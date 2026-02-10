2026-02-10 10:28 女子漾／編輯許智捷
2/11送神日怎麼拜？「這四樣」一定要丟 祭拜時辰、供品與清囤禁忌全整理
農曆新年前夕，民間習俗中最關鍵的轉折儀式，莫過於「送神」與「清囤（大掃除）」。民俗專家指出，這不只是例行打掃，而是一場與神明溝通、替來年鋪路的重要過程。透過恭送灶王爺返回天庭述職、同時清除家中累積一整年的穢氣與雜亂，可為即將到來的 丙午馬年 奠定穩定、順遂的開運基礎。
送神日是什麼？2026 年時間點一次看
「送神日」源自民間信仰中的灶王爺制度。相傳灶王爺年終需返回天庭，向玉皇大帝稟報各家戶一整年的善惡與生活狀況，因此民間會在歲末準備甜食祭拜，期盼灶神「吃甜甜、說好話」。
2026 年送神重要時間
農曆 12 月 24 日
國曆 2026 年 2 月 11 日
民俗諺語：「送神早，接神晚」，意指越早送神，越有利來年運勢。
專家建議祭拜時段
最佳時機（子時）：2026/2/10 23:00 ～ 2/11 01:00
次佳時段（卯時）：2026/2/11 05:00 ～ 07:00
最晚完成時間：2026/2/11 13:00 前
送神供品怎麼準備？「甜食為王」是關鍵
送神的重點在於「誠心」與「甜意」。即使沒有神明廳，也可在廚房爐灶或餐桌前祭拜。
建議供品清單
主食與甜品
三牲
水果 5 樣（如蘋果象徵平安、橘子象徵吉利）
甜粿、甜湯圓、紅龜粿
糖果、麥芽糖
飲品
酒或清茶 3 杯
基本配件
香、紅燭一對
鮮花一對
必備紙錢
壽金、刈金
甲馬（恭送神明與隨從）
灶君衣
民俗專家提醒，送神祭拜時供品以甜食為佳，應避免供奉酸、苦、辣等刺激性食物，以免影響灶神好感；同時也不宜僅以白開水祭拜，至少準備茶或酒表達敬意。若因環境限制無法燃放鞭炮，也可改以手機播放鞭炮聲，象徵熱鬧送神、轉動家宅氣場，同樣具有迎新送舊的意涵。
清囤（大掃除）正確順序 「先神明、後祖先」
清囤是一年之中唯一適合全面整理神位的時機，流程必須分清楚、不可混亂。
清囤標準流程
焚香稟告神明與祖先，請其暫時迴避
清理神像（新乾布或軟毛刷）
清理神明香爐
清理祖先牌位（僅擦拭外部，不可打開）
清理祖先香爐
擦拭佛桌、擲杯並歸位
進行清囤時清潔工具務必準備兩套，神明與祖先須分開使用，以示尊敬與區隔，避免混用造成禮俗上的不妥。
香爐清理重點 這些步驟不能錯
香爐清理被視為清囤中最關鍵的一環，細節象徵來年運勢。
香爐處理原則
左手拔香腳：象徵潔淨與恭敬
留內不留外：保留最內側 3 支香腳，象徵「福、祿、壽」
嚴禁倒爐：倒爐象徵把整年運勢倒光
香灰處理：
用全新湯匙舀出
過濾硬塊後回填至八分滿
抹平但不壓實，象徵「平安圓滿、賺錢輕鬆」
至於清囤後產生的廢棄物，民俗上也有相對講究。換下來的舊香腳可隨壽金一同焚化處理；而過濾後剩下的香灰則不宜直接丟進垃圾桶，建議撒入盆栽或泥土中回歸自然，象徵將福氣循環、不隨意棄置。
送神、清囤最常犯的 6 大禁忌
專家指出，送神與清囤過程中，家中氣場的好壞，往往取決於是否留意「情緒與細節」，一個不經意的小動作，都可能影響來年的整體運勢。
最常犯 6 大禁忌
避免口角：送神日前後不可爭吵
神像不可水洗：僅能乾擦
位置不可亂動：清理後須回原位
避免負面情緒：抱怨、急躁都會影響磁場
先送神再開火：若需煮食，建議小火
一年內有喪事者：未滿周年不宜清囤
居家大掃除與「鹽米除穢法」
在完成神位整理後，民俗上建議將全屋大掃除於除夕前一晚，也就是 2 月 15 日晚間 7 點前告一段落，象徵一年圓滿收尾。民俗專家廖大乙也提醒，年前整理不只是清潔，更是一場「斷捨離」的過程，凡是家中讓人看了不順眼、用不到的物品，都可能累積負能量，尤其以下四類舊物，及時清除才能為馬年運勢重新啟動。
建議斷捨離物品
枯萎植物
老舊、損壞物品
破損玩偶
長期未穿舊衣物
民俗上也流傳一種簡易的「鹽米除穢法」，在完成大掃除後，將鹽與白米混合，從屋內最深處一路灑向大門口，象徵把累積一整年的晦氣送出門外，為新的一年開啟清爽、順遂的新局。