2026-01-15 14:07 女子漾／編輯ANDREA
周杰倫還沒揮拍就出局！澳網一分大滿貫對上他，自嘲這件事笑翻網友
周杰倫日前大滿貫賽場，卻在澳網「一分大滿貫」首輪慘遭淘汰，連球都沒碰到就打包回家。這場趣味賽事本該是天王圓夢時刻，沒想到猜拳決定勝負的設計，讓他連熱身機會都沒，粉絲直呼心疼，但也笑翻全場。
賽前豪情與自嘲預言
周杰倫近年迷上網球，從陪伴老婆昆凌看賽，到自己練球分享影片，球齡不過三年，卻已和林書豪、張之臻這些高手切磋，甚至收過費德勒簽名球拍。 1月12日，他興奮宣布參加澳網全新賽事「一分大滿貫」（One Point Slam），這是澳網首度推出的表演賽，邀素人與職業球星捉對，一球定生死，冠軍獨得100萬澳元獎金，他還大方放話全捐公益。
賽前IG上，周董就自嘲：「只有一分，可能連球都碰不到就出局，希望我能發球，至少摸到球。」他還幽默提醒粉絲別特地飛墨爾本，「比賽不到一分鐘就結束」。這波預言家本色，誰知真中。
比賽過程：100秒內秒殺
1月14日下午台灣時間4點半，羅德拉沃球場（Rod Laver Arena）燈光閃爍，周杰倫穿運動裝登場，對手是24歲澳洲業餘陪練Petar Jovic，曾陪打過眾多職業球星。
規則超簡單：猜拳（或擲幣）決定發球權，贏家選發或接，輸家選站位；職業球員只發一次，素人如周董有兩次機會。一球得分就晉級，否則淘汰，無申訴。 周杰倫猜拳輸，對手發球，他選右側站位。Jovic一記犀利對角Ace直奔，周董反應不及，球拍動都沒動，就以0:1出局，整場僅100秒。
現場觀眾還是給了熱烈掌聲，周董體育精神滿分，拍手恭喜對手，還把墨鏡丟給粉絲，場邊甚至有人用繩子垂帽子求簽名。
賽後自嘲，笑壞粉絲
淘汰後，周杰倫馬上PO IG：「果然被我料到，連球都沒碰到，我在場邊能做的就是幫大家簽名。以後除了練球，還要練剪刀石頭布，贏的選發球！」超接地氣的自嘲，笑壞網友。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower