國中畢業後便選擇就讀烹飪技校，希望能早點工作分擔家計。這段早熟的人生經歷，也讓他養成踏實與感恩的性格。
2. 白天端盤子、晚上駐唱 為夢想撐過最辛苦時期
為了追逐明星夢，劉宇寧曾做過各式各樣的工作。
他當過廚師、餐廳服務生、服飾店銷售員，甚至在飯店與洗浴中心做餐飲工作。白天工作結束後，他便趕去酒吧駐唱，一唱就是好幾年。如今站上舞台的他看似光鮮，其實曾在最基層的生活中磨練多年。
3. 直播翻唱〈講真的〉爆紅 粉絲一夜暴增千萬
2018年夏天，劉宇寧翻唱歌曲〈講真的〉在短影音平台爆紅，低沉煙嗓與高挑外型形成強烈反差，迅速吸引大量粉絲關注。
從街頭直播歌手到網路爆紅，他的粉絲數在短時間內飆升至千萬，也讓他正式踏入演藝圈。
4. 爆紅卻關閉直播打賞 專心投入歌手之路
許多網紅爆紅後會透過直播打賞與帶貨變現，但劉宇寧卻做出不同選擇。
他在人氣最高時關掉直播送禮功能，也拒絕商業帶貨，選擇把所有關注度投入音樂與演藝事業。這個決定讓不少粉絲感到佩服，也認為他始終沒有忘記最初的夢想。
5. 從網紅到「OST大戶」 唱紅超過140首影視歌曲
進入演藝圈後，劉宇寧逐漸成為影視劇主題曲的熱門歌手。
他為《長歌行》、《蒼蘭訣》、《與鳳行》等作品演唱歌曲，累積超過140首影視OST，因此被粉絲封為「OST大戶」。許多劇迷更笑稱，只要男女主角談戀愛，背景音樂很可能就是劉宇寧的歌。
6. 非科班演員逆襲 從配角一路演到男主角
雖然並非科班出身，劉宇寧仍勇敢挑戰演戲。從《終極筆記》的黑瞎子開始，他逐漸累積表演經驗，之後在《長歌行》、《安樂傳》等劇中嶄露頭角。
直到與劉詩詩合作《一念關山》擔任男主角，他才真正證明自己的演技實力，成功逆轉外界質疑。
7. 面對「古裝醜男」批評 用演技回應酸民
走紅之後，劉宇寧也曾遭遇不少負評，有網友嘲笑他的古裝造型不夠帥。但他始終保持理性心態，認為批評代表外界仍在關注自己，只要努力就能交出更好的作品。這種面對輿論不逃避的態度，也讓不少觀眾對他改觀。
8. 被爆離婚勇敢承認 直播霸氣保護前妻圈粉
當外界爆出劉宇寧曾有過一段婚姻時，他沒有選擇沉默，而是在直播中坦承過去確實結過婚、也離過婚，並向前妻及其家人道歉，請外界不要打擾普通人的生活。
他更表示：「有什麼衝著我來，不要去傷害無辜的人。」這份坦率與負責任的態度，反而為他圈粉無數。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower