2026-01-14 08:52 女子漾／編輯Wendi
被安成宰譽為「明日之星」！盤點《黑白大廚2》料理怪物8件事，因金融危機創業開餐車、丹麥3星餐廳首位亞洲主廚！
Netflix南韓美食實境秀《黑白大廚2》黑湯匙主廚「料理怪物」以粗獷外型、強大氣場令觀眾們印象深刻，他在節目中出色地展現驚喜創意與深厚實力，被評審安成宰譽為「新世代明日之星」，代表著新一代廚師的無限可能，今天就讓我們一起來認識世界級韓裔名廚「料理怪物」吧！
盤點《黑白大廚2》料理怪物1：前往美國飯店實習被迫中斷
「料理怪物」本名為「李河成」（Lee Ha-sung / 이하성），1988年出生於韓國，他原本在大學主修飯店烹飪，求學期間曾經遠赴美國某飯店餐廳實習1年，但卻因為雷曼兄弟（Lehm an Brothers）金融危機美元飆升，導致實習計畫被迫中斷。
盤點《黑白大廚2》料理怪物2：砸2千萬韓元創業開餐車豁出去
「料理怪物」帶著2000萬韓元（約42.8萬元台幣）回到韓國，與3名好友一起創業開餐車萌生，主要販賣番茄燉肉、墨西哥薄餅和蛤蜊濃湯…等菜色，他說：「我白天上課，晚上6點到凌晨1點煮菜、販售，然後一直忙到凌晨4點準備第2天的工作，那時候我甚至不覺得累。現在回想起來，當時的料理和生意都顯得很荒唐，但這段經歷讓我無所畏懼，敢於冒險。」。
盤點《黑白大廚2》料理怪物3：美國烹飪學院出身
之後「料理怪物」進入美國烹飪學院（CIA）深造，該廚藝學院被譽為「料理界哈佛」，孫鍾元主廚當初就是因為偶然到此參觀，改變原本的理工志向，有趣的是料理怪物、孫鍾元之後也在《黑白大廚2》當中組成一隊，2個大寫J人默契十足，深受大批觀眾們喜愛呢！
盤點《黑白大廚2》料理怪物4：美國米其林星級餐廳磨練基本功
「料理怪物」從美國烹飪學院（CIA）畢業後，前往舊金山米其林三星餐廳Benu工作過，學習融合東、西方的烹飪技藝；他也曾在紐約最受歡迎的餐廳、米其林一星Gramercy Tavern工作，在那裡輪流體驗廚房各個崗位，深入研習烹飪技巧和廚藝基本知識。
盤點《黑白大廚2》料理怪物5：完美勝任美國二星餐廳主廚一職
之後「料理怪物」在主廚JP邀請之下，前往美國紐約Atomix餐廳，他從餐廳開業起就擔任主廚，並且帶領餐廳員工們取得諸多成就，例如：贏得米其林二星、世界50佳餐廳第43名、紐約時報3星等。
盤點《黑白大廚2》料理怪物6：丹麥哥本哈根三星餐廳Geranium首位亞洲主廚
「料理怪物」也曾在丹麥哥本哈根Geranium餐廳擔任主廚，成為該餐廳首位亞洲主廚，他當時主要負責海鮮類食材，同時也提供素食選擇。在「料理怪物」工作期間，Geranium餐廳榮獲世界50佳餐廳第19名，還連續2年獲得米其林3星榮耀肯定。
盤點《黑白大廚2》料理怪物7：卸任French Laundry副主廚
「料理怪物」最近一份工作是任職美國加州揚特維爾（Yountville）米其林三星餐廳「法國洗衣房」（French Laundry）副主廚（2023年10月離職）。該餐廳由米其林三星名廚托馬斯凱勒（Thomas Keller）主理，曾被法國《世界報》（Le Monde）譽為「法國境外最棒法式餐廳」，「Mosu」餐廳老闆兼主廚安成宰也曾在此工作。
盤點《黑白大廚2》料理怪物8：即將在美國紐約開設全新餐廳「Oyatte」
「料理怪物」計劃今年春天在美國紐約開設新餐廳「Oyatte」，店名取自他的韓文姓氏「李」，他透露希望融合自己過往在西餐領域所學到的一切，表示：「我不想讓Oyatte侷限於韓國料理範疇，我會使用自家農場種植的新鮮蔬菜，打造李河成獨具特色的菜餚。」。
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower