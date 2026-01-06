2026 寵物補助懶人包來了！犬貓結紮最高領 2000 元，沒做恐被罰 11 萬

2026-01-06 11:49 女子漾／編輯王廷羽
2026 寵物補助懶人包來了！犬貓結紮最高領 2000 元，沒做恐被罰 11 萬。圖片來源：IG @roses_are_rosie、@8lo8lo8lowme
2026 寵物補助懶人包來了！犬貓結紮最高領 2000 元，沒做恐被罰 11 萬。圖片來源：IG @roses_are_rosie、@8lo8lo8lowme

毛爸毛媽們注意！各縣市政府已陸續公布 2026 年「犬貓結紮補助」方案，只要符合資格、完成指定手續，就能替家中毛孩申請補助、直接省下一筆醫療費用。更重要的是，依法該做卻沒做，是會被罰錢的，而且金額不低，新北市近期就出現 單一案件遭裁處 11 萬元罰鍰 的實例。今天女子漾幫你整理 2026 全台寵物補助重點、罰則風險、結紮好處與各縣市補助金額懶人包，鏟屎官們一定要看。

圖片來源：IG @mingue.k
圖片來源：IG @mingue.k

家貓家狗一定要結紮？沒做真的會被罰

不少飼主仍抱持「只在家飼養、不會繁殖就沒關係」的想法，但實際上，依據現行《動物保護法》規定，犬與貓皆屬於特定寵物，飼主依法有完成絕育的義務。若因健康狀況或其他特殊原因不適合手術，也必須主動向所在地動保機關申請免絕育，否則仍可能構成違規。

一旦未依規定辦理，依法可處 新台幣 5 萬至 25 萬元罰鍰，並非僅止於口頭勸導。新北市近期就發生實際案例，一隻遭棄養的法鬥犬經查不僅未完成結紮，也未於一年內施打狂犬病疫苗，最終因涉及棄養、未絕育及防疫違規等多項問題，合計遭裁處 11 萬元罰鍰，也再次提醒飼主不可心存僥倖。

圖片來源：新北市動保處提供
圖片來源：新北市動保處提供

結紮不只為了守法，也能降低毛孩健康風險

犬貓結紮的目的並不僅止於避免繁殖，更與長期健康與行為管理息息相關。貓咪在完成結紮後，能有效減少因發情引發的焦躁與攻擊行為，同時降低罹患生殖系統疾病的風險，一般建議在第一次發情前、約 5 至 7 個月大進行手術。

圖片來源：IG @xxxibgdrgn
圖片來源：IG @xxxibgdrgn

至於狗狗，小型犬多可在完成基礎疫苗後、約 6 至 8 個月大評估結紮時機；中大型犬因發育期較長，通常建議 1 歲後再進行較為合適。母犬則多在第一次發情前後、約 8 至 10 個月大完成結紮，有助於降低未來子宮與乳腺相關疾病的發生率。

圖片來源：pexel
圖片來源：pexel

2026 犬貓結紮補助怎麼領？金額大致落在這個區間

綜合目前各縣市已公告的補助方案來看，2026 年犬貓結紮補助金額大致落在固定區間，一般公犬、公貓的補助約為 600 至 1,000 元，母犬、母貓則因手術較為複雜，多落在 1,200 至 2,000 元之間；若飼主是透過認養方式接手流浪犬貓，多數縣市也會提供加碼補助以提高認養誘因。實際補助金額與申請方式仍須以各地方政府最新公告為準，且多數方案皆採經費額滿即截止。

圖片來源：pexel
圖片來源：pexel

申請補助要準備什麼？合作動物醫院怎麼找

想要申請犬貓結紮補助的飼主其實不需要擔心流程複雜，整體申請方式相當單純，只要事前準備好相關文件，即可依規定提出申請。以下為申請時需備妥的幾項關鍵資料，供飼主一次確認。

1.飼主身分證正反面照片，用以確認是否符合設籍新北市等申請資格。

2.寵物認證卡，作為毛孩已完成晶片植入與寵物登記的證明。

3.完整的術前與術後照片，以佐證犬貓確實完成結紮手術。

術後照須有犬貓正面照、病歷板、術後傷口縫合處及已摘除卵巢子宮或睪丸。圖片來源：新北市動保處提供
術後照須有犬貓正面照、病歷板、術後傷口縫合處及已摘除卵巢子宮或睪丸。圖片來源：新北市動保處提供

此外，飼主也需留意結紮手術必須於政府公告的合作動物醫院進行，建議在安排手術前，先至各縣市動物保護處或動保防疫所官方網站查詢最新合作醫院名單，以免因醫院未列入合作名單而影響補助申請資格。

2026 各縣市犬貓結紮補助重點整理

基隆市犬貓結紮補助重點

補助金額：公犬貓 800 元；母犬貓 1,500 元。

申請資格：飼主須設籍基隆市，犬貓需完成晶片登記，並於一年內施打狂犬病疫苗。

申請期限：即日起至經費用罄為止，最遲不超過 115 年 12 月 10 日；須於絕育手術完成後 14 天內提出申請。

基隆市動物保護防疫所

圖片來源：IG @roses_are_rosie
圖片來源：IG @roses_are_rosie

台北市犬貓結紮補助重點

補助金額：公犬貓 800 元；母犬貓 1,500 元。

申請資格：飼主須設籍台北市，寵物完成晶片登記及狂犬病預防注射，絕育手術須於 114 年度內施行。

申請期限：當年度 12 月 20 日前，或經費用罄為止，逾期不受理。

台北市動物保護處

新北市犬貓結紮補助重點

補助金額：

一般家犬貓：公犬貓 600 元；母犬貓 1,200 元。

認養流浪犬貓：公犬貓 1,000 元；母犬貓最高 2,000 元。

申請資格：飼主須設籍新北市，犬貓完成晶片植入及狂犬病疫苗注射，並至新北市簽約合作動物醫院進行絕育。

申請期限：115 年 1 月 1 日起受理，至經費額滿為止；須於術後 14 天內提出申請。

新北市動物保護防疫處

圖片來源：IG @aerichandesu
圖片來源：IG @aerichandesu

新竹市犬貓結紮補助重點

補助金額：公犬貓 1,000 元；母犬貓 1,500 元。

申請資格：飼主須設籍新竹市且年滿 18 歲，每位市民最多可申請 3 隻犬貓。

申請期限：115 年 1 月 1 日起，經費額滿即截止。

新竹市動物保護及防疫所

圖片來源：IG @8lo8lo8lowme
圖片來源：IG @8lo8lo8lowme

台中市犬貓結紮補助重點

補助金額：公犬貓 800 元；母犬貓 1,400 元。

申請資格：飼主須設籍台中市，犬貓完成寵物登記並施打狂犬病疫苗。

申請期限：115 年 1 月 1 日至 12 月 7 日止。

台中市動物保護防疫處

嘉義市犬貓結紮補助重點

補助金額：公犬貓 800 元；母犬貓 1,500 元。

申請資格：飼主須設籍嘉義市，每位飼主最多補助 2 隻犬貓。

申請期限：115 年 1 月 26 日至 10 月 31 日止。

嘉義市動物保護教育園區

圖片來源：pexel
圖片來源：pexel

彰化縣犬貓結紮補助重點

補助金額：公犬貓 800 元；母犬貓 1,500 元。

申請資格：飼主須設籍彰化縣且年滿 18 歲，直接向縣內立案動物醫院辦理，由醫院先行墊付補助款後再向縣府申請核發。

申請期限：115 年 1 月 1 日至 12 月 15 日止。

彰化縣動物防疫所

圖片來源：IG @skawngur
圖片來源：IG @skawngur

南投縣犬貓結紮補助重點

補助金額：公犬貓 1,000 元；母犬貓 1,700 元。

申請資格：飼主須設籍南投縣且年滿 18 歲，犬貓完成寵物登記。

申請期限：115 年 1 月 1 日起至 5 月 31 日止，經費額滿即提前截止。

南投縣家畜疾病防治所

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2025-12-11 11:28 女子漾／編輯ANDREA

明年貓咪沒報戶口小心開罰！明年（民國115年，西元2026年）元旦起，「家貓強制寵物登記」正式進入開罰階段。依農業部公告，家貓自114年1月1日納入應辦理登記之寵物，並給予一年的緩衝期；115年1月1日起仍未植入晶片並完成登記者，將依《動物保護法》裁處3,000至15,000元罰鍰，且得按次處罰。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

這次到底改了什麼？

農業部於113年12月修正公告，將原本只適用於犬的規範，擴大為「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，家貓因此納入強制登記。緩衝期到114年12月31日為止；115年1月1日起未登記，就會觸法。值得一提的是，辦登記不再要求同時登錄狂犬病疫苗資料，也就是說飼主只要完成晶片植入 + 寵物登記即可，不必卡在疫苗紀錄這一步。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

罰多少、怎麼罰？

法律依據來自《動保法》第19條與第31條：飼主未依規定在出生、取得、轉讓、遺失或死亡等期限內完成登記，處3,000至15,000元，限期改善，逾期仍不改善者，得按次處罰。

登記怎麼辦？流程其實不複雜最直覺的作法，是帶著身分證明與家貓，到各縣市動保機關或寵物登記站完成晶片植入與登記，完成後，飼主可上「寵物登記管理資訊網」的飼主專區查詢名下寵物的晶片號、是否絕育等資訊，日後搬家或轉讓也能線上更新。

為什麼要「報戶口」？三個理由告訴你

1.走失找回率更高：晶片就像貓的身分證，掃描就能聯絡到你，新北近期就有因晶片登記而讓誤闖街頭的家貓快速回家的案例，這是最直接、最有感的保護。

2.杜絕棄養、強化源頭管理：有身分、有紀錄，就能追溯責任，降低「說不清、找不到」的灰色地帶。

3.減少行政摩擦：取消與狂犬病疫苗紀錄綁一起的舊習慣，讓「先登記、再補件」成為可能，門檻更低。

常見疑問，快速釐清

1.一定要打疫苗才可登記嗎？ 不必。現行系統登記時不需同時登錄狂犬病疫苗資料，但不代表不建議施打；仍請與獸醫評估防疫需求。

2.只養室內貓也要嗎？ 要。只要是「家貓」皆屬強制登記範圍，與是否外出無關。

3.真的會開罰嗎？ 會。地方動保機關已明確公告，115年起未登記即可依法開罰，金額3,000至15,000元。

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華

2025-12-31 18:08 女子漾／編輯王廷羽
跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華。圖片來源：官方IG
跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華。圖片來源：官方IG

K-POP準備跨兩次年！每年跨年夜，K-POP 迷的行程表裡一定少不了這一場，被視為「韓國年末音樂最大檔」的 MBC 歌謠大祭典，2025 年再度集結超過 30 組人氣團體與話題新星，從一線大團到新生代愛豆全數到齊，不只舞台規模升級，主持與合作舞台也充滿看點。今天編輯幫你整理 2025 MBC 歌謠大祭典懶人包，一篇搞懂直播時間、平台、演出陣容。

MBC 歌謠大祭典是什麼？

MBC 歌謠大祭典自 1966 年 開播，1979 年起成為固定年末特別節目，長年與 KBS、SBS 並列為韓國三大電視台年終音樂盛事。自 2006 年起，節目取消頒獎環節，專注回歸舞台表演本身，也因此被粉絲公認是最純粹、最好看、也最敢嘗試新企劃的年末音樂秀。

LE SSERAFIM。圖片來源：IG @withmbc
LE SSERAFIM。圖片來源：IG @withmbc

MBC 歌謠大祭典2025 開播時間

這場被視為跨年夜重頭戲的音樂盛典，將於 2025 年 12 月 31 日 正式登場。活動於韓國時間晚間 8 點 50 分開播，台灣觀眾則可在晚間 7 點 50 分 同步鎖定直播。由於每年一開場就會安排重量級舞台與話題演出，不少粉絲早已習慣提前卡位，就怕錯過第一分鐘的驚喜畫面。

ALLDAY PROJECT。圖片來源：IG @withmbc
ALLDAY PROJECT。圖片來源：IG @withmbc

MBC 歌謠大祭典 2025 線上哪裡看？

今年的官方線上直播以 公益企劃 形式推出，由 Muniverse 攜手 Save the Children 合作，部分門票收益將捐助「Red Tree Project」，用於支援尼泊爾當地孩童教育與生活資源。

觀眾可透過MBC 歌謠大祭典官方網站查詢直播與購票相關資訊，同時也能關注MBCkpop 官方 YouTube 頻道，不定期釋出官方舞台或精華片段。對於希望合法同步追直播、又能支持公益的粉絲來說，今年的觀看方式特別有意義。

TWS。圖片來源：IG @withmbc
TWS。圖片來源：IG @withmbc

MBC 歌謠大祭典2025 主持人名單

2025 年的主持陣容走的是「跨世代人氣線」，由 SHINee 珉豪、黃旼炫，以及 ALLDAY PROJECT 成員 ANNIE 聯手擔綱。三人分別代表資深舞台王者、穩定實力派與新世代愛豆，組合本身就充滿討論度，也被視為今年節目氣氛的重要關鍵。

圖片來源：mbc官網
圖片來源：mbc官網

MBC 歌謠大祭典2025 表演陣容名單超豪華！

2025 年舞台陣容堪稱「世代大合流」，超過 30 組藝人輪番登場，從音源霸榜的一線大團、新世代話題新人，到風格鮮明的樂團與個人舞台一次滿足。

演出卡司包括 aespa、ATEEZ、ALLDAY PROJECT、BOYNEXTDOOR、CORTIS、Hearts2Hearts、ILLIT、ITZY、IVE、LE SSERAFIM、NCT DREAM、NCT WISH、NMIXX、RIIZE、Stray Kids、THE BOYZ、TREASURE、TWS、ZEROBASEONE、PLAVE、MEOVV、izna、KickFlip、KiiiKiii、NEXZ、YB、LUCY 等團體，同時也有 SHINee 珉豪、TXT 然竣、HANRORO、BEATPELLA HOUSE 等個人與特別出演嘉賓加入，粉絲們準備好尖叫聲吧！

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

MBC 歌謠大祭典2025 必看特別舞台快筆記！

Hearts2Hearts × izna × ILLIT 合作舞台

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

TWS 成熟性感概念舞台

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

YB × Stray Kids 昇玟

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

2005 年出生愛豆名曲串燒

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

Hanroro × TXT 姜太顯

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

IVE LIZ 感性舞台

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

ILLIT特別舞台

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

07 年生愛豆合作舞台

由ZB1、TWS、NCT WISH、NEXZ、MEOVV、izna 等新世代齊聚，被網友稱為「未來 K-POP 預告片」。

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

月薪七萬，遺產稅卻要繳1,600萬?專家教你3招，避免財產最後歸國有

月薪七萬，遺產稅卻要繳1,600萬?專家教你3招，避免財產最後歸國有

2025-12-31 08:00 廖嘉紅

《Dcard》一篇求救文，有位網友因家人過世，面臨高達1600多萬的遺產稅，讓他相當苦惱。月入6-7萬的他，根本無法繳納這筆巨額稅款。

他上網爬過文遺產稅過期會罰錢 ，如果一直都繳不出遺產稅，拼命給他罰錢最後遺產會充公嗎？！」他很擔心。

許多網友看了紛紛表示羨慕，認為能繳這麼多遺產稅，代表祖產市值上億。「真希望我也能為這種事情來困擾」

「幸福的煩惱」、「台灣人很怕提前談遺產分配，不然這一千多萬你還能直接省下來」、「沒做好遺產規劃，就會變這樣，所以啊，預留稅源很重要的！ 

------

🎯不怕！R姐給你3招解法

網路上有人說，遺產稅可以延期，可以分期。但是，延期1600萬的遺產稅不會變少；可以分期，但1620萬分18期，每2個月要繳90萬，月收入7萬，每2個月要繳90萬，分期繳還是很難很難﹗

------

👉不怕！R姐給你3招解法：

✅1. 夫妻差額分配：配偶一方死亡後，生存配偶可以先行使夫妻剩餘財產分配請求權，降低遺產稅。

✅2. 實物抵繳：遺產稅應納稅額30萬元以上，繳納現金有困難者，可向國稅局申請實物抵繳，將土地以公告現值抵繳遺產稅。

✅3. 提供擔保，緊急出售部分遺產：申請分期繳納遺產稅，並用自己的資產向國稅局提供擔保，緊急出售部分遺產來繳稅。

------

🎯注意事項：

✅夫妻差額分配，需配偶還在，而且財產差距大節稅效果才會好。

✅實物抵繳的公告現值遠低於市價，很可能不划算。

✅提供國稅局擔保，需能提供易於變現且無糾紛的資產，且不動產急售不容易賣到好價。

------

🎯繳不出遺產稅，財產會充公嗎？

如果一直繳不出遺產稅，可能會面臨罰鍰、公告通知、公開拍賣，整個法律流程超過15年。

確實遺產稅一直沒完稅，沒完成繼承登記，最後真的就變國家的，網友的擔心並非全無依據。目前沒人繼承歸國有的土地面積已經超過金門。

💝R姐貼心提醒💝

R姐提醒你，財富傳承還是要預先規劃，才不會讓留給子孫的禮物變成驚嚇！而且禮物還分給國稅局一大半！😭😭

#發生在別人身上是故事

#發生在自己身上是事故

#遺產稅繳不出來怎麼辦

2026馬年5大生肖小心出事！屬馬這關沒過會很慘、這生肖情緒要控制

2026馬年5大生肖小心出事！屬馬這關沒過會很慘、這生肖情緒要控制

2025-12-17 10:10 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

2026 年為歲次 丙午馬年，五行屬火，象徵能量奔放、行動力強，但同時也暗藏急躁、衝突與情緒起伏，太歲星君坐鎮南方，流年火氣偏旺，整體社會氛圍積極卻不安定，容易出現「快而亂」的狀態。

命理專家 艾菲爾老師指出，犯太歲並非單純的壞運，而是一種「能量重新洗牌」的過程，當流年太歲與本命生肖產生衝、刑、害、破等關係時，代表生活中某些既有結構正在被推動改變，只要用對方式應對，反而能成為人生轉折的契機。

2026 年受到太歲磁場明顯影響的生肖共有五個：馬、鼠、牛、兔、雞，影響型態各有不同，關鍵在於「看懂提醒、順勢調整」。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

此文轉載自 艾菲爾老師臉書

生肖馬：值太歲、刑太歲

午午自刑，內在壓力特別重的一年

屬馬者迎來本命年，命理上稱為「午午自刑」，容易陷入自我拉扯的狀態，外表看似忙碌有衝勁，內心卻承受高度情緒內耗，艾菲爾老師提醒，今年最忌衝動行事，特別是辭職、投資與感情決定，務必多給自己冷靜期。

健康上須留意心血管、血壓與眼睛問題，情緒管理尤為重要。建議多參與喜慶或公益活動，將過盛火氣轉為正向行動，有助穩定整體運勢

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖鼠：沖太歲

子午對沖，人生轉彎幅度最大的一年

子午相沖代表強烈變動，屬鼠者在 2026 年特別容易遇到工作調整、搬遷、關係變化。與其被動承受，不如主動布局，把「沖」化為突破。

艾菲爾老師建議，可透過進修、旅行、轉換跑道來應驗變動能量，但投資與金錢決策務必保守，避免衝動冒險，健康上需注意心腎平衡與交通安全。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖牛：害太歲

暗中阻礙多，小人問題需留心

丑午相害，象徵暗箭與阻力。屬牛者今年容易感到努力被忽視，合作關係出現裂痕，或捲入流言是非，關鍵在於「低調行事、白紙黑字」。

艾菲爾老師提醒，所有合作與金錢往來都要留證據，避免口頭承諾。腸胃與消化系統為健康重點，作息與情緒穩定是基本功。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖兔：破太歲

關係與財務需要修補的一年

卯午相破，代表耗損與破局，艾菲爾老師說明屬兔者在 2026 年常有「差一步」的挫折感，尤其在人際與金錢上更需謹，避免替人作保、大額借貸，情感上也要學會放下不必要的執著。

健康方面須留意肝火、失眠與眼睛疲勞，多接觸藝術、文化活動，有助平衡情緒與能量。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖雞：害太歲、刑太歲

火金相克，口舌是非是關鍵課題

午酉相破又帶刑害，屬雞者今年在職場與社交場合容易因溝通不當引發衝突，艾菲爾老師提醒，「鋒芒過露」反而不利，保持謙和與彈性是保身之道。

健康上需注意呼吸道、肺部與皮膚問題，飲食避免過於辛辣，多親近自然水域有助調和能量。

LINE 新年祝賀貼圖懶人包｜全都免費！柯基、LINE FRIENDS、反應過激的貓　通通有！

LINE 新年祝賀貼圖懶人包｜全都免費！柯基、LINE FRIENDS、反應過激的貓　通通有！

2025-12-31 11:01 女子漾／編輯許智捷
LINE 新年祝賀貼圖懶人包｜全都免費！柯基、LINE FRIENDS、反應過激的貓　通通有！圖／截自LINE貼圖
LINE 新年祝賀貼圖懶人包｜全都免費！柯基、LINE FRIENDS、反應過激的貓　通通有！圖／截自LINE貼圖

新的一年到了，免不了要跟長輩、朋友、同事互傳祝賀，但每年都打「新年快樂、恭喜發財」難免有點制式。這時候，選一張對味的貼圖，反而更好開口，也更有溫度！

今年不少品牌和官方帳號都推出限時免費的新年祝賀貼圖，不只可愛討喜，傳給長輩不失禮、丟給朋友也不尷尬，從療癒系、喜氣風到精品質感通通找得到。

以下幫你整理新年免費貼圖清單，讓新年問候不再千篇一律。

富邦 × 卡卡の萌萌柯基｜迎新年狗來富

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 3 月 23 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「富邦 FUBON」官方帳號並完成個人化服務綁定，即可免費下載

＼點我下載／

台北捷運｜捷米

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 3 月 16 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「台北捷運公司」官方帳號，並與台北捷運 GO 會員綁定成功即可下載

＼點我下載／

DIOR × LINE FRIENDS 限定貼圖

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 22 日

貼圖使用期限：90 天

活動說明：加入「DIOR」官方帳號即可下載

＼點我下載／

中國信託 × 反應過激的貓｜這也挺過頭了吧！

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 22 日

貼圖使用期限：90 天

活動說明：加入「中國信託」官方帳號即可下載

＼點我下載／

金爸爸 × 超級羽毛蛋｜2026 全員作伙迎新年

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 22 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「金爸爸」官方帳號即可下載

＼點我下載／

永豐銀行｜小蜜豐超實用日常

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 22 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「永豐銀行」官方帳號即可下載

＼點我下載／

華南銀行 × 昏呱｜陪你新年迎好運

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 22 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「華南銀行」官方帳號即可下載

＼點我下載／

台新銀行 × 奧樂雞｜動態貼圖

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 15 日

貼圖使用期限：90 天

活動說明：加入「台新銀行」官方帳號即可下載

＼點我下載／

基隆市政府｜鯊到基隆

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 15 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「基隆市政府」官方帳號即可下載

＼點我下載／

玉山銀行｜黑熊的生活日常

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 15 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「玉山銀行」官方帳號即可下載

＼點我下載／

路易威登｜佳節限定貼圖

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 15 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「台灣路威 Louis Vuitton」官方帳號即可下載

＼點我下載／

UG TEA × UU｜Uni 說悄悄話

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 15 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「UG TEA」官方帳號即可下載

＼點我下載／

Cartier 卡地亞｜禮讚佳節小美洲豹限定貼圖

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 8 日

貼圖使用期限：90 天

活動說明：加入「Cartier 卡地亞」官方帳號即可下載

＼點我下載／

中華郵政｜郵政寶寶 × 波波鴿 新年快樂！

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 8 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「中華郵政公司」官方帳號即可下載

＼點我下載／

LINE 購物夯話題｜過冬 a 棉花糖汪汪

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 8 日

貼圖使用期限：90 天

活動說明：加入「LINE 購物夯話題」官方帳號即可下載

＼點我下載／

LINE 禮物 × 蘇蘇柴

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 8 日

貼圖使用期限：90 天

活動說明：加入「LINE 禮物」官方帳號即可下載

＼點我下載／

Harry Winston｜歡慶佳節

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 4 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「Harry Winston」官方帳號即可下載

＼點我下載／

臺銀人壽｜熊保陪你過生活

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 1 日

貼圖使用期限：90 天

活動說明：加入「臺銀人壽」官方帳號即可下載

＼點我下載／

