小 S 二女兒Lily（許韶恩）甫滿18歲，便正式接下Dior 2026年台灣彩妝形象大使身分，7日首度以全新角色出席品牌上市記者會。年紀輕輕便站上國際精品舞台，她坦言心情其實相當緊張，甚至笑說自己到現在參加記者會，出門前仍會忍不住深呼吸好幾次，而最關鍵的定心丸，正是媽媽小S的一句叮嚀。

Lily分享，活動前媽媽特別替她打氣，要她「加油、放輕鬆就好」，並傳授臨場應對的實用心法：「如果不小心說錯話，就先裝沒事，穩住場面再說。」一句看似輕描淡寫的建議，卻讓Lily笑說真的很受用，「雖然聽起來很簡單，但實際做到真的好難。」母女之間的日常互動，也意外成為現場最受關注的小插曲。

她也說，小時候跟媽媽一起參加Dior的品牌活動，沒想到長大後自己有機會成為Dior的形象大使，對她來說真的很勵志。雖然已經滿18歲但自己仍然有時候會很幼稚，新的一年已經訂好全新目標會好好努力讓自己變更好。

這次以彩妝形象大使身分亮相，Lily的整體妝容也完美呼應Dior近年主打的「水光蜜糖妝」趨勢。她形容全新彩妝給人的感覺就像「蜜糖加上糖果」，擦上後嘴唇自然嘟潤，整個人狀態也跟著亮起來。主打新品《迪奧粉漾水光潤唇釉》共推出 16 款色選，並依妝效分為「透明果凍」、「閃耀蜜糖」與「釉光糖漿」三種類型，能依心情與場合自由切換。

談到個人愛用色，Lily 毫不猶豫點名 #041 蜜桃粉，笑稱它是自己的「素顏神器」，即使沒有完整上妝，只要輕輕一抹就能讓氣色立刻變好；而帶有細緻珠光的 #077糖果粉，則很適合與朋友出遊或重要聚會時使用，「可愛但不會太刻意，反而有一種很優雅的糖果感。」她也補充，這款唇釉添加櫻桃油萃取，滋潤度高、不黏不厚，即使頻繁補擦也很舒適，是她願意隨身攜帶的原因。

Lily的整體妝容也完美呼應Dior近年主打的「水光蜜糖妝」趨勢，愛用香氛、唇釉大公開。張念慈/攝影

除了唇彩，香氛同樣是Lily日常不可或缺的一部分。同步登場的《迪奧癮誘粉漾香氛》延續甜點系概念，推出粉漾玫瑰、蜜桃與莓果三款香氣，以香草為基底，融合果香與花香，呈現帶有奶香感的美食調氛圍。

剛滿18 歲就成Dior形象大使 Lily 許韶恩「對我來說很勵志！」愛用彩妝清單公開。張念慈/攝影

Lily 特別偏愛粉漾玫瑰香氛，酸甜的荔枝氣息搭配玫瑰花香，讓她形容「一噴心情就會變好」，不論上課、外出或與朋友見面都非常適合。輕巧瓶身設計也方便隨身補香，讓香味成為穿搭的一部分。

2026 全新《迪奧癮誘粉漾香氛》。圖片來源：品牌提供

Lily 也透露，這次新品她其實早就和姊姊、妹妹一起開箱試用，三人討論後意見相當一致，「大家都真的很喜歡我剛剛提到的那些品項。」她笑說，現在甚至連吃完火鍋，都會拿出小鏡子補一下狀態，維持好氣色。

至於未來規劃，Lily 坦言現階段最重要的仍是學業，希望把考試準備好、朝理想大學努力，同時也把彩妝形象大使的工作做到最好。從個人畫展到品牌合作，18 歲的 Lily 正在摸索屬於自己的節奏，也逐步走出「星二代」標籤，建立新世代女孩獨有的自信與風格。