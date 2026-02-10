瑪格羅比、雅各艾洛迪迸發禁忌之戀！史詩愛情電影《咆哮山莊》10大愛恨金句，「那就吻我吧，讓我們一起受詛咒！」

2026-02-10 14:45 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：華納兄弟提供
圖片來源：華納兄弟提供

好萊塢史詩愛情電影咆哮山莊》改編自英國作家艾蜜莉勃朗特經典小說，曾多次被改編為電影與劇集，最新版2026年電影由《花漾女子》導演艾美爾拉德·芬諾執導，片中男、女主角瑪格羅比、雅各艾洛迪迸發出大膽危險的禁忌之戀，預計於情人節檔期上映，就讓我們搶先感受10大愛恨金句吧！

圖片來源：IG@warnerbrostw
圖片來源：IG@warnerbrostw


史詩愛情電影《咆哮山莊》金句1：

圖片來源：華納兄弟提供
圖片來源：華納兄弟提供

你為何拋下我？
妳為何背叛自己的真心？


史詩愛情電影《咆哮山莊》金句2：

圖片來源：華納兄弟提供
圖片來源：華納兄弟提供

要是你有錢了，你會怎麼做？
跟別的有錢人一樣，住在大房子裡，虐待我的僕人、娶個妻子。


史詩愛情電影《咆哮山莊》金句3：

圖片來源：華納兄弟提供
圖片來源：華納兄弟提供

我沒有打碎你的心，完全是你自作自受，而且你這樣做的同時，也打碎了我的心！


史詩愛情電影《咆哮山莊》金句4：

圖片來源：華納兄弟提供
圖片來源：華納兄弟提供

我可以像狗一樣追隨你，直至世界盡頭！


史詩愛情電影《咆哮山莊》金句5：

圖片來源：華納兄弟提供
圖片來源：華納兄弟提供

我的腦海與思緒，都深深為你著迷。


史詩愛情電影《咆哮山莊》金句6：

圖片來源：華納兄弟提供
圖片來源：華納兄弟提供

你將我逼瘋！


史詩愛情電影《咆哮山莊》金句7：

圖片來源：華納兄弟提供
圖片來源：華納兄弟提供

不管我們靈魂是什麼組成的，他的與我的完全相同。


史詩愛情電影《咆哮山莊》金句8：

圖片來源：華納兄弟提供
圖片來源：華納兄弟提供

那就吻我吧，讓我們一起受詛咒！


史詩愛情電影《咆哮山莊》金句9：

圖片來源：華納兄弟提供
圖片來源：華納兄弟提供

你說我殺了你，那就來糾纏我吧！永遠和我在一起，化作任何形態，讓我發瘋！只是別把我留在這深淵裡，讓我找不到你！


史詩愛情電影《咆哮山莊》金句10：

圖片來源：華納兄弟提供
圖片來源：華納兄弟提供

陪我直到永遠、不顧一切、令我發狂！


【"咆哮山莊"】終極預告，2月13日 (週五) 情人節大銀幕鉅獻


｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#導演 #禁忌 #電影 #愛情 #經典 #好萊塢 #咆哮山莊 #金句語錄

2026-01-12 11:57 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：Google Gemini、Disney+提供
圖片來源：Google Gemini、Disney+提供

Google 在 2025 年底推出一波罕見的 AI 訂閱優惠，讓原本被視為「專業級工具」的 Google AI Pro（Gemini Advanced），透過家庭共享方式後，每個人每月只要約 45 元就能使用。這個價格不只包含升級版 Gemini，還直接附送 2TB Google 雲端空間，堪稱是 Google 在 2026 年前釋出的最大一包福利。不過這項優惠目前已進入倒數，活動只剩最後 3 天，今天女子漾整理 Google AI Pro 優惠懶人包，帶你一次看懂有哪些厲害的AI功能及購買資訊。

圖片來源：Google Gemini
圖片來源：Google Gemini

升級 Google AI Pro，實際能用到哪些功能？

實際使用 Google AI Pro 後，除了聊天回覆變得比較聰明之外，還能感受到整體使用體驗的差異。首先是 Gemini 應用程式的升級，AI Pro 會員使用的是 Gemini 3 Pro 等高階模型，在處理邏輯推理、寫作輔助、內容發想或較複雜的指令時，回應的穩定度明顯高於免費版本，較少出現重複或偏離重點的情況。

另外，Gemini 也被整合進多項 Google 既有服務中，包括 Gmail、Google 文件、簡報與 Vids 等工具，使用者在編寫郵件、整理文件或製作簡報時，都能直接透過 Gemini 協助整理內容與調整結構，讓原本需要反覆修改的流程變得更順，對學生、上班族或接案工作者來說，都是日常工作中相對實用的輔助功能。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Google AI Pro 這些進階工具也很實用！

Gemini 3 Pro

免費版有時候在整理資訊或回答問題時，容易出現重複或偏離重點的情況。升級後使用的是高階模型，在撰寫摘要、分析長篇報告或進行邏輯推理時，內容結構相對清楚，穩定度也更高。

Nano Banana Pro

免費版在 AI 繪圖時常遇到張數限制，或是生成速度較慢。升級後可使用高階繪圖功能，無論是製作簡報素材、視覺草稿或建立圖庫，都能更順暢完成，不需要反覆等待。

NotebookLM

需要消化大量資料、寫報告或整理重點時，NotebookLM 可使用更高的來源數量與功能上限，並支援語音摘要、學習卡、資訊圖表、簡報與影片摘要，對學生或需要產出內容的人來說相當實用。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

Gemini CLI、Gemini Code Assist

如果有程式設計需求，AI Pro 也提供可在終端機或常見開發環境中使用的程式輔助工具，協助撰寫與優化程式碼。不過這類功能目前以英文介面為主，也較適合進階使用者。

Flow、Whisk Animate

對 AI 影像或影片創作有興趣的人，可以透過文字或圖片生成短片內容，適合用於創意發想或簡單測試。這類工具多屬於實驗性質，每月有使用上限，實際開放情況會依帳號與地區有所不同。

Google One 2TB 大倉庫

方案內含 Google One 2TB 雲端儲存空間，照片、影片、文件與自動備份都算在內。雖然為家庭成員共用，但對手機容量經常不足、或高度依賴雲端備份的人來說，這項福利本身就很有感。

Google Gemini 45 元購買教學懶人包

如果你想用付費版 AI，但又不想每個月花太多錢，這波 Google Gemini 年費方案真的很划算。Google AI Pro 年費折扣後一次付 3,250 元，可用一年，還能最多 6 人共享。找親友一起分攤，平均下來每人每月大約 45 元，幾乎就是少喝一杯手搖飲的錢。用這個價格就能解鎖更聰明的 Gemini 付費功能，還有雲端空間，對常寫文、做報告或想提升效率的人來說，CP 值真的超高。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

Google Gemini優惠注意事項

1.只限新用戶

這波優惠僅開放給從未訂閱過 Google AI 付費方案的帳號，系統會直接檢查訂閱紀錄。如果你原本就是付費會員，基本上無法套用，除非使用全新的 Google 帳號重新購買。

2.優惠只有第一年，記得先設提醒。

優惠價只適用第一年，期滿後會自動以原價續訂。建議現在就先在行事曆設好提醒，明年再評估要不要續用，避免不小心被原價扣款。

2.雲端空間是大家共用。

方案內的 2TB 是 6 個人共用，不是每個人各自擁有。找人分攤前，最好先講好使用默契，否則遇到重度照片或影片使用者，可能會影響其他人的 Gmail 與雲端空間。

最後提醒，依 Google 官方公告，這波Google AI Gemini 特價活動將於 2026 年 1 月 15 日晚間 11 點 59 分截止。現在剩下的時間不多，如果你是本來就在觀望、想升級 AI 工具，或是順便用低成本擴充雲端空間，千萬不要錯過優惠期限了！

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Google Gemini 45 元購買教學

1.登入你的 Google 帳戶，在電腦上前往 Google One。

2.在方案頁面選擇「Google AI Pro」，依照畫面指示進行訂閱。

3.確認會員方案價格與付款日期後，點選「同意」。

4.選擇付款方式並完成付款。

5.點擊「訂閱」，完成後即可開始使用 Google AI Pro。

​Google Ai Pro 優惠連結點此

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#AI #上班族 #Gemini

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

2026-02-03 00:59 LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

這幾年，我明顯地感覺到穿戴裝置開始具備越來越多實用的功能。當運動、工作、外出行程與旅行安排，全都集中在手機裡時，有時候只是想快速查看某一項資訊，卻需要反覆打開不同的 App，實際使用起來並不方便。久了之後，反而開始覺得，如果有一個裝置能即時記錄身體狀況，並在需要的時候快速查看，生活會輕鬆許多。

最近我開始使用樂米 LARMI 智能手錶 Ai6。這是一款結合 AI 功能的智能手錶，除了有極佳的續航表現，能夠應付長時間配戴之外，從運動紀錄、睡眠狀態，到外出或旅行等等日常情境，都有相對應的功能支援，讓日常生活在查看資訊與管理狀態時變得更加便利。

LARMI智能手錶Ai6｜腕錶風格的外觀設計，可調錶面融入日常配戴

我很喜歡樂米 LARMI 智能手錶 Ai6 的外觀設計，採用偏向傳統腕錶的圓形錶面形式，第一眼不會讓人聯想到過於強烈的科技感。錶殼線條俐落，搭配深色錶身與錶帶，整體風格時尚，日常配戴時百搭性十足。

錶面顯示可以依照個人使用習慣進行調整，無論是偏好指針式介面，或是希望在錶面上顯示更多即時資訊，都能依需求更換。實際使用時，我會依不同情境調整顯示內容，例如日常配戴時以時間與日期為主，需要運動或外出時，則會選擇能快速查看步數或其他狀態的錶面配置，整體操作相對直覺。

錶帶材質配戴起來相當舒適，孔位設計密集，可以依照手腕鬆緊度調整，長時間配戴時不會有明顯的不適感，在保有設計感的同時，也兼顧了日常使用的實用性。

LARMI 智能手錶 Ai6 健康監測與運動分析｜AI 整合數據，長期追蹤生活與運動狀態

在配戴一段時間後，我發現自己最喜歡的是 LARMI 智能手錶 Ai6 在健康監測與運動分析上的表現。

Ai6 支援全天候心率與血氧監測，並搭配睡眠分析功能，相關數據會自動同步到Larmi Watch 的APP 中呈現。此外，也能透過 AI 自動生成的健康報告，將原本零散的單一數值整合成較容易理解的分析內容，讓我在回顧一週或一段時間的生活節奏時，有一個明確的參考依據，也能快速看出近期身體狀態的變化。

在運動方面，Ai6 提供相當多元的運動模式選擇，不僅包含跑步、騎乘、游泳等常見項目，也涵蓋多種日常與訓練型活動。搭配專業級 GPS 定位功能，外出走路或安排運動時，路線與活動軌跡都能即時記錄，不需要再另外開啟手機定位，使用上相當直覺。

同時結合 AI 運動分析功能，運動過程中的心率變化與卡路里消耗等資訊都會被完整記錄，運動結束後再透過 APP 查看，能清楚回顧每一次活動的狀態。透過這樣的紀錄方式，我能長期追蹤並回顧自己的運動表現，而不是只著重在單次運動的數據呈現。

依據數據調整生活習慣｜從睡眠與活動紀錄開始有意識地過生活

在持續查看 LARMI 智能手錶 Ai6 的數據後，我開始用比較具體的方式檢視自己的生活狀態。像是早上打開 APP 時，我會先查看前一晚的睡眠時間與睡眠分布，如果發現入睡時間偏晚，或是深層睡眠比例明顯下降，當天就會刻意提早結束工作，避免晚上再長時間滑手機，讓作息慢慢回到比較穩定的狀態。

心率與日常活動量的紀錄，也讓我更清楚自己平常實際動得夠不夠。有幾次查看一週的活動紀錄後，發現某幾天的活動量幾乎偏低，我會在接下來的行程中刻意多走一段路，或把原本搭車的距離改成步行，讓活動量自然補回來，而不是臨時安排一場高強度運動。

此外，我也會透過鍛鍊模式的設定，提醒自己每週安排固定的運動時間，讓運動不再只是臨時起意，而是慢慢變成生活中的一部分。藉由 LARMI 智能手錶 Ai6 清楚而持續的紀錄，讓我可以更有意識地去安排適合自己的作息與活動，生活也因此變得更有方向，而不是全憑感覺做調整。

高續航表現減少充電焦慮｜貼近日常使用的智能手錶體驗

在挑選 3C 產品時，我除了重視功能性之外，也很在意續航表現。LARMI 智能手錶 Ai6 選用 450mAh 大容量電池，並搭載超低功耗的 AI 核心晶片，在較輕度的日常使用情境下，包含一般活動紀錄與睡眠監測，實際可以維持約十天左右不需充電。如果有較頻繁的運動紀錄，或開啟更多功能使用，續航時間則會相對縮短，但仍能維持數天以上。對我來說，續航力約3-12天已經足以應付日常生活，不需要每天特別替手錶安排充電時間。

Ai6 採用磁吸 pin 充電設計，充電時只要對準即可吸附，不需要特別調整角度，日常操作相當直覺。以我的使用習慣來說，從電量較低開始充電，到再次可以完整配戴使用，大約需要兩個半小時左右，通常利用整理工作或休息的空檔就能完成。

長時間配戴下來，我很喜歡那種不用頻繁思考什麼時候該充電的感覺。對於希望全天候配戴，同時又需要記錄睡眠與活動狀態的人來說，LARMI 智能手錶 Ai6 的續航表現，讓穿戴裝置更容易融入生活節奏，而不是成為額外需要管理的物品。

5ATM 防水等級與使用界線｜游泳可戴，日常配戴更安心

LARMI 智能手錶 Ai6 具備 5ATM 防水等級，不只可以應付日常碰水，也能在游泳時配戴的防水程度。平常流汗、下雨、洗手，或是在游泳池使用，都不需要特別擔心，對於有運動或水上活動習慣的人來說相當實用。

不過實際使用時，我還是會特別注意，避免在像是潛水或需要承受較大水壓的活動時，戴著手錶進行。另外在洗熱水澡、泡溫泉，或長時間處在高溫環境時，我也會先把手錶取下來，避免高溫與水氣對內部零件造成影響。

目前使用下來，一般日常配戴、運動流汗，或是游泳時使用都很安心，只要在高溫或特殊水域活動時多留意一下，就不太需要為防水這件事額外操心。

樂米LARMI智能手錶Ai6｜融入生活節奏的智能手錶

隨著配戴 LARMI 智能手錶 Ai6 的時間增加，我發現它不只是一支貼近日常生活節奏的智能手錶，也逐漸成為我生活中的數位貼身管家。透過健康監測、運動分析與清楚的數據紀錄，讓我能更容易掌握自己的身體狀態，並依照實際生活型態調整作息與活動安排。

如果你的生活型態和我一樣，大部分時間久坐工作，偶爾安排運動，希望有一個裝置能協助記錄睡眠、活動量與日常狀態，同時也在意充電頻率帶來的使用感受，LARMI 智能手錶 Ai6 會是一個合適的選擇。

高續航表現、穩定的健康數據紀錄，以及 5ATM 防水等級，讓它在日常配戴與運動使用時都相當安心。雖然這款手錶沒有支援 LINE 通話功能，但是擁有 AI 即時智能回覆功能，讓我在收到訊息的時候可以迅速傳訊，不需要每次都拿起手機處理，在忙碌或不方便操作手機的情況下，也能完成基本的溝通需求，讓生活節奏維持順暢。

*LARMI 智能手錶 Ai6 非醫療器材

品牌資訊

LARMI 樂米｜官網Facebook粉絲專頁

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

每天寫字、喝咖啡，也偶爾發呆。 喜歡用觀察生活的方式，慢慢認識自己。 寫部落格，是我和這個世界保持溫柔聯繫的方式。 ｜品牌合作 & 文字邀約｜ 偏好生活風格、產品體驗與內容共創類型合作。 歡迎來信：leaves106@gmail.ocm 或私訊 IG：@lazylazyest

#運動 #日常 #睡眠

台灣旅客日本滑雪遭罵翻　他點名2件事：滑雪別穿發熱衣、Backcountry別亂闖

台灣旅客日本滑雪遭罵翻　他點名2件事：滑雪別穿發熱衣、Backcountry別亂闖

2026-02-03 10:55 女子漾／編輯許智捷
台灣旅客日本滑雪遭罵翻　他點名2件事：滑雪別穿發熱衣、Backcountry別亂闖。圖片來源：編輯許智捷製
台灣旅客日本滑雪遭罵翻　他點名2件事：滑雪別穿發熱衣、Backcountry別亂闖。圖片來源：編輯許智捷製

北海道 KIRORO（キロロ）滑雪度假村日前發生一起 Backcountry（非雪道）滑雪迷途事件，一對來自台灣、年約 40 多歲的夫妻在雪場管理區域外迷路，於傍晚 4 點 45 分報警求助，最終由滑雪場巡邏隊出動救援，所幸兩人平安無傷。

圖片來源：日テレNEWS NNN
圖片來源：日テレNEWS NNN

事件經日本媒體報導後，引發日本社群大量討論。對此，長期居住台灣、熟悉日台文化的日本部落客「日本人的歐吉桑・台灣在住の日本人のおじさん」也在社群平台發文直言這類事件，正在真實影響台灣人在日本的觀感。

Backcountry是什麼？

所謂 Backcountry（簡稱 BC），在歐洲也常被稱為 off-piste，或以 Freeride 統稱，指的是刻意遠離滑雪場管理範圍與正式雪道，進入未經開發的自然雪山區域滑行。

這類地形可能包含高山稜線、峽谷、森林、原始雪坡等，不會有整地、標示、巡邏或即時救援機制。與一般雪道滑雪最大的差別在於，BC 活動中，滑雪者必須自行負責路線選擇、天候判斷與風險評估，包含雪崩可能性、地形陷阱、能見度變化與體力回程問題。

在日本，Backcountry 並非單純的「進階玩法」，而被視為高風險山岳活動的一種。即使部分滑雪場未全面禁止，通常仍要求事前提交計畫、從指定出入口進出，且一旦發生事故，救援多半屬於實費計價，並非免費服務。

日本社會對「違規雪山救援」反感正在升高

該名日本部落客指出，日本社會並非不能接受外國旅客發生意外，但關鍵差別在於是否遵守規則。

他強調，像是自駕發生交通事故，通常被視為不可預期的意外；但 Backcountry 滑雪、未開放登山路線、擅闖雪場管理區外，在日本社會被普遍認定為「明知危險仍選擇違規的行為」，因此輿論反應格外激烈。

他直言，每當日本媒體報導「外國旅客在雪山發生事故、動用救援資源」，留言區往往充斥批評聲浪，而近期涉及台灣旅客的案例，也讓部分在地日本人開始以偏概全，「最無辜的，其實是在日本工作、生活的台灣人」。

「Backcountry 不是滑雪升級版」　在日本屬於高風險行為

該名部落客也特別點名，許多台灣旅客對 Backcountry（バックカントリー） 存在嚴重誤解。Backcountry 並非「雪道玩膩後的進階選項」，而是指離開滑雪場管理雪道、進入自然雪山地形滑行，需自行承擔迷路、雪崩、失溫與滑落等風險。

圖闢來源：Japan Ski Experience
圖闢來源：Japan Ski Experience

在日本，即便部分滑雪場（包含 KIRORO）並未全面禁止 Backcountry，也通常要求提交計畫、從指定出入口進出，且救援費用並非免費。「很多外國旅客是在社群平台看到影片，覺得很帥、很好玩，就跟著去，但裝備、判斷能力完全不足，結果就是直奔遭難。」他直言。

冬季滑雪穿搭地雷：UNIQLO 發熱衣不適合運動

該名日本部落客也特別點出一個台灣旅客極常忽略、卻在日本屬於常識的細節：冬季滑雪或登山時，不建議直接穿 UNIQLO 發熱衣。

原因在於發熱衣在運動流汗後，排汗與快乾能力有限，一旦濕冷反而容易加速體溫流失，在雪山環境中存在失溫風險。他指出，日本從事滑雪或登山運動的人，第一層多選擇 MILLET 等品牌的排汗型機能內衣，再依環境加上保暖層，而非直接依賴發熱衣。

日本輿論焦點：救援不是「理所當然」

從日本網路留言可見，爭議核心並不在於「是否該救人」，而是救援資源與費用誰來承擔。不少日本網友指出，Backcountry 本就是高風險的個人選擇，若發生事故卻動用警方、滑雪場巡邏隊與專業設備，實際成本極高，卻可能由社會共同負擔，這也是反感情緒不斷累積的原因。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#雪道 #旅客 #滑雪場 #發熱衣 #日本人 #台灣旅客 #Backcountry

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》

2026-01-25 10:30 職場讀書人 Thak tsheh lang

包含發下豪語要拍兩季，總共30集的長篇；「四不像」韓服跟中國「仙劇」抄襲等，某種程度上來說，《還魂》應該是2022年底討論度最高的一部戲，但若是屏除掉這些，與劇情進展其實沒有太大關係的輿論，這部號稱韓國首部「仙劇」的作品，不論在趣味性、場面、劇情上，其實也算是部完整，而且娛樂性不低的作品，加上主演站一排所展現出來的顏值，光是看到他們的臉就覺得賞心悅目（？）。

《還魂》的背景設定在一個虛構的「大湖國」，這裡面除了一般人，還有會使用水氣、施法術的術士，以及因為水氣所以能夠跟別人交換身體的「還魂人」（其實韓文「환혼」中的「환」也有「交換」的意思，說不定翻成「換魂」會比較貼切）。由李宰旭所主演的男主角張煜，是前任國王藉由還魂侵犯當代最強術士的老婆所生下，繼承皇族血脈的遺腹子（請大家忘掉有關DNA的相關知識與科學概念）；至於女主角落壽，則是一心要找術士望族報殺父之仇的刺客。


劇情看起來很八股，但《還魂》的魅力（除了顏值），個人認為其實在於裡面藏了很多笑點。像是：一緊張就會迷路的帥哥、高強術士因為還魂變成弱雞、明明就應該缺乏社交經驗卻能夠伶牙俐齒的無德，還有明明就是競爭對手，卻一直冒出濃濃「BL」味的男主角與配角世子，就連劇中兩位長輩的黃昏之戀，都讓人覺得滿可愛的。記得第一次看到李宰旭的作品，是他和高雅拉主演的《Do Do Sol Sol La La Sol》，當初的富家屁孩，雖然還是有點屁的角色，但也讓觀眾看到他更有層次的演技。


職場讀書人 Thak tsheh lang

職場讀書人 Thak tsheh lang

職場讀書人選書｜每週書評更新📖 主成分：臺灣文化、社會科學、歷史、文學 ⚠️不含投資、雞湯書籍 ⚠️暫不接受公關書合作

#韓劇 #劇情 #顏值 #李宰旭 #戲劇推薦

李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審

李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審

2026-02-07 15:20 女子漾／編輯周意軒
李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審 圖片來源：記者沈昱嘉／攝影和
李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審 圖片來源：記者沈昱嘉／攝影和

電影《世紀血案》還沒上映，輿論卻已全面失控。這起風暴不只燒到劇組，也直接點名演員，尤其是李千娜，成為網友情緒宣洩的焦點之一。到底發生了什麼？為什麼一句話、一篇貼文，會被放大成「二度傷害」？以下用懶人包一次整理。

1.《世紀血案》在拍什麼？為何題材一曝光就踩雷

《世紀血案》取材自台灣史上最具創傷記憶的重大懸案「林宅血案」。這起事件不只是刑案，更牽動白色恐怖、政治迫害與倖存者一生的心理創傷，因此多年來始終被視為高度敏感題材。問題關鍵在於，電影拍攝與改編過程中，傳出未取得當事人林義雄及其家屬同意。在台灣社會對轉型正義與歷史傷痛高度敏感的背景下，這一點幾乎等同踩到紅線。

楊小黎(左起)、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出席電影「世紀血案」殺青記者會。記者沈昱嘉／攝影和翻攝自新台灣和平基金會
楊小黎(左起)、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出席電影「世紀血案」殺青記者會。記者沈昱嘉／攝影和翻攝自新台灣和平基金會

2.爭議怎麼爆開？「沒取得同意」成最大導火線

消息曝光後，輿論迅速轉向質疑劇組是否「消費歷史悲劇」、「把他人的人生創傷變成商業素材」。Threads 上更出現大量抵制貼文，「拒看世紀血案」成為熱門標籤，單篇貼文動輒數十萬瀏覽。許多網友的情緒其實並非針對電影品質，而是對「誰有權利重述這段傷痛」的憤怒。

《世紀血案》改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」圖片來源：翻攝自新台灣和平基金會
《世紀血案》改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」圖片來源：翻攝自新台灣和平基金會

3.李千娜為何被點名？兩個關鍵原因一次看

第一，她在殺青記者會與社群平台上，曾以正向語氣分享拍攝感受，包括「很安心跟團隊一起拍戲」、「期待上映」、「每一場都有無限的 Take 很過癮」。第二，當抵制聲浪擴大後，這些貼文被發現已刪除，讓部分網友解讀為「心虛切割」、「態度轉彎」，情緒因此進一步升溫。在高度情緒化的輿論場中，刪文本身就被視為一種立場。

圖片來源:@n_a_n_a_l_e_e
圖片來源:@n_a_n_a_l_e_e

4.一句話為何被炎上？「沒那麼嚴重」成致命關鍵

真正讓火勢炸裂的，是李千娜在記者會上提到，若重新翻整事件，也許能讓大家不再活在恐懼中，「好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖」。這段話被大量轉傳後，引發強烈反彈。批評者認為，這樣的說法淡化了受害者長期承受的心理地獄，甚至被解讀為替創作合理化。財經網美胡采蘋更直言，這段話「包掉了全部恐怖的額度」，因為真正的恐怖從來不是畫面，而是活下來的人要背負一輩子的痛。

圖片來源:@n_a_n_a_l_e_e
圖片來源:@n_a_n_a_l_e_e

5.最新進展｜李千娜發聲明致歉，坦承「未做好查證、判斷失職」

《世紀血案》爭議延燒之際，李千娜正式發表個人聲明，向林義雄本人、家屬及所有因此事件感到不適與受傷的人致歉。她坦承自己在未完整理解劇本與歷史脈絡的情況下，以「客串小角色」身分接演，未善盡查證責任，對於記者會上的輕率言論亦深表後悔。

李千娜表示，近期才得知電影未取得林義雄先生或家屬同意即進行拍攝，已違反合約，並與製作公司溝通但僅獲草率回應。她強調，林宅血案屬於台灣社會共同傷痛，任何形式的呈現都應嚴肅以對，並宣布將《世紀血案》全數片酬捐贈給慈林基金會，以表達最基本的歉意。

#網友 #演員 #爭議 #消費 #李千娜

18+