突發震撼彈！血肉果汁機鼓手彥文無預警退團，聲明強調「個人與團體無關」

2026-01-12 13:08
金曲獎最佳樂團 血肉果汁機（Flesh Juicer） 昨（1/11）日下午於官方社群平台發出一則令樂迷錯愕的公告：鼓手 陳彥文 即刻起不再是團員，且其個人言行與樂團「毫無任何關聯」。這個簡短但措辭強硬的聲明，瞬間掀起樂壇與網路討論熱潮。

這則聲明內容中明確寫道：「血肉果汁機特此嚴正聲明，即刻起陳彥文先生將不屬於血肉果汁機團員，且一切個人所有言論與行為，皆與血肉果汁機無任何關聯。」同時也感謝彥文 2020 年 7 月至 2026 年 1 月 11 日這段期間的付出與參與，並祝福他未來一切順利。

這段聲明除了宣告退團事實之外，特別強調「個人言行與樂團無關」的語氣，引發外界對於實際退團原因的高度好奇與臆測。截至目前為止，樂團方面並未進一步釋出彥文退團的具體原因，也尚未由經紀人端給出任何說明或回應

彥文的角色與貢獻

加入血肉果汁機的鼓手陳彥文，自 2020 年 7 月加入樂團以來，擔任樂團的第三任鼓手，已在五年多的時間中陪伴團體走過多場重要演出與作品階段，血肉果汁機以強烈的舞台能量與重金屬風格著稱，並曾在金曲獎、金音創作獎等重要音樂獎項中獲得肯定，深受台灣獨立樂迷喜愛。

在其任內，樂團頻繁出現在大型舞台與音樂節演出，近期甚至剛完成在高雄流行音樂中心的演唱會，不到一週後就宣告這樣的重大人事變動，令不少粉絲跌破眼鏡。

時機與臆測：感情經歷是否牽動變動？

彥文的個人生活在過去幾年中曾成為媒體焦點，特別是與歌手陳芳語的交往往事，兩人曾有約三年的穩定關係，還曾被外界看好可能進一步發展，但在過去一年中兩人先後在社群平台取消追蹤對方，分手消息也於去（2025）年 7 月由陳芳語本人對外證實，稱雙方已分手約三個月，且強調與婚姻無關，與父母壓力等無直接關聯。


【聲明稿】

血肉果汁機特此嚴正聲明，即刻起陳彥文先生將不屬於血肉果汁機團員，且一切個人所有言論與行為，皆與血肉果汁機無任何關聯。
感謝彥文2020年07月至2026年1月11日期間對於血肉的付出與參與，我們且真心祝福彥文往後的一切都好。

血肉果汁機
西元2026年1月11日

Official Statement

Flesh Juicer hereby makes the following statement:

Effective immediately, drummer Evan is no longer a member of Flesh Juicer. Any and all statements or actions made by Evan in his personal capacity are entirely unrelated to Flesh Juicer.
We would like to express our sincere appreciation to Evan for his contributions and participation with Flesh Juicer from January 2020 to January 11, 2026. We genuinely wish Evan all the best in his future.

Flesh Juicer January 11, 2026

2026-01-05 08:00

「媽，你要把房子用低於市價的金額賣給我，你真的想清楚了嗎？」

病房裡，每天都是女兒照顧；出院後女兒下定決心辭職照顧媽媽

兒子偶爾出現，拍拍肩說一句：「辛苦了。」

幾年後，媽媽把房子用親情價賣給照顧她的女兒。

等她過世，其他家人卻跳出來怒問：

「她憑什麼拿那麼多？」

「照顧就能換房子？那我們算什麼？」

為此一狀告上法院，指控姑姑以「假買賣」的方式取得祖母房產，試圖規避遺產分配，並向法院主張該筆房地產買賣無效。為何法官最終判其敗訴？

------

你看到這裡，心裡是不是也浮現同一個疑問：照顧最多的人，為什麼反而最容易被說成奪產？先說一個很多人不願意面對，但必須先懂的真相。法律，不會自動補償孝順。照顧是情分，不會自動變成「分產的權利」。你做得再多，只要沒有被制度化、文件化、證據化，在法院眼中，財產分配的權利無關。這樣的結果會讓全心付出的照顧者-寒心!

---

R姐覺得，這位媽媽是有智慧的。她沒有讓那個每天陪病、照顧她的人寒心；也沒有讓家人在她還活著的時候，就先為了財產吵翻天。她選擇在意識清楚、關係尚在、還能好好說話的時候，把心意說清楚，把安排做完。真正聰明的長輩，不是等身後讓子女依法吵一輪，而是在生前，就用合法、清楚、不留爭議的方式，把感謝給對的人，把風險降到最低。

------

每個人在生前有權處置自己的財產！在長輩過世前，「繼承人」沒有任何權利。繼承，只在被繼承人死亡的那一刻才發生。這一點，很多人情感上很難接受，但法律其實說得非常清楚。在那之前，房子，是長輩的。錢，是長輩的。她要送、要賣、要花光，只要是清醒、自願、合意，全部都合法。不論你是兒子、女兒，還是代位繼承的孫子女，在她還活著的時候，法律上就是「零權利」狀態。

很多人第一時間會說：「市價 500 萬，賣 166 萬，怎麼可能是真的？」

但法院看的，從來不是便不便宜，而是有沒有實際金流、有沒有錄音錄影、有沒有第三人見證、當事人是不是意識清楚。只要能證明，她知道自己在做什麼，而且是自願的，即便是親情價、三折價，交易仍然有效。這也是為什麼，這起「假買賣」的案件，最後會被法官打臉，被判敗訴。

------

照顧者最常掉進三個誤區。

第一個，是以為「我做那麼多，法律一定會站在我這邊」。不會。法律不會幫你把孝順換算成坪數。

第二個，是認為「大家分一樣，才叫公平」。平均繼承，只對沒付出的人公平。但沒有事前安排，法律也只能用平均這把鈍刀來切。

第三個，是覺得「現在講清楚，會不會太現實」。很多照顧者，特別是女性，選擇沉默，是因為怕被說愛計較、傷感情。但現實常常是，最扛責任的人，最後最委屈。真正有用的不是抱怨，而是做對的事。如果你，或你身邊的人，是主要照顧者，

請記住一件事：照顧不只是情分，也可以合法對價化。不論是低價買賣、報酬給付，還是借貸往來，形式不是重點，證據才是。法院不聽「我覺得」、不聽「大家都知道」，只看金流、文件、錄音錄影，以及第三人證言。

很多家庭不是感情不好，而是什麼都沒說清楚。等人走了才談公平，通常只剩對立。最後，我想留一句話給所有照顧者。你願意付出，是因為愛；但愛如果沒有被規劃，最後很容易變成被犧牲的人。這不是算計，而是讓愛不必靠運氣。讓愛不傷人，讓財富有溫度。如果這篇文章，讓你想到某個人，也許轉給他看看！

#分配的確定比稅更重要

【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

#繼承 #媽媽 #感情 #房地產

【蔣萬安那8分鐘，為什麼北一女國文老師轉傳】 —— 政治人物不靠讀稿機，說出影響力

【蔣萬安那8分鐘，為什麼北一女國文老師轉傳】 —— 政治人物不靠讀稿機，說出影響力

2026-01-06 23:23

蔣萬安那8分鐘，為什麼北一女國文老師轉傳】

—— 政治人物不靠讀稿機，說出影響力

台北市長蔣萬安去年底在雙城論壇發表的8分鐘演說，北一女中的國文老師在班級群組分享，要學生聽聽市長的演講技巧，更直呼「真精彩」。不過遭到學生質疑「政治不入校園呢？」

我看完蔣萬安8分鐘的演說，拿掉政黨與立場，不論是不是政治人物，都可以跟蔣萬安學習的演說表達力。

▋1 氣勢和自信做好做滿。

他上台後沒有急著開口，而是眼光掃過全場，微笑、站穩，再說第一句話。觀眾在他開口前，就已經被他的自信氣勢帥氣「接住」了。

▋2 幾乎沒有念稿感

不管有沒有題字機，他的眼睛都在看人。很多人一說話，眼神就追著字跑，溫度瞬間歸零，沒有感情，觀眾真的看的出來，聽得出來。甚至脫稿演出，不知道在說啥？

蔣萬安這場幾乎沒有。

▋3 語調有設計

講到1999、市政效率、生生喝鮮奶，語氣鏗鏘有力。提到1219北捷攻擊事件，語調自然放慢、變沉，情緒跟著轉彎，觀眾會跟著走。

▋4 豐富的肢體語言

提到賽先生、德先生，拳頭一握、比出2，視覺焦點立刻被鎖住。你不用記內容，也知道那一刻是重點。

▋5 一開場就吸睛

他說「飛越台灣海峽並不容易」，暗喻之前的卡關，陳述感受加一個停頓，掌聲就出現，高手讓觀眾替他說完沒說出口的話。

▋6 對比法印象深刻

「接觸」比「牴觸」好

「對話」比「對抗」好

「了解」比「誤解」好

「互動」比「衝動」好。

四組排比淬鍊，一句一句敲進腦袋。

▋7 比喻法是高招

蔣萬安說「雙城好，兩岸好」，上海就像是一棵聖誕樹—這是長篇小說「繁花」的作者金宇澄說的。「在上海，各種奇談怪論歷來都可以被允許。五花八門的內容，都可以掛在上頭。」這招厲害，連繁花都用上了。高招。

▋8 用溫度政策行銷

以1999市政回應、生生喝鮮奶說明學生每周有牛奶喝，他把治理拆成高度與溫度，讓冷冰冰的政策變成日常感受。

如果只注意百分比的大多數，那是施政的高度；如果關注到百分比的個位數、小數點，那是施政的溫度。

▋9 金句結尾鏗鏘有力

蔣萬安說，當大家談論起台灣海峽的時候，所想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平。「這是我的期待，也是我努力的方向。祝福這一屆的雙城論壇，圓滿成功「雙城好，兩岸好。」

▋10 幾乎沒有贅字

沒有嗯、沒有那，代表這不是臨時抱佛腳，是練到肌肉記憶的結果。

如果是你，這8分鐘，就算背稿，可以游刃有餘，匆匆容容？

你可以不同意他的政治立場，但很難否認，蔣萬安確實說出影響力。

這８分鐘演講，我相信，絕對不是一次就完成，刻意練習再練習，才能成就這一場致詞。為他的認真，努力以及超強記憶力拍拍手。




中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#老師 #上海 #蔣萬安

我不是怕沒錢，我是怕孩子以後為了錢吵翻臉 😔

我不是怕沒錢，我是怕孩子以後為了錢吵翻臉 😔

2026-01-08 08:00

72 歲的張爸爸，是白手起家的企業家。名下幾筆不動產、一棟穩定出租的套房，生活早就不缺。但那天，他拿著一疊地契走進顧問事務所，第一句話就說：

💬「R姐啊~我不是要逃稅，我只是怕有一天我不在了，孩子會為了這些房子吵到翻臉。」這句話，其實說出了很多父母不敢講出口的焦慮。因為真正讓人不安的，從來不是財產多不多，而是--錢在，人卻散了 💔很多父母的第一個直覺都是一樣的。趁自己還清醒、孩子感情還好，先把房子過戶好，事情就算交代完了！

但R姐回張爸爸一句話:⚠️「張先生，你知道嗎?房子一旦過戶，你其實同時失去了三樣東西。控制權、彈性，還有晚年的安全感。」

------

這不是在講稅，而是在講一個多數人沒想清楚的現實。房子一過戶，法規與制度就不再站在父母這一邊。

👉 現在過戶，無論是贈與還是買賣，先繳土地增值稅

👉 現在過戶，舊制變新制，孩子將來出售，再面對高額房地合一稅

👉 更現實的是，一旦孩子缺錢、投資失利、被債務追著跑

房子被賣、被抵押，長輩完全沒有話語權。不是孩子不孝，是法規制度從來不替你顧感情，只認所有權。

-----

很多人接著會問：孩子離婚，跟爸媽的房子無關吧？答案很現實。

❗ 如果沒有事先安排，真的有可能有關！

張爸爸當下愣住，只問了一句：「那我一輩子辛苦留下來的，會不會最後跑到不相干的人手上？」

------

還有一個父母最常做、也最容易後悔的決定。

為了避免被說偏心，選擇每個孩子分一樣。

但家庭從來不是這麼簡單。

有人長年陪伴 🧡

有人在海外打拚 ✈️

有人需要教育支持 🎓

有人適合穩定給付 💰

張爸爸沉默很久，才說：「原來真正的公平，不是數字一樣，而是被理解的分配。」

------

很多人以為，只要寫了遺囑，一切就沒問題了。但不少網友是第一次知道，遺囑會被特留分限制。你想怎麼分，不一定百分之百照你的意思走。寫了，不代表交代清楚了。R姐換了一個角度提醒張爸爸。關鍵不是留給誰，而是什麼時候給、怎麼用、誰來管。

✔️ 有些安排，可以指定對象

✔️ 有些設計，不會落入婚姻分配

✔️ 有些資產，不適合一次給光

------

留言區最多人共鳴的一句話是：

💬「如果最後為了繳稅，只能賣祖產，那到底傳承了什麼？」這是很多台灣家庭的真實結局。不是不想留，而是現金在最需要的時候斷鏈了。R姐最後幫張爸爸換了一個完全不同的視角。

📖 傳承，不只是資產的數量，而是順序與節奏。有些資產，適合慢慢給。有些錢，必須在第一時間就到位。有些安排，是留給未來老年的自己。

這不是悲觀，是成熟 🌱

不是不信任孩子，而是提前替所有人留後路。

🔹 定期給，不一次掏空

🔹 分批用，不怕被騙

🔹 有人管，不怕失控

這不是對人不放心，是對人生有準備！張爸爸最後說的一句話，讓人紅了眼眶 😢

💬「我原本以為，我留下的是房子。現在才知道，我留下的是，孩子不用為錢互相傷害的未來。」

規劃代表--你希望家人，用什麼方式記得你 ❤️

【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】

 👉 傳承諮詢請加 https://lin.ee/BRhxskr -------------------------- 《作者：廖嘉紅》風險管理與財富傳承諮詢，協助打造你的幸福人生。 💟雙寶媽 💟與乳癌和平共存》10年 💟家族信託規劃顧問 💟退休理財顧問 💟國家級的人身與財產保險經紀人双證照 💟投資及管理不動產豐富資歷 🍀更多第一手訊息，不漏接，請按讚追蹤 請點擊粉絲專頁： Ｒ姐財富方舟

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

#繼承 #遺囑 #房地產 #財富傳承 #不動產抵繳遺產稅

2026 金唱片轉播、LIVE 線上看連結一次整理！點擊即可前往金唱片直播專區（Disney+、TVBS、PRIZM、NAVER）

2026 金唱片轉播、LIVE 線上看連結一次整理！點擊即可前往金唱片直播專區（Disney+、TVBS、PRIZM、NAVER）

2026-01-10 12:21
圖源：超級圓頂 FB
圖源：超級圓頂 FB

2026 年第 40 屆金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）將於 1 月 10 日（星期六） 在臺北大巨蛋盛大舉行。

如果無法前往現場也不用擔心，官方已公布多個電視與線上直播、轉播管道，以下整理 2026 金唱片轉播、直播、LIVE 線上看管道。

卡司陣容、表演嘉賓看這裡👉2026 金唱片 12/13 ibon 售票網開搶！售票時間、票價、座位圖、主持人、頒獎嘉賓、卡司陣容一次看

2026 金唱片頒獎典禮活動時間（台灣時間）

  • 星光大道（紅毯）：16:00
  • 正式頒獎典禮：17:30

如果想看藝人進場、造型與受訪內容，可以在下午 4 點前提前鎖定轉播平台！

2026 金唱片轉播：電視

  • TVBS 歡樂台（ 42 頻道 ）：直播時間 16:00 起，全台獨家電視轉播。
  • 若無法即時收看影像直播，也可透過「TVBS 新聞網」掌握最新進度，點擊超連結即可前往 TVBS 2026 金唱片專區。

2026 金唱片轉播：線上串流平台直播

  • Disney+：同步播出星光大道與完整頒獎典禮，是台灣獨家線上直播平台（點擊超連結即可前往 2026 金唱片直播專區）

2026 金唱片轉播：全球數位串流平台

2026 金唱片轉播：韓國境內官方直播平台

2026 金唱片轉播小提醒：收看前先確認登入與訂閱

由於部分串流平台可能需要會員登入或訂閱，大家可以提前確認帳號狀態與裝置支援情形，以免錯過 2026 金唱片直播喔！

【延伸閱讀】

我是銀杏樹，也歡迎看看我的底片作品：IGThreadsFB


銀杏樹

銀杏樹

影劇、書籍、展覽、攝影、咖啡，都是我的續命水。

#金唱片 #韓國女團 #頒獎典禮 #藝人大小事

2026年12生肖所有運勢一次看！屬龍、屬豬迎大運，這生肖財運小心誤投機

2026年12生肖所有運勢一次看！屬龍、屬豬迎大運，這生肖財運小心誤投機

2026-01-06 10:51
圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

踏入 2026 丙午馬年，五行火氣旺盛，象徵節奏加快、局勢翻動，在星座專家艾菲爾老師的觀察中，這是一年「烈火煉金」的關鍵轉折期，有些生肖在壓力中被迫升級，有些則因貴人與時機齊備而乘勢而起。太歲的推動不只是吉凶分野，更像一場提醒：誰該衝、誰該守、誰該轉彎。以下為艾菲爾老師所解析的 2026 年十二生肖整體走向，從事業、財運、感情到身心狀態，提供一份務實而清醒的年度參考。

來源轉載自 星座專家艾菲爾老師。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖鼠：正沖太歲：變動中求生存

午鼠相沖，2026 年對屬鼠者而言是高變動的一年，職場容易出現突發調整或方向急轉，與其被推著走，不如主動應變，財運起伏明顯，務必預留現金流，避免投機。感情短暫熱絡但不易長久，穩定關係者需留意情緒摩擦。健康重點在作息與泌尿系統，切忌熬夜。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖牛：害太歲：低調是最好的保護色

人際迷霧偏重的一年，職場暗流多，合約與承諾要反覆確認，財務上不宜替人作保或借貸。感情運平淡，信任感是關鍵。腸胃與壓力型不適需留心，生活越簡單越安全。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖虎：自力更生：慢即是快

少了外援，屬虎者今年得靠實力撐場，事業進展慢，但只要不急躁，都是未來的底氣。財運宜守，避免情緒性消費。感情需主動經營，否則容易降溫。規律運動能有效紓壓。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖兔：破太歲：彈性比完美更重要

計畫容易臨時變動，越堅持完美越容易內耗，投資與金錢往來需謹慎，避免口頭承諾，感情桃花多但品質參差，界線要清楚。肝臟與眼睛是今年保養重點。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖龍：吉星高照：舞台終於打開

走出前一年的壓力，2026 年對屬龍者是發光期，事業有貴人提攜，升遷或轉換跑道機會高。財運穩定向上，感情魅力提升，是關係定錨的好時機。注意應酬過量即可。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖蛇：穩步上升：智慧兌現的一年

判斷力與洞察力明顯提升，適合把長期計畫真正落地，財運屬於細水長流型，年底見成果。感情溫和踏實，健康留意換季不適。

生肖馬：值年太歲：壓力即轉機

本命年帶來高責任與高考驗，情緒管理成關鍵，事業若能沉住氣，反而有突破。財運宜守不宜攻，感情避免情緒波及對方，心火與心血管需留心。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖羊：六合太歲：順流而行

整體運勢平順，人際與團隊合作加分，財運穩定，感情溫馨，是適合累積安全感的一年。注意別悶在心裡，情緒要適度流動。

生肖猴：乘勢而上：靈活帶來機會

創意被看見的一年，副業與新嘗試有空間。財運亮眼但需見好就收。感情桃花旺，界線感要清楚，交通與過勞需留意。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖雞：害刑並見：修心是解法

職場考驗多，與人互動需留餘地，財務不宜擴張，感情易冷戰，練習換位思考。呼吸道與發炎問題需注意，靜心有助穩定。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖狗：三合助力：回歸生活本質

運勢平穩，事業適合守成，家庭與情感是重要能量來源，財運與付出成正比，健康關鍵在規律。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖豬：吉星庇佑：收穫期到來

努力容易被看見的一年，事業與財運同步成長。感情甜蜜，健康整體良好，留意飲食與腸胃負擔即可。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

