貝克漢家族決裂怎麼了？超完整懶人包整理：引發布魯克林怒火導火線是「它」
曾經是「英倫完美家庭」代表的貝克漢一家，這兩年形象從 Netflix 紀錄片裡的溫馨團結，急轉直下變成真人版豪門宮鬥，最新導火線，是長子布魯克林（Brooklyn Peltz Beckham）在台灣時間1月20日於 IG 發出 6 則長文限動，點名父母大衛與維多莉亞多年「控制、操控形象，甚至試圖毀掉他的婚姻」，並強調自己「不想和解」，只希望雙方往後透過律師聯絡即可。
究竟是發生什麼事？以下帶你來看看～
一、2022 婚禮就埋下的火種
婚紗事件：婆媳決裂的第一章 2022 年布魯克林在美國佛州，與富豪千金妮可拉・佩爾茨（Nicola Peltz）舉辦世紀婚禮，外界原本以為新娘會穿上維多莉亞自家品牌訂製禮服，最後卻改成 Valentino 高訂，引爆「維多莉亞不滿遭放鳥、婆媳鬧翻」的傳聞。 布魯克林在聲明中則反指，是母親在婚前幾週「臨時取消製作」婚紗，才讓妮可拉被迫轉向其他設計師，雙方從此心結難解。
「第一支舞」被搶走
他指控，原本屬於他與新娘的第一支舞，被維多莉亞在 500 名賓客面前「直接上場、貼身熱舞」，讓他覺得受到羞辱，甚至成為他日後決定在 2025 年重辦誓約的原因之一。
改姓與站隊問題 婚後他改成「Peltz-Beckham」，人也長居美國、事業資源多由岳父家提供，英國媒體長期以「站在妻家那邊」的角度解讀這段關係，為後來的冷戰埋下背景聲。
二、布魯克林拉黑全家！缺席活動、社群封鎖到「律師轉達」
家族合照消失、重大場合缺席 2024 年聖誕節後，貝克漢一家的合照裡再也看不到布魯克林身影，他與妮可拉缺席父親大衛 50 歲壽宴，也未出席美職足球 MLS 冠軍慶祝活動，引發外界高度關注。
IG 互相消失：不是爸媽退追，是「我把你們封鎖」 2025 年底，外媒發現大衛、維多莉亞不再追蹤布魯克林，迅速被解讀為爸媽「退追」長子，之後三弟克魯茲在 IG 澄清：「我爸媽絕不會退追自己的兒子，是我們醒來才發現被封鎖。」證實是布魯克林先拉黑全家。
只接受「律師對律師」溝通 People 報導指出，2025 年夏天開始，布魯克林透過律師寄出信函，希望往後家族任何溝通「一律透過律師」。身邊消息人士也透露，雙方曾試圖約談和解，但布魯克林與妮可拉只願意透過法律管道接觸家人。
三、六頁 IG 控訴文重點：他到底在指控什麼？
布魯克林這次在 IG 限時動態連發 6 則長文，核心指控可整理成幾大類：
1.「Brand Beckham」優先，一切都為維持完美人設
他寫道，自己從小被要求配合家族公關安排，「出席所有時裝秀、派對、記者會，只為拍出『完美家庭』照片」，社群貼文的頻率與內容也被控管。家人對他的「愛」，似乎常以「是否出現在合照、是否幫忙業配」來衡量，他認為這是一種持續性的情緒壓力。
2.婚前「名字權」風波：被指控企圖被買斷 他指稱，在婚禮前幾週，父母「多次施壓、甚至試圖以金錢交換」，要他簽下一份文件，把自己名字相關的權利交給家族品牌管理，「如果我簽了，影響的會是我、我的妻子，還有未來的小孩」。他拒絕後認為父母態度明顯轉冷，直到現在都未恢復。
3.婚禮現場的情緒勒索：從婚紗到「你老婆不是家人」
他說維多莉亞不僅取消為妮可拉製作婚紗，還在婚禮前一晚由家族成員向他表示，妮可拉「不是血親」、「不是家人」，讓他在婚禮前夕情緒崩潰。
婚禮當天「第一支舞」被母親搶走、還「跳得非常不合宜」，讓他覺得自己的婚禮被父母變成舞台。
4.妻子遭到長期貶低與孤立
布魯克林強調，父母與親友「多年來不斷在媒體與私下對妮可拉講難聽話」，他還指控母親多次刻意邀請自己過去交往過的女性參加家庭聚會，讓夫妻倆在場合裡感到被針對與羞辱。
5.L.A. 大火「救狗」事件：
一場象徵性的拒絕 在談到「被期待付出、卻得不到支持」時，他提到一次關於洛杉磯山火、流離失所的狗隻救援行動：他說自己與妮可拉多年配合家族站台、拍照、出席活動，但當妮可拉唯一一次開口，希望維多莉亞幫忙救援受災狗隻時，卻遭到拒絕。對他而言，這代表父母把形象與代言放在真正關係之前。
6.心理健康與「我不想和解」
他在文末寫道，自己「大半人生都被父母控制」，因此長期有極強烈的焦慮感，但自從選擇與家族保持距離後，這些焦慮大幅減輕，「第一次覺得自己真正自由」。他明確表示「不想和解」，只希望與妻子擁有平靜、遠離操控與媒體敘事的生活。
四、家族與弟弟立場：兩派陣營成形
根據外媒指出，大衛與維多莉亞：官方保持沉默，私下「心碎但還是愛他」截至目前，貝克漢夫婦未對這次6頁控訴文正面回應，對媒體詢問也僅以「無回應」處理。不過多家外媒引述身邊人士表示，兩人「心碎、非常受傷」，但仍把重心放在其他三個孩子身上，強調「門永遠為長子敞開」。
弟弟們：公開挺父母，社群上針鋒相對 次子羅密歐被爆曾與布魯克林前任傳緋聞，讓兄弟關係更緊繃；三子克魯茲則在IG Story 上直接出面護爸媽，強調「他們從沒退追，是我們被封鎖」，側面證實布魯克林早就與全家「社群零互動」。
妮可拉角色：被視為「帶壞布魯克林」的一方，卻是他口中的唯一盟友 在英美輿論裡，妮可拉常被描繪成「強勢、控制欲強」的一方，但布魯克林在聲明中反覆強調，她是自己最被誤解的人之一，「妻子控制我」這個說法「完全顛倒是非」，他認為真正操控的是家族與品牌。
五、懶人包時間線整理
>>>2022 年
布魯克林與妮可拉於佛州舉行盛大婚禮。
婚紗從維多莉亞改成 Valentino；布魯克林稱這是因為母親臨時取消製作。
婚禮「第一支舞」被母親搶走，他認為是人生重大羞辱之一。
>>>2023 年
全家一起出席 Netflix 紀錄片《Beckham》首映，看似關係仍在修補中。
>>>2024 年底 – 2025 年
2024 聖誕節後，家族合照明顯不再出現布魯克林身影。
2025 年 5 月，大衛 50 歲生日派對，夫妻倆缺席；之後多個家族聚會都不見他們。
2025 年底，媒體發現雙方在 IG 互不追蹤，引發「爸媽退追兒子」風波，後被克魯茲澄清是「被封鎖」。
2025 年 8 月左右：夫妻兩人在美國舉行「重誓約」儀式，家族成員無人到場，被解讀為決裂象徵。
2025 年夏 – 2026 年 1 月：布魯克林透過律師寄出信函，要求家族未來所有聯絡都改由律師對接。
>>>2026 年 1 月初
傳出他對父母發出「停止接觸」法律文件，並全面封鎖家族社群帳號。
2026 年 1 月 19 日
IG 限時動態釋出 6 頁長文，系統性指控父母多年來以「Brand Beckham」為優先，試圖買斷名字權、在婚禮前後羞辱妻子、拒絕協助慈善行動，並「不想和解、只求隱私與和平」。
