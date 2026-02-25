2026-02-25 08:23 女子漾／編輯張念慈
《生命樹》真實原型故事太悲壯！劇情亮點＋角色介紹：楊紫女警對決盜獵、胡歌神祕失蹤成最大懸念
2026年開年最受關注的陸劇之一，《生命樹》正式播出後迅速掀起討論。這部由楊紫、胡歌主演的高原生態題材作品，結合反盜獵行動、年代懸疑與人性掙扎，在眾多都市愛情劇中顯得格外厚重。
《生命樹》由《瑯琊榜》導演李雪執導，正午陽光出品，從製作規格到演員陣容都被視為年度重點項目。本文完整整理《生命樹》劇情重點、角色介紹與五大看點，帶你深入了解這部話題之作。
《生命樹》劇情簡介：高原巡山隊的守護與犧牲
《生命樹》故事設定於1996年的青海虛構城市「瑪治縣」。這片壯麗高原長年遭受盜獵與非法採礦侵害，藏羚羊被屠殺、毛皮走私猖獗，生態瀕臨失衡。
副縣長兼巡山隊隊長多杰（胡歌 飾）帶領隊員在無人區與盜獵集團對抗。警校畢業的白菊（楊紫 飾）主動加入巡山隊，從後勤做起，逐漸成為反盜獵行動的重要成員。
就在自然保護區即將成立之際，多杰突然失蹤，巡山隊被迫解散。十年後，白菊重返高原，追查當年真相，同時再度對抗仍未消失的犯罪勢力。
《生命樹》透過雙時空敘事，讓生態守護與懸疑謎團交織推進。
《生命樹》五大看點解析
1. 《生命樹》結合生態議題與年代懸疑
不同於傳統都市劇，《生命樹》聚焦高原反盜獵題材，將生態保護議題搬上主流劇集舞台。首集荒原飛車追逐與槍戰戲碼震撼開場，迅速建立緊張氛圍。
劇中不僅呈現盜獵的殘酷，也描寫貧困、利益與生存壓力下的人性掙扎，使《生命樹》在娛樂之外更具現實厚度。
2. 楊紫在《生命樹》的轉型挑戰
楊紫在《生命樹》中飾演女警白菊，是她近年最具突破性的角色之一。素顏上鏡、遠赴高原實景拍攝，在極端氣候下完成大量動作戲，展現角色的堅毅與力量。
白菊從後勤人員成長為反盜獵核心人物，同時面對家人涉入犯罪的內心掙扎。這條情感線為《生命樹》增加人性層次，也讓楊紫的表演更加成熟。
3. 胡歌三度合作《瑯琊榜》導演李雪
《生命樹》是胡歌與導演李雪第三次合作。胡歌飾演的多杰沉穩內斂，是巡山隊的精神象徵。
多杰的失蹤成為全劇最大懸念，使《生命樹》在生態守護主線之外，多了一層懸疑推理色彩。胡歌以克制的表演方式，呈現角色的責任與壓力，為劇情增添厚度。
4. 《生命樹》改編自可可西里精神原型
雖然劇情為虛構創作，但多杰的角色設定靈感來自可可西里巡山隊與環保烈士事蹟。這份真實背景，使《生命樹》在戲劇化敘事之外，多了一層歷史與精神象徵。
高原守護不只是劇情設定，而是現實中曾發生的壯烈故事延伸。
5. 正午陽光打造電影級質感
《生命樹》由正午陽光出品，遠赴青海高原實景拍攝。荒原、雪山、羚羊遷徙與風沙畫面交織成壯闊視覺效果。
高規格製作讓《生命樹》呈現近電影等級質感，也成為本劇的重要加分項目。
《生命樹》角色介紹
白菊（楊紫 飾）
警校畢業後加入巡山隊，性格堅毅果敢。從後勤崗位成長為反盜獵核心人物，在正義與親情之間作出艱難抉擇。
多杰（胡歌 飾）
副縣長兼巡山隊隊長，從探礦轉向生態守護，是團隊精神領袖。神祕失蹤後，成為《生命樹》十年懸案的關鍵人物。
《生命樹》播出資訊
《生命樹》透過高原實景與反盜獵主題，描寫一群人在荒原中守護信念的過程。當風沙與槍聲交織，當正義與犧牲交錯，這部作品所呈現的，不只是自然景觀的壯麗，更是人性深處的重量。
劇名：生命樹
主演：楊紫、胡歌
導演：李雪
出品公司：正午陽光
集數：40集
播出平台：愛奇藝
開播時間：2026年1月30日
