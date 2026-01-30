《軋戲》接棒《突然的喜歡》！盤點陳星旭4大霸總角色，《我們的翻譯官》深情前任、《你也有今天》毒舌傲嬌！

95後小生陳星旭4歲開始演戲，23歲憑著小說改編的虐戀古裝劇《東宮》「悲情太子」一角爆紅，被稱讚為書裡走出來的「李承鄞」。陳星旭擁有186公分高大外型、帥氣容貌與精緻五官，近年來在現代偶像劇詮釋出各具魅力的菁英角色，被粉絲們封為「現代劇霸總專業戶」，今天就跟著女子漾一起來盤點陳星旭的4大霸總角色吧！

盤點陳星旭霸總角色1：《軋戲》肖稚宇 / 秦宵一

陳星旭近期在人氣甜寵劇《軋戲》首搭盧昱曉，他在劇中飾演頂尖建築師「肖稚宇」，性格清冷、思緒縝密，在劇本世界中化作督軍「秦宵一」，展現冷峻強大的將領特質。

《軋戲》劇中Dynamism建築設計事務所創辦人「肖稚宇」劍眉星目、寬肩窄腰的形象，與西裝金絲眼鏡不僅貼合老錢風菁英人設，也完美呈現出禁慾系氣質，被網友戲稱為「晉江霸總本體」、

盤點陳星旭霸總角色2：《我們的翻譯官》肖一成

陳星旭在2024年現代偶像劇《我們的翻譯官》飾演宋茜前男友、語譯天下公司首席首席技術官「肖一成」，角色設定為深情前任霸總，他在事業成功後強勢回歸，試圖追回初戀女友「林西」（宋茜 飾）。

多年後「肖一成」對昔日戀人「林西」的情感仍舊是愛恨交織，讓觀眾們感到格外揪心，他成熟穩重、富有侵略性的氣場也令人難以抗拒呀！

盤點陳星旭霸總角色3：《你也有今天》錢恒

2024年浪漫甜寵劇《你也有今天》由陳星旭、張若楠領銜主演，男主角「錢恒」是君恒律師事務所創辦人，也是典型的「毒舌傲嬌霸總」。「錢恒」在專業領域極度自信冷酷、毒舌不近人情，但在生活中卻展現出呆萌反差感。

霸總老闆「錢恒」誤以為樂天菜鳥律師「成瑤」（章若楠 飾）暗戀自己，從起初抗拒到逐漸被攻略的變化令人會心一笑，小倆口意外上演「同居室友」的爆笑戀情。

盤點陳星旭霸總角色4：《突然的喜歡》高海明

2026奇幻愛情喜劇《突然的喜歡》1月22日首播，劇情改編自張小嫻的小說《再見野鼬鼠》，故事描述情感專家「林歡兒」（王玉雯 飾）意外穿越進古早言情小說世界，還被迫接下「必須讓男主愛上自己」任務，才能重返真實世界。

穿越至1999年代的「林歡兒」邂逅商界霸總、樂濤集團總經理「高海明」（陳星旭 飾），「高海明」雖然外表斯文無害，實則內心腹黑、洞察力極強，他輕易識破「林歡兒」攻略套路，2人因此展開高智商的情感博弈。