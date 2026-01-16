2026-01-16 05:41 女子漾／編輯Wendi
《逍遙》妖王、《玉茗茶骨》狀元魅力雙殺！盤點侯明昊8件事，曾是SM練習生！
近期《逍遙》、《玉茗茶骨》對打形成古裝收視戰，然而這2部劇男主角都是由95後人氣小生侯明昊傾情演出，這位身高179公分、大眼小臉的「猴系帥哥」究竟有什麼樣的魅力呢？今天就跟著女子漾一起來發掘寶藏男神侯明昊的迷人特質吧！
盤點侯明昊1：才華洋溢的帥氣校草
侯明昊1997年8月3日出生於北京部隊大院，家中三代都是軍人。侯明昊4歲開始學習手風琴，曾經多次榮獲北京市一等獎，他中學就讀於北京市八一中學，在校期間被選為校草。
盤點侯明昊2：曾任SM娛樂練習生
侯明昊在15歲那一年加入南韓SM娛樂公司成為旗下練習生，在訓練1年半後返回中國參加選秀比賽《尚老板的練習生》贏得評審青睞，2014年12月12日，以Fresh極客少年團成員身分出道，全團發行首張專輯《UP 4 U》。
盤點侯明昊3：重返中國2年後宣布單飛
侯明昊回到中國後進入北京現代音樂研修學院-流行演唱學院華語演唱系就讀，他在2016年1月11日宣布單飛，開始以演員及歌手身分發展。侯明昊也在同月加入湖南衛視綜藝《天天向上》完成綜藝首秀，自然討喜的表現深受大批觀眾們喜愛。
盤點侯明昊4：細數其知名角色
侯明昊出道以來知名角色包含：《寒武紀》撿子、《人不彪悍枉少年》花彪、《護心》天曜、《異人之下》王也、《少年白馬醉春風》百里東君、《大夢歸離》趙遠舟、《入青雲》紀伯宰…等，展現出從青春校園到古裝權謀、仙俠奇幻的多變魅力，令劇迷們津津樂道。
盤點侯明昊5：西藏旅遊推廣大使
歌、舞、演俱佳的侯明昊去年1月登上央視春晚，在西藏分會場演唱《桑格花開》，藏式唱腔令人驚艷，加上強勁舞台魅力全開，使得收視率竟然衝高至39.2%，位列全部節目平均收視冠軍，之後被任聘為「西藏旅遊推廣大使」。
盤點侯明昊6：《玉茗茶骨》狀元縣令魄力十足
侯明昊近期在古裝宅鬥劇《玉茗茶骨》飾演青年才俊狀元郎「陸江來」，直播即興復刻30秒文言文台詞，一字不差還原公堂戲「凡官司故出入人罪，全出全入者以全罪論！」，被讚為「古裝台詞天花板」，湖南衛視更為該角色連發10條專題微博。
盤點侯明昊7：《逍遙》三世妖王「紅燁」演技突破
侯明昊在同期熱播的古裝奇幻劇《逍遙》完美塑造出三世妖王「紅燁」，演技再度亮眼突破，引發高度關注。日前侯明昊在微博分享的收官長文當中，特別以「哭與笑都由己」告別角色，引發劇迷們情感共鳴。
盤點侯明昊8：出道10周年躍升95後人氣小生
侯明昊2016年1月11日個人單飛出道，如今已迎來出道10周年，從《寒武紀》「撿子」到《入青雲》「紀伯宰」一路以來的成長都深獲粉絲們支持，他在10年間主演23部作品，其中優酷平台3部劇播放量破萬，躍升為95後小生扛劇代表。
