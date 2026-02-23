2026-02-23 11:26 女子漾／編輯ANDREA
2026保證入坑「燒腦陸劇」TOP6，《成何體統》、《軋戲》都上榜，這一部越追越上癮！
2026年，陸劇燒腦懸疑題材依舊火熱，從古裝探案到現代律政，這些劇一開場就丟出大懸念，讓人邊猜邊追停不下來。白鹿、王星越等強卡司加持，劇情層層反轉，網友熱議不斷，完美接棒去年熱度。
TOP 1：《唐宮奇案之青霧風鳴》
白鹿、王星越主演，這部Netflix熱播古裝懸疑劇，盛唐背景開場冥婚奇案就拉滿中式詭譎氛圍，李佩儀和蕭懷瑾雙強搭檔破單元案，串起15年前家族滅門主線，推理靠邏輯不開掛。白鹿飾女捕快機敏果敢，王星越演貴公子冷靜推演，CP感爆棚，首播18分鐘熱度破7000(指劇集在優酷平台的站內熱度指數達到7000分)，台灣區榜首，網友狂讚「燒腦不降智，古裝CSI超爽，反轉扎實人性深刻，一集入坑34集不無聊！」餘味無窮。
TOP 2：《剝繭》
羅雲熙領銜法醫題材，1月上線的刑偵劇，第一集就丟連環殺人案，從屍檢細節抽絲剝繭，心理剖析加社會議題，氣氛冷冽節奏飛快。羅雲熙化身冷靜法醫，跳脫偶像框架演技大爆發，全員智商在線。網評「不喘息機會，爽到頭皮發麻，真相震撼人性重量，一追到底！」豆瓣高分，適合愛看燒腦劇情的你。
TOP 3：《人之初》
張若昀、馬思純、王景春、唐嫣四強卡司，社會寫實懸疑劇，從意外事件挖出跨年懸案，第一集身世權力隱秘就勾人心，家庭倫理與人性黑暗面交織殘酷心碎。 張若昀眼神戲層次豐富，馬思純堅韌創傷感人，王景春壓迫氛圍滿分。 網友熱推「演員穩住沉重本子，不出戲爆發揪心，狸貓換太子反轉太酷！」讓人越追越上癮。
TOP 4：《女神蒙上眼》
辛芷蕾、林雨申主演律政大女主劇，常勝律師唐盈盈對上司康俊，第一集婚姻暴力案就拋法理人情灰色地帶，案件貼近現實燒腦智鬥。辛芷蕾首挑戰律政女王，氣場強烈成長線吸睛，林雨申對決張力拉滿。開播熱議，網評「女性立場重擊，法庭攻防不狗血，議題深刻越看越有料！」雖然不是一看就讓人大快朵頤的劇情，但整體來說卻讓人印象深刻的高分量好劇。
TOP 5：《軋戲》
陳星旭、盧昱曉搭檔，戲裡戲外雙時空推理，第一集試探心動與懷疑同步，27場吻戲藏懸念，甜虐成長燒腦並進，陳星旭雙角顏值盛宴，懷舊煙火氣強，盧昱曉默契加分，雖播放跌但討論高，網友「心跳點每集有，戀愛滿漢席養眼，一集難停！」甜懸疑平衡好。
TOP 6：《成何體統》
王楚然、丞磊雙穿越古裝，職場女穿成妖妃遇暴君，第一集反抗命運謀劃就黑色幽默，權謀喜劇燒腦新奇，王楚然演反派轉變活潑，丞磊性張力天花板，胡意旋等配角張力足，開年熱搜第二，熱度破9000，網友「魚蛋CP爆紅，雙穿書爽翻，演技顏值雙殺！」放假必追好劇。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower