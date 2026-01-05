2026-01-05 13:06 女子漾／編輯ANDREA
好市多會費要漲了！4月新制上路，這張卡一次漲超過6成
台灣好市多（Costco）於2026年1月5日正式公告調整會員年費，新制將自4月1日起上路，這是繼2016年後睽違10年的首次調漲，此次調整主要針對金星會員與商業會員，商業副卡漲幅最大，高達66%，引發會員熱議。
調漲細節一覽
好市多會員年費調整後，所有主卡統一漲至1500元台幣，黑鑽卡維持3000元不變。 具體如下：
商業副卡漲最多，從900元暴增至1500元，漲幅超過六成，主要影響商業採購用戶。 新制適用於2026年4月1日後續費或新辦會員，原會員續費時依當時標準計算。
背景與全球脈動
台灣好市多上一次調漲為2016年，過去10年維持穩定以吸引忠實會員。 此次跟進全球政策，美國與加拿大於2024年9月調漲8%，基本會員從60美元升至65美元，黑鑽卡從120美元至130美元；日本與韓國則在2025年5月跟進，漲幅9-15%。
台灣作為亞洲重要市場，此次調整符合總部策略，強調會員費支撐低價商品模式。
好市多官方說明
好市多表示，調漲目的是持續投資物流優化與服務升級，包括聽力中心、眼鏡部、加油站等設施，提升購物體驗，公司承諾將採購效益回饋會員，深化Kirkland Signature自有品牌布局，並擴大黑色星期五、雙11等促銷優惠，行銷企劃部經理劉恒嘉證實，調整後將優化供應鏈，將成本轉化為更具競爭力的價格與商品。
會員影響與反應
對家庭用戶，金星主卡漲11%影響有限，但商業用戶尤其是副卡持有者，額外負擔達600元，可能影響小商家採購習慣，網友討論熱烈，有人擔憂「黑五優惠還撐得住嗎」，也有人認同「10年沒漲，服務升級值得」。 好市多擁有逾400萬台灣會員，此消息恐引發續費潮，建議會員於4月前評估需求。
