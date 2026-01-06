2026 寵物補助懶人包來了！犬貓結紮最高領 2000 元，沒做恐被罰 11 萬。圖片來源：IG @roses_are_rosie、@8lo8lo8lowme

毛爸毛媽們注意！各縣市政府已陸續公布 2026 年「犬貓結紮補助」方案，只要符合資格、完成指定手續，就能替家中毛孩申請補助、直接省下一筆醫療費用。更重要的是，依法該做卻沒做，是會被罰錢的，而且金額不低，新北市近期就出現 單一案件遭裁處 11 萬元罰鍰 的實例。今天女子漾幫你整理 2026 全台寵物補助重點、罰則風險、結紮好處與各縣市補助金額懶人包，鏟屎官們一定要看。

家貓家狗一定要結紮？沒做真的會被罰

不少飼主仍抱持「只在家飼養、不會繁殖就沒關係」的想法，但實際上，依據現行《動物保護法》規定，犬與貓皆屬於特定寵物，飼主依法有完成絕育的義務。若因健康狀況或其他特殊原因不適合手術，也必須主動向所在地動保機關申請免絕育，否則仍可能構成違規。

一旦未依規定辦理，依法可處 新台幣 5 萬至 25 萬元罰鍰，並非僅止於口頭勸導。新北市近期就發生實際案例，一隻遭棄養的法鬥犬經查不僅未完成結紮，也未於一年內施打狂犬病疫苗，最終因涉及棄養、未絕育及防疫違規等多項問題，合計遭裁處 11 萬元罰鍰，也再次提醒飼主不可心存僥倖。

結紮不只為了守法，也能降低毛孩健康風險

犬貓結紮的目的並不僅止於避免繁殖，更與長期健康與行為管理息息相關。貓咪在完成結紮後，能有效減少因發情引發的焦躁與攻擊行為，同時降低罹患生殖系統疾病的風險，一般建議在第一次發情前、約 5 至 7 個月大進行手術。

至於狗狗，小型犬多可在完成基礎疫苗後、約 6 至 8 個月大評估結紮時機；中大型犬因發育期較長，通常建議 1 歲後再進行較為合適。母犬則多在第一次發情前後、約 8 至 10 個月大完成結紮，有助於降低未來子宮與乳腺相關疾病的發生率。

2026 犬貓結紮補助怎麼領？金額大致落在這個區間

綜合目前各縣市已公告的補助方案來看，2026 年犬貓結紮補助金額大致落在固定區間，一般公犬、公貓的補助約為 600 至 1,000 元，母犬、母貓則因手術較為複雜，多落在 1,200 至 2,000 元之間；若飼主是透過認養方式接手流浪犬貓，多數縣市也會提供加碼補助以提高認養誘因。實際補助金額與申請方式仍須以各地方政府最新公告為準，且多數方案皆採經費額滿即截止。

申請補助要準備什麼？合作動物醫院怎麼找

想要申請犬貓結紮補助的飼主其實不需要擔心流程複雜，整體申請方式相當單純，只要事前準備好相關文件，即可依規定提出申請。以下為申請時需備妥的幾項關鍵資料，供飼主一次確認。

1.飼主身分證正反面照片，用以確認是否符合設籍新北市等申請資格。



2.寵物認證卡，作為毛孩已完成晶片植入與寵物登記的證明。



3.完整的術前與術後照片，以佐證犬貓確實完成結紮手術。

此外，飼主也需留意結紮手術必須於政府公告的合作動物醫院進行，建議在安排手術前，先至各縣市動物保護處或動保防疫所官方網站查詢最新合作醫院名單，以免因醫院未列入合作名單而影響補助申請資格。

2026 各縣市犬貓結紮補助重點整理

基隆市犬貓結紮補助重點

補助金額：公犬貓 800 元；母犬貓 1,500 元。

申請資格：飼主須設籍基隆市，犬貓需完成晶片登記，並於一年內施打狂犬病疫苗。

申請期限：即日起至經費用罄為止，最遲不超過 115 年 12 月 10 日；須於絕育手術完成後 14 天內提出申請。

基隆市動物保護防疫所

台北市犬貓結紮補助重點

補助金額：公犬貓 800 元；母犬貓 1,500 元。

申請資格：飼主須設籍台北市，寵物完成晶片登記及狂犬病預防注射，絕育手術須於 114 年度內施行。

申請期限：當年度 12 月 20 日前，或經費用罄為止，逾期不受理。

台北市動物保護處

新北市犬貓結紮補助重點

補助金額：

一般家犬貓：公犬貓 600 元；母犬貓 1,200 元。

認養流浪犬貓：公犬貓 1,000 元；母犬貓最高 2,000 元。

申請資格：飼主須設籍新北市，犬貓完成晶片植入及狂犬病疫苗注射，並至新北市簽約合作動物醫院進行絕育。

申請期限：115 年 1 月 1 日起受理，至經費額滿為止；須於術後 14 天內提出申請。

新北市動物保護防疫處

新竹市犬貓結紮補助重點

補助金額：公犬貓 1,000 元；母犬貓 1,500 元。

申請資格：飼主須設籍新竹市且年滿 18 歲，每位市民最多可申請 3 隻犬貓。

申請期限：115 年 1 月 1 日起，經費額滿即截止。

新竹市動物保護及防疫所

台中市犬貓結紮補助重點

補助金額：公犬貓 800 元；母犬貓 1,400 元。

申請資格：飼主須設籍台中市，犬貓完成寵物登記並施打狂犬病疫苗。

申請期限：115 年 1 月 1 日至 12 月 7 日止。

台中市動物保護防疫處

嘉義市犬貓結紮補助重點

補助金額：公犬貓 800 元；母犬貓 1,500 元。

申請資格：飼主須設籍嘉義市，每位飼主最多補助 2 隻犬貓。

申請期限：115 年 1 月 26 日至 10 月 31 日止。

嘉義市動物保護教育園區

彰化縣犬貓結紮補助重點

補助金額：公犬貓 800 元；母犬貓 1,500 元。

申請資格：飼主須設籍彰化縣且年滿 18 歲，直接向縣內立案動物醫院辦理，由醫院先行墊付補助款後再向縣府申請核發。

申請期限：115 年 1 月 1 日至 12 月 15 日止。

彰化縣動物防疫所

南投縣犬貓結紮補助重點

補助金額：公犬貓 1,000 元；母犬貓 1,700 元。

申請資格：飼主須設籍南投縣且年滿 18 歲，犬貓完成寵物登記。

申請期限：115 年 1 月 1 日起至 5 月 31 日止，經費額滿即提前截止。

南投縣家畜疾病防治所