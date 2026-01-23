2026-01-23 09:03 女子漾／編輯張念慈
2026馬年犯太歲名單出爐！命理師示警「5生肖」恐遇震盪 點名這生肖嚴防大破財
面對即將到來的2026丙午馬年，命理師湯鎮瑋在《命運好好玩》節目中示警，這一年將是宇宙能量強烈變動的「大破大立年」。他特別點名馬、鼠、兔、雞、牛等5大生肖將面臨「犯太歲」衝擊，提醒民眾需提前做好心理準備。不過，湯鎮瑋也強調，犯太歲並非絕路，若能懂得「轉念」與「佈局」，這將是人生翻轉的黃金契機。
文章目錄
以下為湯鎮瑋針對「2026年犯太歲5大生肖」的運勢分析與轉運攻略：
生肖馬（值太歲）：戒急用忍，投資自己才是王道
身為本命年的主角，屬馬的朋友今年首要課題是「戒之在躁」。受到太歲影響，容易產生莫名衝動想要創業或進行高風險投資，湯鎮瑋提醒，切記不可輕舉妄動，否則容易因一時衝動而慘賠。
幸運的是，今年有「將星」入座，這意味著2026年應定位為「戰略年」而非「行動年」。建議將金錢與時間轉而投資在「進修」與「學習」上。沈潛與累積專業，將成為未來事業爆發最穩固的基石。
生肖鼠（正沖太歲）：動盪最烈，守住荷包是關鍵
屬鼠的朋友今年與太歲「正沖」，加上「大耗星」影響，將是變動最劇烈的一年。生活中可能面臨工作、家庭或居住環境的重大改變，內心容易產生極度想逃離現狀的焦慮感。
此外，屬鼠者需特別警惕「大破財」風險，嚴禁胡亂投資或情緒性消費。面對排山倒海而來的轉變，最好的解藥是「耐心」，建議將這一年視為修煉場，不亂動、不亂花錢，安然接納環境變化，才能安穩度過。
生肖兔（偏沖太歲）：放下執著，隨順因緣解心結
屬兔的朋友今年雖是偏沖，但衝擊主要體現在心理層面。由於極度缺乏安全感，容易對結果產生過度執著，腦中「小劇場」不斷，導致身心俱疲，陷入過度努力卻徒勞無功的循環。
對此，湯鎮瑋送給屬兔者八字箴言：「隨順因緣，不強求結果」。建議在心境上學會放鬆，不強求特定結果，放下執著反而能迎來內心的平靜與快樂。
生肖雞（偏沖太歲）：一喜擋三災，行善積德迎轉機
屬雞的朋友同樣面臨偏沖，但幸運擁有「福德星」與「天德星」護體，是5個犯太歲生肖中最有機會「逆轉勝」的一群。今年非常適合「辦喜事」，無論是結婚、生子或買房，都能有效化解太歲帶來的衝擊，所謂「一喜擋三災」。
此外，透過「累積福報」也能轉運。多參與公益、關懷他人疾苦，不僅能積德，更能拓展視野，當心胸開闊了，運勢自然跟著開展。
生肖牛（害太歲）：嚴防小人，謹慎理財避漏財
屬牛的朋友今年面臨「害太歲」，主要衝擊將反映在人際關係與財務細節。職場上需提防遇到「豬隊友」扯後腿，或被迫處理他人留下的爛攤子，導致內心有志難伸。生活上則容易出現「省小錢花大錢」或物品遺失等漏財狀況。
面對不可控的人事紛擾，最佳策略是「獨善其身」。建議屬牛者專注於管理好自己的財務花費，並在人際互動中保持距離，顧好自己的情緒與能量。
專家總結：安太歲即是安「心」
湯鎮瑋最後提醒，許多民眾習慣去廟裡點燈安太歲，這項儀式的真正意義在於「安自己的心」。2026年是宇宙推動人們走出舒適圈的一年，所有的壓力都是成長的養分。面對未來的挑戰，只要心定、不魯莽，就能將危機化為轉機，平安度過這一年。
（民俗說法僅供參考，不代表本新聞網立場）
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower