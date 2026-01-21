2026-01-21 15:14 女子漾／編輯王廷羽
《單身即地獄5》超多狠角色！15 位成員背景＋IG 懶人包 GD 緋聞女友、田徑界 Karina 一次看
Netflix 戀愛實境秀《單身即地獄》第五季已於 1 月 20 日正式回歸！這一季不只顏值話題滿滿，成員名單也來頭不小，包含被稱為「田徑界 Karina」的金敏智，以及曾與 GD 傳出緋聞的金高恩。延續「配對成功才能離開地獄島」的設定，第五季節奏更快、情感更直接，從預告就能感受到明顯升級的戀愛張力。這篇整理《單身即地獄5》15 位成員背景與播出資訊懶人包，一起快速認識這些狠角色。
《單身即地獄5》預告亮點
《單身即地獄》第五季最大亮點在於女性成員主導戀愛節奏，多場修羅場衝突與多角關係同時展開，加上天堂島互動尺度明顯升高，讓情感選擇一再翻盤。預告中更出現「能不能同時帶兩位男嘉賓前往天堂島」的驚人提議，挑戰節目既有規則，甚至還有男女夜晚同床、疑似親吻的畫面曝光，也難怪本季被形容為歷代最狂、話題度最高的一季。
《單身即地獄5》超多狠角色！女成員背景介紹
《單身即地獄5》成員1. 朴喜珗
朴喜珗是卡內基美隆大學高材生，同時是 2024 韓國小姐「善」得主，被視為本季「美貌與腦力兼具」代表。
朴喜珗IG：@heesunrose
《單身即地獄5》成員2. 金高恩
2000 年生模特兒金高恩，是前足球國手金鉉洙的女兒，曾因與 GD 同框觀賽傳出緋聞，是本季最具話題性的女成員之一。
金高恩IG：@goxnniee
《單身即地獄5》成員3. 咸譽真
前韓聯社 TV、YTN 主播，自由主播身分登場，氣質冷靜穩重，是節目中的知性派存在。
咸譽真IG：@x_jinii__
《單身即地獄5》成員4. 金珉志
金珉志是忠清北道鎮川郡田徑隊現役選手，173 公分長腿與結實線條，加上神似 aespa Karina 的外型，被封為「田徑界 Karina」。
金珉志IG：@arb0r_day
《單身即地獄5》成員5. 李株榮
工藝藝術家李株榮，主修家具造型設計，笑容親切、氣質溫柔，走文青系反差魅力路線。
李株榮IG：@2zzoo0
《單身即地獄5》成員6. 崔美娜秀
崔美娜秀精通韓文、英文、中文，曾奪下 2022 Miss Earth 世界冠軍，國際履歷堪稱天花板等級。
崔美娜秀IG：@minadori222
《單身即地獄5》超多狠角色！男成員背景介紹
《單身即地獄5》成員7. 尹賢堤
男嘉賓尹賢堤是 2024 年 Mr. International Korea 亞軍，運動全能型男，自認很久沒心動，為找回悸動而上節目。
尹賢堤IG：@yvnrst_
《單身即地獄5》成員8. 宋承日
時尚品牌行銷人員，勝負慾極強，追求目標時態度直接不拖泥帶水。
宋承日IG：@thdtmddlf
《單身即地獄5》成員9. 申玹宇
對體能非常有自信，偏向相信命運的類型，外表陽光，被形容為可愛系男生。
申玹宇IG：尚未公開
《單身即地獄5》成員10. 金載真
現代舞舞者兼舞蹈老師金載真，曾出演《Stage Fighter》，性格自在帶點怪，初登場就吸引目光。
金載真IG：@jae________jin
《單身即地獄5》成員11. 禹盛閔
禹盛閔是配鏡師，在家族經營的眼鏡行工作，外表親切，感情態度卻相當果斷。
禹盛閔IG：尚未公開
《單身即地獄5》成員12. 林琇濱
前棒球投手林琇濱，因傷轉型模特兒，外型神似宋仲基，是本季年紀較小卻存在感不低的成員。
林琇濱IG：尚未公開
《單身即地獄5》成員13. 李省勳
李省勳長住紐約，英語流利、韓語較弱，說話直接，在節目中對崔美娜秀展現長時間穩定好感。
李省勳IG：尚未公開
《單身即地獄5》成員14. Danny Koo
韓裔美國音樂人、小提琴家，曾參加《Superband 2》，藝術氣質在一票肌肉男中格外突出。
Danny Koo IG：@dannykoo_boom
《單身即地獄5》成員15. 具敏哲
海軍特戰隊 UDT 出身的具敏哲，曾出演《體能之巔》，體能怪物等級，過往感情爭議也讓他成為本季關注焦點。
具敏哲IG：@hodohodopo
《單身即地獄5》播出資訊一次看
《單身即地獄5》目前於 Netflix 獨家播出，第五季已於 2026 年 1 月 20 日正式上線，並採取每週更新的方式播出。節目將於每週二下午 4 時（台灣時間）更新最新集數，全季共規劃 12 集，陪觀眾一路追到戀愛戰局最終走向。
