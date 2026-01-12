文末贈票／過氣天后正面開撕網紅！《模犯生》團隊新作《泰殺歌后戰》女主為戲一個月爆肥 10 公斤

過氣天后正面開撕網紅！《模犯生》團隊新作《泰殺歌后戰》女主為戲一個月爆肥 10 公斤 圖片來源:官方

繼《模犯生》掀起全球熱潮、《冥婚鬧泰大》以荒誕喜劇風格圈粉無數後，泰國金獎電影團隊再度出手，推出全新娛樂圈黑色喜劇《泰殺歌后戰》（Beauty and the Beat）。電影以「過氣天后 vs Z 世代流量偶像」為主軸，直球對決當代娛樂圈最殘酷的現實，在笑聲中開撕流量、名氣與復出的代價，確定將於 2026 年 2 月 13 日農曆春節 在台上映。

📣活動方法如下： 點選FB文章內留言

1.：截圖內文貼回贈獎文留言處

2.： Tag一位好友並留言【想和你一起去看《泰殺歌后戰》】

3.：按讚並公開分享此貼文

就完成此次的抽獎留言囉！

📣獎項內容： 💟20張票，抽10名(1人可以領取2張)

地址:1/21(三)19:00 信義威秀

📣注意事項： 1. 留言截止時間：2026/12/18 23:59前

2. 中獎名單將於1月19日10點公布於此貼文中

3. 被抽中的幸運粉絲請在1月20日中午10：00前私訊粉絲專頁小編您的個人資料，得獎者姓名、電話，逾期視同放棄中獎資格。

4. 得獎者一樣可以現場領票喔

5. 女子漾保有此抽獎活動最終修改、變更、活動解釋及終止本活動之權利，若有相關異動將會公告於此貼文留言處，恕不另行通知。



混血女神極限挑戰 為戲一個月增胖 10 公斤

《泰殺歌后戰》由曾以《娘娘腔日記》掀起話題的導演基特法童格安（Kittiphak Thongauam）睽違五年的最新力作。故事聚焦昔日紅遍亞洲的傳奇天后「布萊芬」，在淡出演藝圈七年後，為了奪回舞台與掌聲，賭上一切展開一場失控又荒謬的復出之戰。

圖片來源:官方

女主角由擁有德泰混血血統的查奎琳門恩 Jacqueline Muench（Jackie）擔綱演出。為了真實呈現角色隱退多年後的「肉感體態」，導演堅持不使用任何矽膠或特殊道具，直接要求 Jackie 本人增重。她在短短一個月內執行地獄式增肥計畫，體重從 53 公斤一路飆升到 63 公斤，完成「先胖後瘦」的極限演出。

拍完「胖版」戲份後，劇組甚至暫停拍攝一個月，讓 Jackie 全力瘦身，再接續後段劇情，對體力、心理與自律都是巨大考驗。

「增肥比瘦身還難」 Jackie 自嘲胖成母牛

回憶這段拍攝歷程，Jackie 直言「增肥其實比瘦身更痛苦」。因為她不只要吃，還得同時接受高強度歌唱與舞蹈訓練。每天在練舞、上課之餘，還得狂嗑燒烤、麻辣火鍋等高油高碳水料理，壓力大到連體重掉 0.5 公斤都會想哭。

圖片來源:官方

她笑說，當時每天照鏡子都在確認自己「夠不夠胖」，甚至擔心拍起來不夠憔悴、不夠真實。在營養師全程監控下，她成功達標，身形徹底改變，舊衣服全數穿不下。Jackie 自嘲：「肚子和屁股都變超大，整個人胖到像頭母牛，但看久了竟然覺得還滿可愛的。」

BL 男神、搞笑天王齊聚 娛樂圈亂鬥全面開打

除了 Jackie 挑大樑演出，《泰殺歌后戰》卡司同樣話題十足。BL 劇爆紅男神哈里特布阿約伊（Keng）飾演國際巨星，原本是來助陣，卻讓局勢更加失控；《甜心派》紅遍亞洲的查瓦林佩德皮里亞旺（NuNew），以及《娘娘腔日記》靈魂搞笑擔當通凱通坎托姆（PingPong），再加上首次挑戰大銀幕的網路紅人妮紐佩丹卡奧（Ninew），四人組成超高人氣卻暗潮洶湧的「咧魔天團」。

圖片來源:官方

電影預告一曝光便在台灣社群掀起熱議，不少網友直呼「根本是泰國版《歌喉讚》」、「終於等到 NuNew 新片在台上映」。

天后正面開撕網紅 2 月 13 日流量戰正式開打

圖片來源:官方

劇情設定中，天后布萊芬在事業巔峰為愛急流勇退，卻慘遭男友詐騙，愛情與事業雙雙歸零。為了奪回掌聲與財富，她聯手 Z 世代超人氣天團，並邀請國際巨星助陣，原以為是完美復出計畫，沒想到記者會現場全面失控，瞬間演變成一場鎂光燈與話題流量的修羅場。

圖片來源:官方

在這個「誰掌握輿論、誰就能生存」的時代，天后與網紅正面交鋒，究竟誰能笑到最後？《泰殺歌后戰》將於 2026 年 2 月 13 日農曆春節 在台灣戲院爆笑上映。