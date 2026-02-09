白鹿、王星越《唐宮奇案》 開播！盛唐志怪全面展開 六大看點+劇情簡介一次看。圖片來源：白鹿官方微博

古裝懸疑劇《唐宮奇案之青霧風鳴》正式 Netflix 開播。該劇由白鹿、王星越領銜主演，以盛唐為背景，結合宮廷權謀、志怪元素與單元探案結構，講述福昌縣主李佩儀與太史局太史丞蕭懷瑾聯手追查奇案，逐步揭開大唐內廷祕史與一樁橫跨十五年的滅門真相。

隨著預告與劇情輪廓曝光，白鹿、王星越「四度合作」的雙強組合，以及獨具風格的中式志怪美學，也被外界視為本季最具爆款潛力的古裝話題作之一！

以下為您整理《唐宮奇案之青霧風鳴》六大看點，追劇之前先預習一下吧！

劇情簡介

上元佳節，寧遠公主在夜宴上離奇身亡。福昌縣主李佩儀（白鹿 飾）與太史局太史丞蕭懷瑾（王星越 飾）奉命展開調查。李佩儀武力頂尖，而記憶力卓群的蕭懷瑾，則以理性推演輔助查案。兩人在默契配合下循線追查，從跋扈的權貴之女，到身負秘密的金吾衛羽林郎將，最終成功釐清真相、找出真兇。



此後，兩人再度攜手破獲一連串發生於大唐內廷、錯綜複雜的「宮闈秘史」，詭譎奇案接連登場。在一樁樁牽動後宮眾多女子命運的案件中，李佩儀與蕭懷瑾穿梭於大唐奇景，直面人間奇情，也在破案過程中逐步逼近十五年前李家滅門慘案的真相，最終揭露潛藏幕後的巨大陰謀。



李佩儀不僅為父親洗刷冤屈，也在追尋真相的旅途中，收穫了並肩同行的夥伴，建立起深厚情誼，在彼此扶持中完成救贖。

《唐宮奇案之青霧風鳴》看點1. 「意難平男二」王星越、白鹿四搭成CP

對長期關注兩位演員的觀眾而言，白鹿與王星越的「四搭」本身就是一大看點。從過往合作中多次留下遺憾的角色關係，到這一次終於以男女主角之姿並肩站在故事核心，對粉絲來說無疑是一種情緒上的圓滿。

王星越曾在受訪時坦言，白鹿是他最能放鬆合作的對象，而這份默契也明顯反映在角色設定中。兩人此次以「女武男文」的高反差配置登場，一人主掌武力與直覺，一人負責推演與智謀，在節奏快速的探案敘事中形成強烈對照。

值得一提的是，兩位演員的原聲台詞表現也成為預告釋出後的討論焦點。白鹿低沉而冷靜的聲線，搭配角色的凌厲氣場，被不少觀眾形容為「一開口就有畫面」；王星越則延續他一貫成熟穩定的聲音表現，為神祕角色增添更多層次。

《唐宮奇案之青霧風鳴》看點2. 「雙強配置」撐起整部推理主線

《唐宮奇案之青霧風鳴》並未落入傳統探案劇「單一英雄視角」的窠臼，而是刻意打造勢均力敵的雙主角結構。

王星越飾演的蕭懷瑾，表面身分是太史局太史丞，實則精通《易經》、星宿與占卜推演，能以天象異變推理人間命案，是劇中理性與智謀的代表；白鹿飾演的福昌縣主李佩儀，則以極高武力值與敏銳洞察著稱，擅長在混亂局勢中捕捉人性的破綻。

兩人從初期互相試探、甚至彼此提防，到後期逐漸建立信任並聯手破局，關係推進並不倚賴感情線堆疊，而是透過一次次生死與真相選擇自然累積，讓「並肩作戰」本身成為最有說服力的情感連結。

《唐宮奇案之青霧風鳴》看點3. 《錦衣之下》導演執導，1:1 復刻大唐盛世

視覺層面上，《唐宮奇案之青霧風鳴》曾執導《錦衣之下》的導演尹濤延續一貫的高完成度美學。劇組斥資重建含元殿、太史局等唐代指標性建築，力求在空間結構與禮制細節上貼近史實，而非流於裝飾性的「仿古」。

劇中既能看到上元燈會、夜宴歌舞所構築的繁華盛景，也不避諱呈現宮牆深處的幽暗與壓迫。光影、色彩與構圖不只是視覺呈現，更成為推動情緒與懸疑氛圍的重要工具，讓觀眾在美感與不安之間反覆拉扯。

《唐宮奇案之青霧風鳴》看點4. 中式志怪美學：恐懼寫進文化記憶

《唐宮奇案之青霧風鳴》最吸睛的特色，莫過於其獨特的「中式恐怖」調性。視覺上以極具張力的紅黑對比為主，融入了大量的民俗、幻術與志怪意象，將恐懼建立在熟悉的文化符碼之上。

無論是婚禮瞬間化為骷髏的新娘、籠罩宮廷的詭譎青霧，或是藏屍於華麗宮牆之內的駭人畫面，這些元素並非單純為了刺激感官，而是與案件背後的制度壓迫與人性扭曲緊密相連，讓「怪」本身成為現實的投射。

《唐宮奇案之青霧風鳴》看點5. 單元奇案環環相扣，直指十五年滅門主線

敘事結構上，劇集採用高密度的單元案件設計，每四至五集即完成一樁奇案，看似獨立，實則彼此呼應。從上元夜宴的公主之死、無頭新娘牽出的冥婚陋習，到因天賦遭忌所引發的血案，每一樁案件都暗藏對權力、性別與階級的隱喻。而這些線索最終都指向同一條主線——十五年前李佩儀家族滅門的真相。

案中有案、局中有局的鋪陳，讓觀眾在享受推理快感的同時，也逐漸被捲入更沉重的歷史傷痕之中。

《唐宮奇案之青霧風鳴》看點6. 後宮女性命運的剖面圖

在懸疑與志怪外殼之下，《唐宮奇案之青霧風鳴》真正想討論的，是那些在權力結構中被犧牲、被消音的女性命運。李佩儀查案的動機，並不僅止於為父雪冤，更是一場替無名者討回公道的行動。她所見到的每一具屍體、每一場悲劇，背後都是封建制度下後宮女性身不由己、向死而生的抗爭。

她與蕭懷瑾探尋真相的初衷，除了為父雪冤，更是為了給那些在歷史洪流中被淹沒、被權力犧牲的無名女性一個公道。這種超越復仇的人文救贖，賦予了這部劇更高的藝術靈魂。

