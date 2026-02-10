愛看《唐宮奇案》必收藏！10部詭譎系古裝懸疑劇片單一次整理　看到背脊發涼！　

2026-02-10 15:47 女子漾／編輯許智捷
愛看《唐宮奇案》必收藏！10部詭譎系古裝懸疑劇片單一次整理　看到背脊發涼！圖片來源：白鹿官方微博、翻攝網路
愛看《唐宮奇案》必收藏！10部詭譎系古裝懸疑劇片單一次整理　看到背脊發涼！圖片來源：白鹿官方微博、翻攝網路

近期古裝懸疑劇唐宮奇案之青霧風鳴》熱播中，血色嫁衣、詭案連環的氛圍感成功引爆討論，也讓不少劇迷重新迷上「看得背脊發涼、卻忍不住一集接一集追」的古裝探案類型。

圖片來源：翻攝網路
圖片來源：翻攝網路

這類作品不只是在破案，更擅長揉合中式恐怖、志怪傳說、權謀暗線與人性陰影，在陰森畫面與理性推理之間拉扯出獨特魅力。

如果你喜歡《唐宮奇案》這種詭譎又燒腦的路線，以下 10 部古裝懸疑劇，絕對值得列入片單

編輯推薦

中式恐怖與怪談巔峰

1. 《唐朝詭事錄》系列

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

奇聞異錄、志怪、冒險

近年古裝懸疑劇中公認的天花板之作。故事背景設於盛唐，卻刻意避開紙醉金迷的繁華想像，轉而深入描繪妖貓、幻術、人體異變等離奇詭案。

每一樁案件表面籠罩著靈異色彩，最終卻層層拆解，直指人性深處的貪婪、恐懼與執念。續作《西行》在敘事節奏與氛圍營造上更顯成熟，不少觀眾甚至認為其完成度與震撼力已超越首季。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

2. 《繁城之下》

圖片來源：TMDB
圖片來源：TMDB

暗黑、人性、高質感

豆瓣高分肯定的暗黑系罪案劇，整體氣質陰鬱而壓迫。故事設定在明朝，一連串手法殘酷、屍體被刻意擺放的命案，並搭配《論語》作為線索，隨著調查推進，逐步牽扯出塵封多年的家族舊怨與權力黑幕。

劇情像剝開洋蔥般一層層揭露真相，沒有鬼魅妖邪，卻讓人感受到比靈異更刺骨的人性寒意。

圖片來源：TMDB
圖片來源：TMDB

氛圍詭譎與奇術

3. 《君子盟》（原名《張公案》）

圖片來源：翻攝網路
圖片來源：翻攝網路

催眠、幻術、歌德風

以幻術與催眠為敘事核心的古裝懸疑劇，整體美術風格充滿歌德式的陰冷與詭美氣息。

劇中案件經常出現鏡像錯覺、舞偶殺局、水底浮屍等強烈視覺意象，在層層堆疊的詭譎氛圍中，逐步拼湊出隱藏於朝堂之下的權力真相，是一部風格鮮明、氣質獨特的懸疑作品。

圖片來源：翻攝網路
圖片來源：翻攝網路

4. 《俠探簡不知》

圖片來源：翻攝網路
圖片來源：翻攝網路

江湖奇案、古龍風、單元劇

在有限預算下殺出重圍的黑馬之作，以口碑累積出高討論度。主角設定為失憶的探案高手，行走江湖破解各式密室謎局與怪人奇案，案件設計精巧、節奏俐落，推理過程毫不拖泥帶水。

整體氛圍帶有濃厚的古龍式武俠氣息，對偏好單元案件、重視詭計與邏輯的觀眾而言，格外對味

圖片來源：翻攝網路
圖片來源：翻攝網路

極致懸疑與權謀

5. 《長安十二時辰》

圖片來源：翻攝網路
圖片來源：翻攝網路

限時營救、反恐、窒息感

雖然不以靈異為賣點，卻營造出極具壓迫感的懸疑張力。故事在高度限時的設定下展開，所有事件集中於一天之內，長安城面臨滅城危機，主角必須在倒數計時中揪出真正的幕後黑手。

從氣勢十足的開場長鏡頭起，緊張節奏幾乎沒有喘息空間，整體更偏向驚悚感十足的高強度懸疑。

圖片來源：翻攝網路
圖片來源：翻攝網路

6. 《風起洛陽》

圖片來源：翻攝網路
圖片來源：翻攝網路

機關、神都、殺手組織

改編自馬伯庸同名小說，故事以神都洛陽為舞台，將地下不良井、神秘殺手組織與精巧機關術交織成一張龐大的陰影網絡。

案件橫跨底層百姓與權貴階層，在表面繁華與內裡腐敗之間來回切換，營造出強烈對比；整體視覺風格偏向陰暗冷冽，帶著近乎工業廢土感的美學氣息，讓懸疑氛圍更加厚重。

圖片來源：翻攝網路
圖片來源：翻攝網路

7. 《大宋提刑官》

圖片來源：翻攝網路
圖片來源：翻攝網路

法醫鼻祖、童年陰影、寫實

堪稱古裝懸疑中的經典之作，也是不少觀眾揮之不去的童年陰影。故事以法醫鼻祖宋慈為核心，著重寫實的驗屍過程與案發現場重建，恐怖感並非來自刻意渲染，而是源於「過於真實」的呈現。

劇情不只停留在破案層次，更進一步揭露官場黑暗與制度性悲劇，留下深沉而刺痛的餘韻。

8. 《蓮花樓》

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

武俠懸疑、江湖奇案、鬼屋

將武俠元素與懸疑推理巧妙融合，案件設定充滿靈異氣息，如骷髏塔、人皮燈籠、不祥嫁衣等獵奇意象，屢屢營造出陰森氛圍。

儘管主角性格豁達、處世灑脫，但每一樁看似詭異的案件背後，都藏著令人不寒而慄的真相，也讓整部作品在武俠外殼下展現出極具辨識度的懸疑風格。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版
圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版

9. 《御賜小仵作》

圖片來源：翻攝網路
圖片來源：翻攝網路

驗屍、邏輯嚴密、甜爽

表面包裝走甜爽路線，實際內核卻是邏輯縝密的硬派探案。女主角以專業驗屍能力推動案件進展，幾乎每一樁命案都透過細節讓「屍體自己開口說話」。

全劇不依賴驚嚇或特效取勝，而是靠扎實推理與線索堆疊撐起張力，也因此成為近年少見的小成本、高評價代表作。

圖片來源：翻攝網路
圖片來源：翻攝網路

10. 《花間令》

圖片來源：翻攝網路
圖片來源：翻攝網路

換臉、中式恐怖美學、鬼火

以「換臉」作為故事開場核心，結合鬼火、夜行等中式恐怖意象，前期懸疑伏筆鋪陳得相當猛烈，迅速抓住觀眾目光。

儘管中後段評價出現分歧，但前幾集成功營造出的詭譎氛圍與強烈吸引力，仍讓不少觀眾忍不住一口氣追下去。

圖片來源：翻攝網路
圖片來源：翻攝網路

如果你偏愛《唐宮奇案之青霧風鳴》這類「氣氛先嚇人、再用理性拆解」的作品，首推從《唐朝詭事錄》、《繁城之下》、《君子盟》入手；若更在意節奏流暢、破案爽感明確的類型，《御賜小仵作》與《俠探簡不知》則能滿足想快速沉浸的觀劇需求！

#片單 #古裝懸疑劇 #唐宮奇案之青霧風鳴

2026-01-12 11:57 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：Google Gemini、Disney+提供
圖片來源：Google Gemini、Disney+提供

Google 在 2025 年底推出一波罕見的 AI 訂閱優惠，讓原本被視為「專業級工具」的 Google AI Pro（Gemini Advanced），透過家庭共享方式後，每個人每月只要約 45 元就能使用。這個價格不只包含升級版 Gemini，還直接附送 2TB Google 雲端空間，堪稱是 Google 在 2026 年前釋出的最大一包福利。不過這項優惠目前已進入倒數，活動只剩最後 3 天，今天女子漾整理 Google AI Pro 優惠懶人包，帶你一次看懂有哪些厲害的AI功能及購買資訊。

編輯推薦

圖片來源：Google Gemini
圖片來源：Google Gemini

升級 Google AI Pro，實際能用到哪些功能？

實際使用 Google AI Pro 後，除了聊天回覆變得比較聰明之外，還能感受到整體使用體驗的差異。首先是 Gemini 應用程式的升級，AI Pro 會員使用的是 Gemini 3 Pro 等高階模型，在處理邏輯推理、寫作輔助、內容發想或較複雜的指令時，回應的穩定度明顯高於免費版本，較少出現重複或偏離重點的情況。

另外，Gemini 也被整合進多項 Google 既有服務中，包括 Gmail、Google 文件、簡報與 Vids 等工具，使用者在編寫郵件、整理文件或製作簡報時，都能直接透過 Gemini 協助整理內容與調整結構，讓原本需要反覆修改的流程變得更順，對學生、上班族或接案工作者來說，都是日常工作中相對實用的輔助功能。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Google AI Pro 這些進階工具也很實用！

Gemini 3 Pro

免費版有時候在整理資訊或回答問題時，容易出現重複或偏離重點的情況。升級後使用的是高階模型，在撰寫摘要、分析長篇報告或進行邏輯推理時，內容結構相對清楚，穩定度也更高。

Nano Banana Pro

免費版在 AI 繪圖時常遇到張數限制，或是生成速度較慢。升級後可使用高階繪圖功能，無論是製作簡報素材、視覺草稿或建立圖庫，都能更順暢完成，不需要反覆等待。

NotebookLM

需要消化大量資料、寫報告或整理重點時，NotebookLM 可使用更高的來源數量與功能上限，並支援語音摘要、學習卡、資訊圖表、簡報與影片摘要，對學生或需要產出內容的人來說相當實用。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

Gemini CLI、Gemini Code Assist

如果有程式設計需求，AI Pro 也提供可在終端機或常見開發環境中使用的程式輔助工具，協助撰寫與優化程式碼。不過這類功能目前以英文介面為主，也較適合進階使用者。

Flow、Whisk Animate

對 AI 影像或影片創作有興趣的人，可以透過文字或圖片生成短片內容，適合用於創意發想或簡單測試。這類工具多屬於實驗性質，每月有使用上限，實際開放情況會依帳號與地區有所不同。

Google One 2TB 大倉庫

方案內含 Google One 2TB 雲端儲存空間，照片、影片、文件與自動備份都算在內。雖然為家庭成員共用，但對手機容量經常不足、或高度依賴雲端備份的人來說，這項福利本身就很有感。

Google Gemini 45 元購買教學懶人包

如果你想用付費版 AI，但又不想每個月花太多錢，這波 Google Gemini 年費方案真的很划算。Google AI Pro 年費折扣後一次付 3,250 元，可用一年，還能最多 6 人共享。找親友一起分攤，平均下來每人每月大約 45 元，幾乎就是少喝一杯手搖飲的錢。用這個價格就能解鎖更聰明的 Gemini 付費功能，還有雲端空間，對常寫文、做報告或想提升效率的人來說，CP 值真的超高。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

Google Gemini優惠注意事項

1.只限新用戶

這波優惠僅開放給從未訂閱過 Google AI 付費方案的帳號，系統會直接檢查訂閱紀錄。如果你原本就是付費會員，基本上無法套用，除非使用全新的 Google 帳號重新購買。

2.優惠只有第一年，記得先設提醒。

優惠價只適用第一年，期滿後會自動以原價續訂。建議現在就先在行事曆設好提醒，明年再評估要不要續用，避免不小心被原價扣款。

2.雲端空間是大家共用。

方案內的 2TB 是 6 個人共用，不是每個人各自擁有。找人分攤前，最好先講好使用默契，否則遇到重度照片或影片使用者，可能會影響其他人的 Gmail 與雲端空間。

最後提醒，依 Google 官方公告，這波Google AI Gemini 特價活動將於 2026 年 1 月 15 日晚間 11 點 59 分截止。現在剩下的時間不多，如果你是本來就在觀望、想升級 AI 工具，或是順便用低成本擴充雲端空間，千萬不要錯過優惠期限了！

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Google Gemini 45 元購買教學

1.登入你的 Google 帳戶，在電腦上前往 Google One。

2.在方案頁面選擇「Google AI Pro」，依照畫面指示進行訂閱。

3.確認會員方案價格與付款日期後，點選「同意」。

4.選擇付款方式並完成付款。

5.點擊「訂閱」，完成後即可開始使用 Google AI Pro。

​Google Ai Pro 優惠連結點此

#AI #上班族 #Gemini

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

2026-02-03 00:59 LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

這幾年，我明顯地感覺到穿戴裝置開始具備越來越多實用的功能。當運動、工作、外出行程與旅行安排，全都集中在手機裡時，有時候只是想快速查看某一項資訊，卻需要反覆打開不同的 App，實際使用起來並不方便。久了之後，反而開始覺得，如果有一個裝置能即時記錄身體狀況，並在需要的時候快速查看，生活會輕鬆許多。

最近我開始使用樂米 LARMI 智能手錶 Ai6。這是一款結合 AI 功能的智能手錶，除了有極佳的續航表現，能夠應付長時間配戴之外，從運動紀錄、睡眠狀態，到外出或旅行等等日常情境，都有相對應的功能支援，讓日常生活在查看資訊與管理狀態時變得更加便利。

LARMI智能手錶Ai6｜腕錶風格的外觀設計，可調錶面融入日常配戴

我很喜歡樂米 LARMI 智能手錶 Ai6 的外觀設計，採用偏向傳統腕錶的圓形錶面形式，第一眼不會讓人聯想到過於強烈的科技感。錶殼線條俐落，搭配深色錶身與錶帶，整體風格時尚，日常配戴時百搭性十足。

錶面顯示可以依照個人使用習慣進行調整，無論是偏好指針式介面，或是希望在錶面上顯示更多即時資訊，都能依需求更換。實際使用時，我會依不同情境調整顯示內容，例如日常配戴時以時間與日期為主，需要運動或外出時，則會選擇能快速查看步數或其他狀態的錶面配置，整體操作相對直覺。

錶帶材質配戴起來相當舒適，孔位設計密集，可以依照手腕鬆緊度調整，長時間配戴時不會有明顯的不適感，在保有設計感的同時，也兼顧了日常使用的實用性。

LARMI 智能手錶 Ai6 健康監測與運動分析｜AI 整合數據，長期追蹤生活與運動狀態

在配戴一段時間後，我發現自己最喜歡的是 LARMI 智能手錶 Ai6 在健康監測與運動分析上的表現。

Ai6 支援全天候心率與血氧監測，並搭配睡眠分析功能，相關數據會自動同步到Larmi Watch 的APP 中呈現。此外，也能透過 AI 自動生成的健康報告，將原本零散的單一數值整合成較容易理解的分析內容，讓我在回顧一週或一段時間的生活節奏時，有一個明確的參考依據，也能快速看出近期身體狀態的變化。

在運動方面，Ai6 提供相當多元的運動模式選擇，不僅包含跑步、騎乘、游泳等常見項目，也涵蓋多種日常與訓練型活動。搭配專業級 GPS 定位功能，外出走路或安排運動時，路線與活動軌跡都能即時記錄，不需要再另外開啟手機定位，使用上相當直覺。

同時結合 AI 運動分析功能，運動過程中的心率變化與卡路里消耗等資訊都會被完整記錄，運動結束後再透過 APP 查看，能清楚回顧每一次活動的狀態。透過這樣的紀錄方式，我能長期追蹤並回顧自己的運動表現，而不是只著重在單次運動的數據呈現。

依據數據調整生活習慣｜從睡眠與活動紀錄開始有意識地過生活

在持續查看 LARMI 智能手錶 Ai6 的數據後，我開始用比較具體的方式檢視自己的生活狀態。像是早上打開 APP 時，我會先查看前一晚的睡眠時間與睡眠分布，如果發現入睡時間偏晚，或是深層睡眠比例明顯下降，當天就會刻意提早結束工作，避免晚上再長時間滑手機，讓作息慢慢回到比較穩定的狀態。

心率與日常活動量的紀錄，也讓我更清楚自己平常實際動得夠不夠。有幾次查看一週的活動紀錄後，發現某幾天的活動量幾乎偏低，我會在接下來的行程中刻意多走一段路，或把原本搭車的距離改成步行，讓活動量自然補回來，而不是臨時安排一場高強度運動。

此外，我也會透過鍛鍊模式的設定，提醒自己每週安排固定的運動時間，讓運動不再只是臨時起意，而是慢慢變成生活中的一部分。藉由 LARMI 智能手錶 Ai6 清楚而持續的紀錄，讓我可以更有意識地去安排適合自己的作息與活動，生活也因此變得更有方向，而不是全憑感覺做調整。

高續航表現減少充電焦慮｜貼近日常使用的智能手錶體驗

在挑選 3C 產品時，我除了重視功能性之外，也很在意續航表現。LARMI 智能手錶 Ai6 選用 450mAh 大容量電池，並搭載超低功耗的 AI 核心晶片，在較輕度的日常使用情境下，包含一般活動紀錄與睡眠監測，實際可以維持約十天左右不需充電。如果有較頻繁的運動紀錄，或開啟更多功能使用，續航時間則會相對縮短，但仍能維持數天以上。對我來說，續航力約3-12天已經足以應付日常生活，不需要每天特別替手錶安排充電時間。

Ai6 採用磁吸 pin 充電設計，充電時只要對準即可吸附，不需要特別調整角度，日常操作相當直覺。以我的使用習慣來說，從電量較低開始充電，到再次可以完整配戴使用，大約需要兩個半小時左右，通常利用整理工作或休息的空檔就能完成。

長時間配戴下來，我很喜歡那種不用頻繁思考什麼時候該充電的感覺。對於希望全天候配戴，同時又需要記錄睡眠與活動狀態的人來說，LARMI 智能手錶 Ai6 的續航表現，讓穿戴裝置更容易融入生活節奏，而不是成為額外需要管理的物品。

5ATM 防水等級與使用界線｜游泳可戴，日常配戴更安心

LARMI 智能手錶 Ai6 具備 5ATM 防水等級，不只可以應付日常碰水，也能在游泳時配戴的防水程度。平常流汗、下雨、洗手，或是在游泳池使用，都不需要特別擔心，對於有運動或水上活動習慣的人來說相當實用。

不過實際使用時，我還是會特別注意，避免在像是潛水或需要承受較大水壓的活動時，戴著手錶進行。另外在洗熱水澡、泡溫泉，或長時間處在高溫環境時，我也會先把手錶取下來，避免高溫與水氣對內部零件造成影響。

目前使用下來，一般日常配戴、運動流汗，或是游泳時使用都很安心，只要在高溫或特殊水域活動時多留意一下，就不太需要為防水這件事額外操心。

樂米LARMI智能手錶Ai6｜融入生活節奏的智能手錶

隨著配戴 LARMI 智能手錶 Ai6 的時間增加，我發現它不只是一支貼近日常生活節奏的智能手錶，也逐漸成為我生活中的數位貼身管家。透過健康監測、運動分析與清楚的數據紀錄，讓我能更容易掌握自己的身體狀態，並依照實際生活型態調整作息與活動安排。

如果你的生活型態和我一樣，大部分時間久坐工作，偶爾安排運動，希望有一個裝置能協助記錄睡眠、活動量與日常狀態，同時也在意充電頻率帶來的使用感受，LARMI 智能手錶 Ai6 會是一個合適的選擇。

高續航表現、穩定的健康數據紀錄，以及 5ATM 防水等級，讓它在日常配戴與運動使用時都相當安心。雖然這款手錶沒有支援 LINE 通話功能，但是擁有 AI 即時智能回覆功能，讓我在收到訊息的時候可以迅速傳訊，不需要每次都拿起手機處理，在忙碌或不方便操作手機的情況下，也能完成基本的溝通需求，讓生活節奏維持順暢。

*LARMI 智能手錶 Ai6 非醫療器材

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

每天寫字、喝咖啡，也偶爾發呆。 喜歡用觀察生活的方式，慢慢認識自己。 寫部落格，是我和這個世界保持溫柔聯繫的方式。 ｜品牌合作 & 文字邀約｜ 偏好生活風格、產品體驗與內容共創類型合作。 歡迎來信：leaves106@gmail.ocm 或私訊 IG：@lazylazyest

#運動 #日常 #睡眠

台灣旅客日本滑雪遭罵翻　他點名2件事：滑雪別穿發熱衣、Backcountry別亂闖

台灣旅客日本滑雪遭罵翻　他點名2件事：滑雪別穿發熱衣、Backcountry別亂闖

2026-02-03 10:55 女子漾／編輯許智捷
台灣旅客日本滑雪遭罵翻　他點名2件事：滑雪別穿發熱衣、Backcountry別亂闖。圖片來源：編輯許智捷製
台灣旅客日本滑雪遭罵翻　他點名2件事：滑雪別穿發熱衣、Backcountry別亂闖。圖片來源：編輯許智捷製

北海道 KIRORO（キロロ）滑雪度假村日前發生一起 Backcountry（非雪道）滑雪迷途事件，一對來自台灣、年約 40 多歲的夫妻在雪場管理區域外迷路，於傍晚 4 點 45 分報警求助，最終由滑雪場巡邏隊出動救援，所幸兩人平安無傷。

圖片來源：日テレNEWS NNN
圖片來源：日テレNEWS NNN

事件經日本媒體報導後，引發日本社群大量討論。對此，長期居住台灣、熟悉日台文化的日本部落客「日本人的歐吉桑・台灣在住の日本人のおじさん」也在社群平台發文直言這類事件，正在真實影響台灣人在日本的觀感。

編輯推薦

Backcountry是什麼？

所謂 Backcountry（簡稱 BC），在歐洲也常被稱為 off-piste，或以 Freeride 統稱，指的是刻意遠離滑雪場管理範圍與正式雪道，進入未經開發的自然雪山區域滑行。

這類地形可能包含高山稜線、峽谷、森林、原始雪坡等，不會有整地、標示、巡邏或即時救援機制。與一般雪道滑雪最大的差別在於，BC 活動中，滑雪者必須自行負責路線選擇、天候判斷與風險評估，包含雪崩可能性、地形陷阱、能見度變化與體力回程問題。

在日本，Backcountry 並非單純的「進階玩法」，而被視為高風險山岳活動的一種。即使部分滑雪場未全面禁止，通常仍要求事前提交計畫、從指定出入口進出，且一旦發生事故，救援多半屬於實費計價，並非免費服務。

日本社會對「違規雪山救援」反感正在升高

該名日本部落客指出，日本社會並非不能接受外國旅客發生意外，但關鍵差別在於是否遵守規則。

他強調，像是自駕發生交通事故，通常被視為不可預期的意外；但 Backcountry 滑雪、未開放登山路線、擅闖雪場管理區外，在日本社會被普遍認定為「明知危險仍選擇違規的行為」，因此輿論反應格外激烈。

他直言，每當日本媒體報導「外國旅客在雪山發生事故、動用救援資源」，留言區往往充斥批評聲浪，而近期涉及台灣旅客的案例，也讓部分在地日本人開始以偏概全，「最無辜的，其實是在日本工作、生活的台灣人」。

「Backcountry 不是滑雪升級版」　在日本屬於高風險行為

該名部落客也特別點名，許多台灣旅客對 Backcountry（バックカントリー） 存在嚴重誤解。Backcountry 並非「雪道玩膩後的進階選項」，而是指離開滑雪場管理雪道、進入自然雪山地形滑行，需自行承擔迷路、雪崩、失溫與滑落等風險。

圖闢來源：Japan Ski Experience
圖闢來源：Japan Ski Experience

在日本，即便部分滑雪場（包含 KIRORO）並未全面禁止 Backcountry，也通常要求提交計畫、從指定出入口進出，且救援費用並非免費。「很多外國旅客是在社群平台看到影片，覺得很帥、很好玩，就跟著去，但裝備、判斷能力完全不足，結果就是直奔遭難。」他直言。

冬季滑雪穿搭地雷：UNIQLO 發熱衣不適合運動

該名日本部落客也特別點出一個台灣旅客極常忽略、卻在日本屬於常識的細節：冬季滑雪或登山時，不建議直接穿 UNIQLO 發熱衣。

原因在於發熱衣在運動流汗後，排汗與快乾能力有限，一旦濕冷反而容易加速體溫流失，在雪山環境中存在失溫風險。他指出，日本從事滑雪或登山運動的人，第一層多選擇 MILLET 等品牌的排汗型機能內衣，再依環境加上保暖層，而非直接依賴發熱衣。

日本輿論焦點：救援不是「理所當然」

從日本網路留言可見，爭議核心並不在於「是否該救人」，而是救援資源與費用誰來承擔。不少日本網友指出，Backcountry 本就是高風險的個人選擇，若發生事故卻動用警方、滑雪場巡邏隊與專業設備，實際成本極高，卻可能由社會共同負擔，這也是反感情緒不斷累積的原因。

#雪道 #旅客 #滑雪場 #發熱衣 #日本人 #台灣旅客 #Backcountry

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》

2026-01-25 10:30 職場讀書人 Thak tsheh lang

包含發下豪語要拍兩季，總共30集的長篇；「四不像」韓服跟中國「仙劇」抄襲等，某種程度上來說，《還魂》應該是2022年底討論度最高的一部戲，但若是屏除掉這些，與劇情進展其實沒有太大關係的輿論，這部號稱韓國首部「仙劇」的作品，不論在趣味性、場面、劇情上，其實也算是部完整，而且娛樂性不低的作品，加上主演站一排所展現出來的顏值，光是看到他們的臉就覺得賞心悅目（？）。

《還魂》的背景設定在一個虛構的「大湖國」，這裡面除了一般人，還有會使用水氣、施法術的術士，以及因為水氣所以能夠跟別人交換身體的「還魂人」（其實韓文「환혼」中的「환」也有「交換」的意思，說不定翻成「換魂」會比較貼切）。由李宰旭所主演的男主角張煜，是前任國王藉由還魂侵犯當代最強術士的老婆所生下，繼承皇族血脈的遺腹子（請大家忘掉有關DNA的相關知識與科學概念）；至於女主角落壽，則是一心要找術士望族報殺父之仇的刺客。


劇情看起來很八股，但《還魂》的魅力（除了顏值），個人認為其實在於裡面藏了很多笑點。像是：一緊張就會迷路的帥哥、高強術士因為還魂變成弱雞、明明就應該缺乏社交經驗卻能夠伶牙俐齒的無德，還有明明就是競爭對手，卻一直冒出濃濃「BL」味的男主角與配角世子，就連劇中兩位長輩的黃昏之戀，都讓人覺得滿可愛的。記得第一次看到李宰旭的作品，是他和高雅拉主演的《Do Do Sol Sol La La Sol》，當初的富家屁孩，雖然還是有點屁的角色，但也讓觀眾看到他更有層次的演技。


職場讀書人 Thak tsheh lang

職場讀書人 Thak tsheh lang

職場讀書人選書｜每週書評更新📖 主成分：臺灣文化、社會科學、歷史、文學 ⚠️不含投資、雞湯書籍 ⚠️暫不接受公關書合作

#韓劇 #劇情 #顏值 #李宰旭 #戲劇推薦

李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審

李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審

2026-02-07 15:20 女子漾／編輯周意軒
李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審 圖片來源：記者沈昱嘉／攝影和
李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審 圖片來源：記者沈昱嘉／攝影和

電影《世紀血案》還沒上映，輿論卻已全面失控。這起風暴不只燒到劇組，也直接點名演員，尤其是李千娜，成為網友情緒宣洩的焦點之一。到底發生了什麼？為什麼一句話、一篇貼文，會被放大成「二度傷害」？以下用懶人包一次整理。

1.《世紀血案》在拍什麼？為何題材一曝光就踩雷

《世紀血案》取材自台灣史上最具創傷記憶的重大懸案「林宅血案」。這起事件不只是刑案，更牽動白色恐怖、政治迫害與倖存者一生的心理創傷，因此多年來始終被視為高度敏感題材。問題關鍵在於，電影拍攝與改編過程中，傳出未取得當事人林義雄及其家屬同意。在台灣社會對轉型正義與歷史傷痛高度敏感的背景下，這一點幾乎等同踩到紅線。

楊小黎(左起)、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出席電影「世紀血案」殺青記者會。記者沈昱嘉／攝影和翻攝自新台灣和平基金會
楊小黎(左起)、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出席電影「世紀血案」殺青記者會。記者沈昱嘉／攝影和翻攝自新台灣和平基金會

2.爭議怎麼爆開？「沒取得同意」成最大導火線

消息曝光後，輿論迅速轉向質疑劇組是否「消費歷史悲劇」、「把他人的人生創傷變成商業素材」。Threads 上更出現大量抵制貼文，「拒看世紀血案」成為熱門標籤，單篇貼文動輒數十萬瀏覽。許多網友的情緒其實並非針對電影品質，而是對「誰有權利重述這段傷痛」的憤怒。

《世紀血案》改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」圖片來源：翻攝自新台灣和平基金會
《世紀血案》改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」圖片來源：翻攝自新台灣和平基金會

3.李千娜為何被點名？兩個關鍵原因一次看

第一，她在殺青記者會與社群平台上，曾以正向語氣分享拍攝感受，包括「很安心跟團隊一起拍戲」、「期待上映」、「每一場都有無限的 Take 很過癮」。第二，當抵制聲浪擴大後，這些貼文被發現已刪除，讓部分網友解讀為「心虛切割」、「態度轉彎」，情緒因此進一步升溫。在高度情緒化的輿論場中，刪文本身就被視為一種立場。

圖片來源:@n_a_n_a_l_e_e
圖片來源:@n_a_n_a_l_e_e

4.一句話為何被炎上？「沒那麼嚴重」成致命關鍵

真正讓火勢炸裂的，是李千娜在記者會上提到，若重新翻整事件，也許能讓大家不再活在恐懼中，「好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖」。這段話被大量轉傳後，引發強烈反彈。批評者認為，這樣的說法淡化了受害者長期承受的心理地獄，甚至被解讀為替創作合理化。財經網美胡采蘋更直言，這段話「包掉了全部恐怖的額度」，因為真正的恐怖從來不是畫面，而是活下來的人要背負一輩子的痛。

圖片來源:@n_a_n_a_l_e_e
圖片來源:@n_a_n_a_l_e_e

5.最新進展｜李千娜發聲明致歉，坦承「未做好查證、判斷失職」

《世紀血案》爭議延燒之際，李千娜正式發表個人聲明，向林義雄本人、家屬及所有因此事件感到不適與受傷的人致歉。她坦承自己在未完整理解劇本與歷史脈絡的情況下，以「客串小角色」身分接演，未善盡查證責任，對於記者會上的輕率言論亦深表後悔。

李千娜表示，近期才得知電影未取得林義雄先生或家屬同意即進行拍攝，已違反合約，並與製作公司溝通但僅獲草率回應。她強調，林宅血案屬於台灣社會共同傷痛，任何形式的呈現都應嚴肅以對，並宣布將《世紀血案》全數片酬捐贈給慈林基金會，以表達最基本的歉意。

編輯推薦

#網友 #演員 #爭議 #消費 #李千娜

