2026-02-25 10:12 女子漾／編輯張念慈
《歲月有情時》開播好評！劇情解析、必看亮點：黃景瑜親情線虐哭觀眾，比愛情更催淚
誰說青春劇都在談戀愛？《歲月有情時》開播後迅速在社群掀起討論。觀眾原本期待的是黃景瑜與關曉彤的青梅竹馬愛情，沒想到前四集最讓人崩潰的，竟然是張小滿與奶奶的告別。
這不是一部單純的愛情劇，而是一部寫給「廠礦子弟」的成長史詩。本文一次整理《歲月有情時》劇情重點、角色介紹與必看亮點，帶你看懂這部年代劇為何口碑發酵。
《歲月有情時》劇情簡介：從鐵西城出發的青春與失去
《歲月有情時》改編自潘一擲小說《子弟》，背景設定在1990年代東北鐵城工業轉型時期。軍工廠養活一整座城市，家屬院、醫院、學校圍繞工廠而生。
張小滿（黃景瑜 飾）、嚴曉丹（關曉彤 飾）、夏雷（王天辰 飾）是典型的廠礦子弟。三人從少年時期一起長大，經歷工廠衰落、家庭變故與時代轉型。
故事開場即是成年後的張小滿在地下拳擊場打黑拳，滿身傷痕。鏡頭回溯少年時代，觀眾才明白，他的人生早已被失去改寫。
《歲月有情時》並非單線愛情，而是親情、友情與家國情懷交織的群像成長劇。
《歲月有情時》三大必看亮點
1. 親情線比愛情更催淚
《歲月有情時》最震撼的一段，不是青梅竹馬的告白，而是張小滿奶奶在禮堂外長椅上離世的那一幕。
母親離開、父親遠走，小滿由奶奶撫養長大。節慶表演當天，奶奶沒等到孫子出場，就悄悄離開人世。小滿從震驚到崩潰的哭戲，讓不少觀眾直呼「眼淚止不住」。
這段親情告別，奠定了《歲月有情時》的情感底色——失去，才是成長的起點。
2. 鄰里互助的人情味，才是這部劇的靈魂
奶奶離世後，小滿一夜成為孤兒。
但他沒有被拋下。工廠丁師傅主動成為監護人，每天叫他回家吃飯；主管每月撥生活費，告訴他食堂永遠有他的位置；好友母親接手織完奶奶未完成的毛衣。
這些細節讓《歲月有情時》不只是個人奮鬥史，而是「一整個家屬院」的溫情群像。當時代讓工廠倒下，人情卻沒有垮。
3. 黃景瑜突破以往形象
黃景瑜飾演的張小滿，從調皮少年到地下拳擊手，再到遠赴日本打拼的青年，每一階段都帶著傷痕。
他不是天選之子，而是在時代洪流裡跌跌撞撞的人。地下拳擊場的暴力戲與後期智鬥地頭蛇的橋段形成對比，展現角色的成長弧線。不少觀眾認為，《歲月有情時》是黃景瑜近年最具情感厚度的作品。
為什麼《歲月有情時》值得追？
在滿屏甜寵與爽劇中，《歲月有情時》選擇講述「失去之後還願意守護」的故事。
它讓人想起家屬院的晚風、工廠食堂的煙火氣，以及那群在轉型浪潮裡不願離開故鄉的人。愛情只是青春的一部分，但家，才是心裡掛念的地方。
《歲月有情時》角色介紹
張小滿（黃景瑜 飾）
鐵西城之子，重情重義，從「沒頭腦」頑童成長為家鄉建設者。遠赴日本打工歷經騙局與生死關頭，最終回到故鄉守護家園。
嚴曉丹（關曉彤 飾）
廠長之女，颯爽獨立。與小滿從小吵到大，是彼此青春最深刻的存在。成年後帶著技術與理想返鄉，成為振興分廠的重要力量。
夏雷（王天辰 飾）
家教嚴謹、性格沉穩。畢業後成為「滬漂」，在大城市闖蕩多年後重返鐵西城，與好友並肩對抗地方勢力。
《歲月有情時》播出資訊
劇名：歲月有情時
開播時間：2026年2月20日
播出平台：愛奇藝
集數：30集
主演：黃景瑜、關曉彤、徐若晗、王天辰