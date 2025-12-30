才說「交給老天安排」　曹西平66歲猝逝 「醜八怪」成絕響

「醜八怪」成絕響！曹西平驚傳過世享壽66歲 2天前地震文成最後貼文。圖片來源：曹西平臉書

資深藝人曹西平驚傳過世，享壽66歲，消息傳出後，演藝圈與網友震驚不已。令人唏噓的是，曹西平僅在兩天前仍於社群平台發文，因近期地震有感而發，寫下「一切交給老天爺的安排」，未料短時間內竟成為最後貼文，格外令人不捨。

新北市消防局指出，29日晚間10時許接獲通報，前往其位於新北市三重區的住處時，發現曹西平已無生命跡象，現場可見明顯屍斑與僵硬情形，經在場的乾兒子同意，放棄急救。

曹西平縱橫演藝圈逾40年，以歌曲〈野性的青春〉走紅歌壇，隨後轉戰綜藝圈，活躍於各大節目。他在綜藝舞台上直率敢言、毫不修飾，手持哨子、隨時吹哨糾正來賓，一句「你這個醜八怪」成為經典語錄，犀利卻不失幽默，塑造出高度辨識度的個人風格。無論是《龍虎綜藝王》班底，或主持深夜節目《辣妹總動員》，都留下難以取代的時代印記。

「醜八怪」成絕響！曹西平驚傳過世享壽66歲 2天前地震文成最後貼文。圖片來源：曹西平臉書

出身醫生世家、排行老四的曹西平，自稱「四哥」，服役期間加入藝工隊，與包偉銘、陽帆等人同期出道。他性格真性情、作風獨樹一格，除了舞台表現鮮明，也長期活躍於網路，對各種社會議題直言不諱，累積大批忠實粉絲。死訊曝光後，網友湧入其臉書留言，仍有人難以置信地詢問「不是真的吧？」

事實上，曹西平的人生並非一路順遂。多年來他痛失父親與摯友，情緒一度跌入谷底，曾坦言罹患憂鬱症，三年前更獨自前往泰國定居，希望在陌生城市成為「沒有人知道我是誰」的普通人，遠離鎂光燈，過著安靜生活。即便刻意淡出，返台時仍屢被認出，讓他深刻感受到外界對他的記憶與情感從未消失。

「醜八怪」成絕響！曹西平驚傳過世享壽66歲 2天前地震文成最後貼文。圖片來源：曹西平臉書

在演藝圈中，曹西平也有一段「不是親人卻勝似家人」的深厚情誼。他與 龍千玉 因家族關係成為無緣叔嫂，卻相互扶持多年。龍千玉發片時，曹西平總力挺站台；曹西平創業開店，龍千玉也親自到場當一日店長，笑稱她是自己的「財神爺」。兩人歷經低潮、彼此照應的情誼，成為他半生演藝路上最溫暖的支撐。

如今，這位敢言、真誠、充滿時代印記的藝人驟然離世，留下無數經典畫面與話語。舞台上的「醜八怪」成為絕響，但曹西平直率不做作的身影，仍將長留在觀眾心中。