2026除夕大掃除家電4+推薦！DIKE廚餘機、Roborock石頭科技…助效率升級又輕鬆
除夕將至，大掃除進入備戰期，選對高效家電，清潔更省時省力，以下來看看有哪些家電助效率升級，還有超好康優惠，有興趣就往下來看看吧！
DIKE 廚餘機
響應政府廚餘環保政策，由雙全國際獨家代理的3C生活品牌DIKE祭出年前最強檔優惠，即日起於各大通路購買DIKE 3.5L淨味儲存廚餘機升級款（HKE522 PLUS），就可免費獲得雙全生活館線上商城10,000 D幣，優惠選購上百件PHILIPS與DIKE產品。
還在愁政府廚餘機補助沒有申請到？DIKE品牌公關黃子倫表示，自地方政府公布廚餘機補助政策後，DIKE廚餘機系列產品同期銷量相較前一個月增長百倍，並進一步推出新機型DIKE 3.5L淨味儲存廚餘機升級款，主打升級加大的高碘質活性碳盒，在抑制廚餘異味上效果更好。
消費者於即日起至2/28日截止，在各大通路購買DIKE 3.5L淨味儲存廚餘機升級款，憑發票在雙全生活館官網登錄即可獲得10,000 D幣回饋，每一個D幣等於1元現金，可於雙全生活館商城購物使用，不限交易品項，每筆交易可折抵15% D幣，補助名額限量10萬台。
DIKE HKE700 全自動臭氧烘乾洗碗機
DIKE 推出 HKE700 全自動臭氧烘乾洗碗機，主打高溫除菌、智慧烘乾與省水效率，鎖定小家庭與租屋族群，強調「洗、淨、烘、存」一次到位的廚房清潔解決方案。
HKE700 搭載 360 度脈衝清洗系統，透過強勁高壓水流反覆沖刷，深入餐具縫隙與死角，有效去除油汙與殘渣，提升整體洗淨效率。針對不同居家環境，機身支援雙模進水設計，包含直接進水與自吸水模式，即使廚房無預留進水孔也能靈活安裝，使用彈性更高。
除潔淨力外，HKE700 同步導入 75°C 高溫沖洗技術，官方表示除菌率可達 99.9%，有助降低細菌殘留風險；搭配臭氧烘乾與「深呼吸新風系統」，可自動置換機內空氣，避免潮濕悶味，長時間存放餐具仍能維持乾淨衛生。
在節能表現上，產品強調相較傳統手洗可節省約 70% 用水量，同時減少飯後清潔負擔。操作面則提供六大智能模式，包括強力洗、普通洗、經濟洗、快速洗、果蔬洗與熱風烘乾，可依不同餐具與清潔需求彈性選擇。
Roborock 石頭科技
全球智慧清潔品牌 Roborock 石頭科技於 CES 2026 正式發表 2026 上半年新品陣容，首度推出全球首款「雙輪足式」掃地機器人，並同步揭曉 Saros 旗艦系列雙機與洗地機新品，展現品牌邁向「全自動清潔生活」的技術野心。此次發表更攜手 Real Madrid 皇家馬德里足球俱樂部跨界合作，強調 Saros 系列「持續進化」的核心精神。
首款輪足式掃地機器人亮相
本次最大亮點為 Saros Rover，為業界首款採用「雙輪足架構（Wheel-Leg Architecture）」的掃地機器人。透過可延展、可抬升的輪足設計，模擬人類行走邏輯，實現小幅跳躍、靈活轉向與即時煞停。即使面對門檻、斜坡與樓梯等複雜地形，仍能維持機身水平穩定，並結合 AI 演算法與 3D 空間規劃技術，在多樓層住宅中逐階完成樓梯清掃，突破傳統掃地機難以跨層清潔的限制。
Saros 雙旗艦同步升級
除前瞻技術款 Rover 外，Roborock 亦發表 Saros 20 與 Saros 20 Sonic 兩款旗艦機型。Saros 20 搭載升級版 StarSight® 星陣導航 2.0 與 AdaptiLift® 智慧升降底盤 3.0，可辨識 200 種以上物品，並跨越最高 4.5＋4 公分雙層門檻，強化複雜地形通行力。
Saros 20 Sonic 則進一步導入 RetractSense™ 升降 LDS 導航與 7.98 公分超薄機身設計，可深入低矮家具底部，並搭配 VibraRise® 5.0 聲波震動拖布系統，每分鐘高達 4,000 次震動，加強貼地去污效果。兩款機型皆具備 35,000Pa HyperForce® 強勁吸力與 RockDock® 高溫自清潔基座，支援 100°C 雙向熱水清洗，完整提升清潔與維護效率。
泡沫洗地機同步登場
洗地產品線方面，F25 ACE Pro 亦於 CES 同步亮相並在台上市。其 JetFoaming™ 超微能量泡沫洗技術，可將 1ml 清潔液轉化為 1.67 億顆綿密泡沫，有效分解油垢與食物殘渣，並搭載 25,000Pa 吸力、95°C 高溫自清潔烘乾底座與零纏繞設計，鎖定深層地面清潔需求。
PHILISP冷暖空調
Philips 正式宣布冷暖空調系列登台，主打「新一級能效、省電安靜、健康舒適」三大核心訴求，首波推出「清靜風」冷暖空調，同步預告進階版「清靜風3D」與「清靜風3D+WiFi」機型，建議售價29,700元起，全系列更祭出壓縮機終身保固與全機7年保固，只換不修，強攻台灣家用空調市場。
此次登場的清靜風冷暖空調採分離式設計，搭載新一代直流變頻壓縮機與R32冷媒，結合直流無刷馬達與節能電路控制，可依室內溫度自動調整運轉效率，官方指出整體省電效率最高可優化達45%，並取得2026年國家新一級節能標章認證。
售後服務方面，Philips 強調消費者體驗，購買並完成線上登錄後，可享全機7年保固（前2年換全新品、3至7年換整新品），並首創壓縮機終身保固政策，採「只換不修」模式，縮短維修時間並降低對居家裝潢的影響。
在使用體驗上，清靜風冷暖空調主打快速溫控與靜音設計，開機30秒可急速製冷、60秒急速製熱；搭配獨家降噪風道設計，最低運轉音量僅18分貝，低於一般圖書館環境音，標榜夜間使用也不擾眠。
健康機能亦為一大亮點。產品內建「ADC空氣超淨系統」，整合四重抗菌濾網（含銀離子、HEPA、高密度與加層濾網），淨化率達99%；同時搭配機芯智能水洗與57°C高溫除菌技術，透過冷凝結霜鎖住灰塵再進行高溫清潔，有助減少灰塵堆積與過敏誘因。
