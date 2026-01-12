2026-01-12 16:16 女子漾／編輯ANDREA
《Kpop 獵魔女團》金球獎雙冠王！主唱 EJAE 淚揭 10 年練習生血淚史
Netflix現象級動畫電影《Kpop 獵魔女團》在第83屆金球獎橫掃最佳動畫長片與最佳原創歌曲兩大獎，擊敗《鬼滅之刃》、《動物方城市2》等強敵，成為當晚最大贏家，主唱EJAE上台領獎時情緒崩潰，分享當年練習生10年被批「聲音爛」的辛酸，感動全場掌聲雷動。
電影簡介與爆紅軌跡
《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）講述三位K-pop女團成員「Huntrix」白天閃耀舞台、晚上化身獵魔女巫，用歌聲構築「魂門」屏障對抗惡魔男團「SajaBoys」的故事，這部Netflix原創動畫去年6月低調上線，迅速席捲全球41國排行榜冠軍，累計觀看次數破3億，連續數週霸佔平台熱門榜單，不分年齡層都為其K-pop元素與女性賦權主題著迷。
片中融合華麗MV式戰鬥場面、洗腦神曲與奇幻冒險，導演瑪姬·康強調想呈現「真實女性能量」，避開傳統偶像刻板印象，讓角色展現內心掙扎與成長，原創歌曲如〈Golden〉、〈Your Idol〉、〈Soda Pop〉更登上Billboard Hot 100，Netflix甚至罕見推出戲院歡唱場，票房亮眼。
EJAE的音樂之路
EJAE（本名李在恩，韓美混血）現年33歲，祖父是韓國影壇泰斗申榮均，從小立志當K-pop偶像，11歲進入SM娛樂當練習生長達10年，每天訓練十幾小時唱跳表演， 同期Super Junior、少女時代、SHINee、f(x)相繼出道，她卻因「聲音不夠好」屢遭拒絕，最終離開公司轉往美國紐約大學Tisch藝術學院深造。
轉戰幕後後，EJAE憑藉雙語優勢成為創作高手，為Red Velvet、aespa、TWICE、Le Sserafim、NMIXX等女團打造熱門曲，累積豐富經驗。 參與《Kpop 獵魔女團》本是錄demo，沒想到導演一聽就敲定她為主角Rumi的官方歌唱聲，〈Golden〉也成她十年壓抑的寫照，融合韓英歌詞完美捕捉K-pop精髓。
奪獎關鍵剖析
《Kpop 獵魔女團》本次獲三項提名，一晚抱回兩獎，〈Golden〉擊敗Miley Cyrus的《阿凡達：火與灰》歌曲及《女巫前傳》強作，靠的是全球病毒式傳播與文化共鳴， 電影不只賣動作與音樂，更探討偶像產業黑暗面、女性自我實現，評審讚其「重新定義女團形象」，加上Netflix數據背書，成為獎季黑馬。
EJAE的演唱功不可沒，她曾在美國《The Tonight Show》現場版表演時帶病降Key，穿透力仍征服2000萬點閱，證明實力逆轉質疑。 業界分析，這波成功讓原本轉賣給Netflix的索尼後悔錯失院線商機，但也推升K-pop動畫新風潮。
EJAE完整得獎感言
頒獎當晚，EJAE全黑造型上台，捧著沉甸甸獎座哽咽開場：「這個獎好重，我的天啊……我要先深呼吸一下。」 她接著回溯經歷：「我從小就為了成為K-pop偶像做了許多努力，整整10年，卻屢屢被拒絕。大家告訴我，『你的聲音不夠好』。」
「但我沒有停下腳步，持續在音樂創作路上耕耘，從沒想過有一天能站在這裡，因為一首歌被全世界聽見，這首歌改變了我的人生。」說到激動處，她紅眶落淚，全場鼓掌，最後，她獻獎給追夢者：「我想告訴你們，拒絕不是終點，而是轉向，發光，永遠不嫌晚。成為你天生該成為的樣子，去閃耀吧！」引用〈Golden〉歌詞作結，現場掌聲如雷。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower