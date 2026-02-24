2026-02-24 13:58 女子漾／編輯許智捷
《莎拉的真偽人生》西裝男神太搶戲！李浚赫9件事曝光 反派天花板其實是暖男才子
Netflix《莎拉的真偽人生》熱播中，李浚赫憑著成熟穩重的氣場再度圈粉。過去他是《秘密森林》裡讓人又恨又愛的徐東載，如今在新作裡眼神更沉、魅力更濃。
如果你也被他帥到回頭補劇，以下9件事，帶你認識這位西裝系男神的反差魅力。
1. 夢想是當導演，卻因太帥被推去當演員
李浚赫大學就讀廣告宣傳系，最初的夢想是成為一名電影導演。初衷是為了能更專業地指導演員，卻因為出眾的外型，被身邊的朋友與家人推坑，結果一出道就自帶氣場，命運根本幫他寫好劇本。
2. 「最帥反派」封號不是白叫
《秘密森林》裡的徐東載讓他徹底打開知名度，嘴賤又聰明，壞得有魅力，以及在電影《犯罪都市 3》中飾演大反派，斯文敗類的形象深植人心。雖然演過許多惡角，但因為穿上西裝後的禁慾美感與帥氣度，被觀眾稱為「最帥反派」。
3. 《莎拉的真偽人生》氣場再升級
在《莎拉的真偽人生》中，他不只是冷面精英，而是多了情緒層次與內心掙扎。那種壓抑又克制的表演方式，讓角色更有厚度。留言區早已被「越看越帥」洗版。
4. 被總統親授「名譽消防員」
2017 年拍攝《赤身的消防員》時，李浚赫感同身受消防員的辛勞，竟將全數片酬捐出給消防員及其家屬。這份善舉讓他獲得當時南韓總統文在寅授命，正式成為「名譽消防員」。
5. 為愛犬開發手遊《再見爆米花》衝上排行榜第一
為了紀念過世的愛犬「爆米花（Popcorn）」，李浚赫親自繪製美術圖並開發了一款名為《再見爆米花》的免費遊戲。遊戲上架後曾衝上 App Store 排行榜第一，他更將相關版稅與繪本收益全數捐給動物保護團體。
6. 8分鐘超長台詞一次過，腦容量驚人
在《秘密森林2》中，李浚赫有一場長達8分多鐘、台詞超過2000字的重頭戲，幾乎沒有剪接空間，卻一氣呵成完成拍攝。劇組都佩服他的專注力與記憶力。帥只是表面，實力才是底氣。
7. 《我的完美秘書》成功轉型爹系男友
2025 年，李浚赫與韓志旼搭檔演出浪漫劇《我的完美秘書》。他在劇中飾演情緒穩定、事事周全的「劉恩浩」，打破了以往多演反派或嚴肅角色的框架，被粉絲封為「爹系男友」，也讓他在出道多年後人氣爆發。
8. 181公分制服王者
從《60天，指定倖存者》的海軍制服，到《秘密森林》裡筆挺俐落的檢察官西裝，再到各種特務與精英角色的正裝造型，李浚赫幾乎把「制服系男神」演成專屬領域。身高181公分，加上肩線比例優越，站在鏡頭前自然撐起氣場。
9. 渴望像「樹懶」一樣生活
螢幕上氣場強大，私底下卻自稱想過樹懶生活。MBTI是INFP，喜歡宅在家、研究桌遊、畫畫、吃披薩。甚至還為樹懶寫過兒歌。這種慢拍生活哲學，和劇中精英形象形成強烈對比。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower