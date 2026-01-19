2026-01-19 05:31 女子漾／編輯Wendi
盤點《逍遙》7大特別出演角色！「陸劇女神」趙麗穎引爆話題彩蛋，台灣國寶級演員金士傑驚喜加盟！
古裝奇幻劇《逍遙》由譚松韻、侯明昊領銜主演，劇情講述半靈少女「肖瑤」與萬妖之王「红燁」之間的情感糾葛。85花女神趙麗穎在《逍遙》特別演出「碎夢仙君」，原來是因為與導演徐紀周10年前的約定，她在第2集結尾現身，作為話題彩蛋，成為推動劇情的關鍵伏筆，今天就讓我們一起來盤點劇中特別演出角色吧！
《逍遙》特別出演角色1：碎夢仙君 - 趙麗穎 飾
「碎夢仙君」原本是天界仙子，與凡人相戀後發現真心遭欺騙，一怒之下墮落為魅，她為了奪取崑崙鏡重返仙界，在「红燁」身上種下噬心毒，被「肖瑤」點醒，選擇放下執念，最終化作漫天繁花，如夢境般消散。
《逍遙》特別出演角色2：天晟皇帝 - 金士傑 飾
「天晟皇帝」是人族至尊領袖，他對長生不老的傳說深信不疑，堅信玉醴神泉能賦予人類長壽能量，因此毅然決然驅使百姓並發動戰爭，加劇人族與妖族之間的對立。
《逍遙》特別出演角色3：奧狠 - 代旭 飾
萬年大妖「奧狠」，外表冷峻傲骨、行事狠戾，是妖族戰力巔峰，但他其實內心柔軟，對女主角「肖瑤」有著深情的一面。
《逍遙》特別出演角色4：窮麒 - 王森 飾
萬年大妖「窮麒」，是上古時期的妖獸，曾被妖族囚禁，後被菊頭蝙蝠妖「黑無」（葉瀏 飾）解封，性格忠厚可靠，是可靠人材。
《逍遙》特別出演角色5：阿離 - 陳鑫海 飾
「阿離」原本是北方草原部落死士，曾跟著「天晟皇帝」出海尋找玉醴神泉，回程遭遇各門派及飛羽衛追殺，導致部落顛覆，他吞下含有神泉的泥土後成為不死不滅的魑。「阿離」曾因仇恨而殺戮千人，但他也心儀瓊華門掌門夫人「金夫人」（李倩 飾）。
《逍遙》特別出演角色6：金夫人 - 李倩 飾
「金夫人」原本是瓊華門上一任掌門千金，因心疾從小就體虛嬌弱，與丈夫「金穆清」（吳樾 飾）在瓊華門相識。「金穆清」在同期弟子中資質平庸，卻勤奮努力，他對「金夫人」溫柔關懷，2人情投意合，結為連理。
《逍遙》特別出演角色7：金穆清 - 吳樾 飾
「金穆清」是瓊華門掌門，愛妻「金夫人」自幼患有心疾，他為了拯救妻子，在修煉秘籍時不慎走火入魔，需要定時飲人血壓制。「金穆清」大婚當日，「金夫人」親眼目睹他殺人飲血，但選擇替丈夫隱瞞。
