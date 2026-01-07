陳詩媛認和王齊麟「金錢觀不同」：婚後磨合是大課，希望他多為家庭想一想

圖片來源：陳詩媛 IG

在螢光幕前，奧運金牌王齊麟與啦啦隊女孩「十元」陳詩媛的互動總是充滿粉紅泡泡，閃瞎眾人，然而，退去名人光環後，兩人的相處也與一般情侶、夫妻無異，必須面對性格與價值觀的寫實磨合。近日陳詩媛在曲羿啾啾的YT頻道訪談中坦言，兩人在步入家庭的過程中，確實因個性的極大差異產生了不少「摩擦」，特別是在「金錢觀」上，更存在著金牛座務實與摩羯座大方之間的拉鋸。

從「網戀」到生活實踐：揭開浪漫背後的磨合

陳詩媛與王齊麟的緣分始於網路上的大量聊天，當時因為王齊麟時常出國比賽，兩人長時間處於「網友」般的遠距離狀態，陳詩媛回憶，最初見面時有種「偶像走出螢幕」的浪漫感，且王齊麟私下率真、不偽裝的性格與聊天時一模一樣，這讓兩人的感情迅速升溫。

圖片來源：陳詩媛 IG

然而，當關係從浪漫的遠距離戀愛進入到同居與家庭生活的實踐時，挑戰才真正開始。陳詩媛在訪談中大力贊同「婚前同居」，因為只有住在一起，才會發現生活中的小細節與情緒該如何解決。

她透露，王齊麟因為從小在校隊、國家隊受訓，生活環境相對單純且被保護得很好，將全部精力都放在打球上，對於生活庶務的處理能力相對較低。雖然他有著極強的潔癖，會主動維持環境整潔，但這種對完美的追求有時也讓陳詩媛感到壓力。

圖片來源：陳詩媛 IG

金錢觀大不同：務實金牛遇上慷慨摩羯

在所有磨合細節中，陳詩媛認為最難調整的就是「金錢觀」。身為金牛座的她，天生對金錢較為敏感、精打細算，對於存款與未來的開銷有著明確的規劃。反觀王齊麟則是典型的摩羯座大方性格，習慣請客、送朋友昂貴的禮物，這種「大哥風範」在陳詩媛眼裡，有時顯得「給得太多了」。

圖片來源：擷取自 曲羿啾啾的YT頻道 畫面

陳詩媛直言，雖然目前兩人的財務大多分開管理，她不會過度干涉對方的交際支出，但她也明確向王齊麟表達了自己的擔憂，她認為，一旦進入家庭階段，特別是有了小孩之後，財務狀況必須更加嚴謹。她半開玩笑地建議或許該交由她來管帳，甚至給予王齊麟「零花錢」制度，好讓他對開銷有控管意識。她語重心長地表示：「希望你多為家庭想想，不能再像以前那樣 freestyle。」

圖片來源：陳詩媛 IG

面對未來：學習改變自己而非強求對方

陳詩媛自認是「焦慮型人格」，在決定要小孩之前，會反覆計算存款，確保自己有能力給予孩子良好的生活環境。對她而言，生活中的不安感必須靠自己的能力來化解，而不是全然依賴對方。

圖片來源：陳詩媛 IG

在訪談中，陳詩媛分享了一個深刻的愛情觀：「人只能改變自己，不能改變別人。」 她深知即便是夫妻，也不能妄想對方會為了自己徹底改變，因此，她選擇在保有戀愛腦的同時，理智地去包容與調整，並透過溝通讓彼此找到平衡點。