2026-02-10 15:47 女子漾／編輯許智捷
愛看《唐宮奇案》必收藏！10部詭譎系古裝懸疑劇片單一次整理 看到背脊發涼！
近期古裝懸疑劇《唐宮奇案之青霧風鳴》熱播中，血色嫁衣、詭案連環的氛圍感成功引爆討論，也讓不少劇迷重新迷上「看得背脊發涼、卻忍不住一集接一集追」的古裝探案類型。
這類作品不只是在破案，更擅長揉合中式恐怖、志怪傳說、權謀暗線與人性陰影，在陰森畫面與理性推理之間拉扯出獨特魅力。
如果你喜歡《唐宮奇案》這種詭譎又燒腦的路線，以下 10 部古裝懸疑劇，絕對值得列入片單。
中式恐怖與怪談巔峰
1. 《唐朝詭事錄》系列
奇聞異錄、志怪、冒險
近年古裝懸疑劇中公認的天花板之作。故事背景設於盛唐，卻刻意避開紙醉金迷的繁華想像，轉而深入描繪妖貓、幻術、人體異變等離奇詭案。
每一樁案件表面籠罩著靈異色彩，最終卻層層拆解，直指人性深處的貪婪、恐懼與執念。續作《西行》在敘事節奏與氛圍營造上更顯成熟，不少觀眾甚至認為其完成度與震撼力已超越首季。
2. 《繁城之下》
暗黑、人性、高質感
豆瓣高分肯定的暗黑系罪案劇，整體氣質陰鬱而壓迫。故事設定在明朝，一連串手法殘酷、屍體被刻意擺放的命案，並搭配《論語》作為線索，隨著調查推進，逐步牽扯出塵封多年的家族舊怨與權力黑幕。
劇情像剝開洋蔥般一層層揭露真相，沒有鬼魅妖邪，卻讓人感受到比靈異更刺骨的人性寒意。
氛圍詭譎與奇術
3. 《君子盟》（原名《張公案》）
催眠、幻術、歌德風
以幻術與催眠為敘事核心的古裝懸疑劇，整體美術風格充滿歌德式的陰冷與詭美氣息。
劇中案件經常出現鏡像錯覺、舞偶殺局、水底浮屍等強烈視覺意象，在層層堆疊的詭譎氛圍中，逐步拼湊出隱藏於朝堂之下的權力真相，是一部風格鮮明、氣質獨特的懸疑作品。
4. 《俠探簡不知》
江湖奇案、古龍風、單元劇
在有限預算下殺出重圍的黑馬之作，以口碑累積出高討論度。主角設定為失憶的探案高手，行走江湖破解各式密室謎局與怪人奇案，案件設計精巧、節奏俐落，推理過程毫不拖泥帶水。
整體氛圍帶有濃厚的古龍式武俠氣息，對偏好單元案件、重視詭計與邏輯的觀眾而言，格外對味
極致懸疑與權謀
5. 《長安十二時辰》
限時營救、反恐、窒息感
雖然不以靈異為賣點，卻營造出極具壓迫感的懸疑張力。故事在高度限時的設定下展開，所有事件集中於一天之內，長安城面臨滅城危機，主角必須在倒數計時中揪出真正的幕後黑手。
從氣勢十足的開場長鏡頭起，緊張節奏幾乎沒有喘息空間，整體更偏向驚悚感十足的高強度懸疑。
6. 《風起洛陽》
機關、神都、殺手組織
改編自馬伯庸同名小說，故事以神都洛陽為舞台，將地下不良井、神秘殺手組織與精巧機關術交織成一張龐大的陰影網絡。
案件橫跨底層百姓與權貴階層，在表面繁華與內裡腐敗之間來回切換，營造出強烈對比；整體視覺風格偏向陰暗冷冽，帶著近乎工業廢土感的美學氣息，讓懸疑氛圍更加厚重。
7. 《大宋提刑官》
法醫鼻祖、童年陰影、寫實
堪稱古裝懸疑中的經典之作，也是不少觀眾揮之不去的童年陰影。故事以法醫鼻祖宋慈為核心，著重寫實的驗屍過程與案發現場重建，恐怖感並非來自刻意渲染，而是源於「過於真實」的呈現。
劇情不只停留在破案層次，更進一步揭露官場黑暗與制度性悲劇，留下深沉而刺痛的餘韻。
8. 《蓮花樓》
武俠懸疑、江湖奇案、鬼屋
將武俠元素與懸疑推理巧妙融合，案件設定充滿靈異氣息，如骷髏塔、人皮燈籠、不祥嫁衣等獵奇意象，屢屢營造出陰森氛圍。
儘管主角性格豁達、處世灑脫，但每一樁看似詭異的案件背後，都藏著令人不寒而慄的真相，也讓整部作品在武俠外殼下展現出極具辨識度的懸疑風格。
9. 《御賜小仵作》
驗屍、邏輯嚴密、甜爽
表面包裝走甜爽路線，實際內核卻是邏輯縝密的硬派探案。女主角以專業驗屍能力推動案件進展，幾乎每一樁命案都透過細節讓「屍體自己開口說話」。
全劇不依賴驚嚇或特效取勝，而是靠扎實推理與線索堆疊撐起張力，也因此成為近年少見的小成本、高評價代表作。
10. 《花間令》
換臉、中式恐怖美學、鬼火
以「換臉」作為故事開場核心，結合鬼火、夜行等中式恐怖意象，前期懸疑伏筆鋪陳得相當猛烈，迅速抓住觀眾目光。
儘管中後段評價出現分歧，但前幾集成功營造出的詭譎氛圍與強烈吸引力，仍讓不少觀眾忍不住一口氣追下去。
如果你偏愛《唐宮奇案之青霧風鳴》這類「氣氛先嚇人、再用理性拆解」的作品，首推從《唐朝詭事錄》、《繁城之下》、《君子盟》入手；若更在意節奏流暢、破案爽感明確的類型，《御賜小仵作》與《俠探簡不知》則能滿足想快速沉浸的觀劇需求！
