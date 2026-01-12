2026-01-12 13:08 女子漾／編輯ANDREA
突發震撼彈！血肉果汁機鼓手彥文無預警退團，聲明強調「個人與團體無關」
金曲獎最佳樂團 血肉果汁機（Flesh Juicer） 昨（1/11）日下午於官方社群平台發出一則令樂迷錯愕的公告：鼓手 陳彥文 即刻起不再是團員，且其個人言行與樂團「毫無任何關聯」。這個簡短但措辭強硬的聲明，瞬間掀起樂壇與網路討論熱潮。
這則聲明內容中明確寫道：「血肉果汁機特此嚴正聲明，即刻起陳彥文先生將不屬於血肉果汁機團員，且一切個人所有言論與行為，皆與血肉果汁機無任何關聯。」同時也感謝彥文 2020 年 7 月至 2026 年 1 月 11 日這段期間的付出與參與，並祝福他未來一切順利。
這段聲明除了宣告退團事實之外，特別強調「個人言行與樂團無關」的語氣，引發外界對於實際退團原因的高度好奇與臆測。截至目前為止，樂團方面並未進一步釋出彥文退團的具體原因，也尚未由經紀人端給出任何說明或回應
彥文的角色與貢獻
加入血肉果汁機的鼓手陳彥文，自 2020 年 7 月加入樂團以來，擔任樂團的第三任鼓手，已在五年多的時間中陪伴團體走過多場重要演出與作品階段，血肉果汁機以強烈的舞台能量與重金屬風格著稱，並曾在金曲獎、金音創作獎等重要音樂獎項中獲得肯定，深受台灣獨立樂迷喜愛。
在其任內，樂團頻繁出現在大型舞台與音樂節演出，近期甚至剛完成在高雄流行音樂中心的演唱會，不到一週後就宣告這樣的重大人事變動，令不少粉絲跌破眼鏡。
時機與臆測：感情經歷是否牽動變動？
彥文的個人生活在過去幾年中曾成為媒體焦點，特別是與歌手陳芳語的交往往事，兩人曾有約三年的穩定關係，還曾被外界看好可能進一步發展，但在過去一年中兩人先後在社群平台取消追蹤對方，分手消息也於去（2025）年 7 月由陳芳語本人對外證實，稱雙方已分手約三個月，且強調與婚姻無關，與父母壓力等無直接關聯。
【聲明稿】
血肉果汁機特此嚴正聲明，即刻起陳彥文先生將不屬於血肉果汁機團員，且一切個人所有言論與行為，皆與血肉果汁機無任何關聯。
感謝彥文2020年07月至2026年1月11日期間對於血肉的付出與參與，我們且真心祝福彥文往後的一切都好。
血肉果汁機
西元2026年1月11日
Official Statement
Flesh Juicer hereby makes the following statement:
Effective immediately, drummer Evan is no longer a member of Flesh Juicer. Any and all statements or actions made by Evan in his personal capacity are entirely unrelated to Flesh Juicer.
We would like to express our sincere appreciation to Evan for his contributions and participation with Flesh Juicer from January 2020 to January 11, 2026. We genuinely wish Evan all the best in his future.
Flesh Juicer January 11, 2026
