2025 陸劇年榜大洗牌！《難哄》霸榜，第三名竟是這部？《赴山海》《凡人修仙傳》卡位戰開打。圖／《赴山海》、《難哄》、《大奉打更人》微博

2025 年陸劇市場迎來「現象級爆款潮」。根據雲合數據（去水後全網正片有效播放量），並綜合酷雲等第三方平台統計結果，今年度前五名陸劇呈現出題材分眾明確、數據斷層顯著的趨勢，其中前三名優勢明顯，第 4、5 名則成為年度最具變數的競逐區。

圖／Disney+《藏海傳》

究竟哪些作品真正撐起了 2025 年的追劇熱潮？以下帶你一次盤點本年度最具代表性的前五名陸劇。

Top 1《 難哄 》：現偶純愛天花板，年度國民 CP 誕生

圖／《難哄》微博

由白敬亭、章若楠主演的《難哄》，被公認為 2025 年現代言情劇的數據與話題雙冠王。雲合數據顯示，該劇單日最高播放量突破 8,200 萬，刷新近三年現偶劇單日紀錄，集均播放量穩定維持在 5,200 萬以上，前 30 天（V30）表現尤為突出。

圖／《難哄》微博

播出前曾引發選角爭議，但白敬亭成功詮釋角色「桑延」的傲嬌深情層次，章若楠飾演的「溫以凡」則因清冷氣質被封為「清冷神顏」。劇中「夢遊吻」、「客廳曖昧拉扯」等名場面，在短影音平台累積播放量突破 200 億，也讓「霜降 CP」躍升為年度國民 CP。

圖／《難哄》微博



Top 2《 藏海傳 》： 肖戰 效應疊加正劇質感，上半年劇王無懸念

圖／Disney+《藏海傳》

排名第二的《藏海傳》，由肖戰、張婧儀主演，是 2025 年上半年最具代表性的權謀大男主劇。雲合市佔率曾創下單日 40.1% 的高峰，意味著當天每 10 位追劇觀眾中，就有 4 位在觀看該劇。播出不到兩個月，全網正片有效播放量即突破 30 億。

圖／Disney+《藏海傳》

肖戰的原聲台詞與角色復仇心計所展現的「破碎感」，成功吸引高黏度觀眾；加上《甄嬛傳》導演鄭曉龍操刀，確保敘事與製作品質。《藏海傳》不僅在國內熱播，也在東南亞市場同步霸榜，被視為年度最具影響力的文化輸出作品。

圖／Disney+《藏海傳》

Top 3《 國色芳華 》：古裝商業勵志劇長尾強勢

圖／《國色芳華》微博

《國色芳華》由楊紫、李現主演，為 2025 年古裝勵志商業劇代表。開播 3 天播放量即破億，後續數據曲線幾乎未出現明顯下滑，長尾流量表現突出，集均播放量穩居 5,000 萬區間，成為楊紫繼《長相思》後的另一個數據高峰。

圖／《國色芳華》微博

楊紫與李現「童顏 CP」二度合作吸引老粉回流，而「培育稀世牡丹」的古代創業主線，搭配女主角何惟芳脫離夫家、自立門戶的敘事，也精準擊中女性觀眾的情感與價值共鳴。

圖／《國色芳華》微博

Top 4《 赴山海 》、Top 5《凡人修仙傳》：年度最大變數區

圖／《赴山海》、《凡人修仙傳》

第 4、5 名成為今年年榜最不穩定的位置。《赴山海》由成毅、古力娜扎主演，首日雲合市佔率高達 27.3%，上線 12 天全網播放量即破 10 億，被視為 2025 年武俠美學巔峰。成毅在劇中一人分飾多角，行雲流水的武打表現與角色反差，帶動高度演技討論。

圖／《赴山海》微博

《凡人修仙傳》則由楊洋、金晨主演，是男性向修仙劇的年度代表。開播初期雲合市佔率穩定維持在 15% 至 18%，在男性與下沉市場的表現明顯優於多數同期作品。大量實景拍攝與對原著角色「韓立」性格的高度還原，獲得原著黨支持，並帶動平台男性用戶成長。

圖／《凡人修仙傳》微博

年榜卡位關鍵：檔期、長尾效應與競爭擠壓

業界分析指出，年榜第 4、5 名之所以變數最大，關鍵就在三大拉鋸戰同時上演。首先是檔期與長尾效應的對決，像《赴山海》這類暑假檔作品，播出期間往往能迅速衝出驚人峰值，聲量來得又快又猛；但年初開播的《國色芳華》，憑藉時間累積與穩定回看，反而在年度總量上更具耐力。

圖／《赴山海》微博

其次，雲合市佔率與總播放量之間並非完全畫上等號。有些作品在熱播期「橫掃全網」，單日市佔率亮眼，卻未必能在年終數字上拉開差距；反而是受眾穩定、每天慢慢被追完的劇集，更有機會在最後關頭逆襲。

圖／《國色芳華》微博

此外，《大奉打更人》（王鶴棣）、《白月梵星》（白鹿）等作品，也被視為潛在黑馬，可能在年榜後段形成「擠壓效應」。最終年榜走勢，仍取決於爆發力與穩定累積之間的拉鋸。