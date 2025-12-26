2025 韓劇最佳CP出爐！IU × 朴寶劍奪冠　第三名竟是女女 CP？全智賢也上榜

2025 韓劇最熱CP出爐！IU × 朴寶劍奪冠 第三名竟是女女 CP？全智賢也上榜。圖／tvN《暴君的廚師》、Netflix《苦盡柑來遇見你》

韓媒《Joynews24》為慶祝創刊 21 週年，日前公布「2025 年業內票選最佳韓劇 CP」調查結果。該票選邀請 110 位娛樂圈業內人士，包含經紀公司相關人員、戲劇製作人、電視台從業者及娛樂線記者，以匿名方式進行投票，被視為能反映產業內部觀察與市場評價的重要指標。

圖／《淚之女王》

本次榜單聚焦「角色化學反應」、「戲劇影響力」與「市場話題性」，不只評選傳統男女 CP，也納入女女組合，呈現 2025 年韓劇情感敘事的多元趨勢。

以下帶你一起回顧本年度韓劇圈的五組封神CP！

朴寶劍《苦盡柑來遇見你》 2025韓劇最佳CP TOP1： IU

圖／Netflix《苦盡柑來遇見你》

以壓倒性票數奪冠的，是 IU（李知恩）與朴寶劍在《苦盡柑來遇見你》中的組合。兩人分別飾演 1950 年代濟州島背景下的叛逆少女「愛純」與沉默寡言的少年「寬植」，情感線橫跨數十年。

圖／Netflix《苦盡柑來遇見你》

對 CP 的迷人之處不在於刻意放大的戲劇衝突，而是把情感放進時間裡慢慢累積，讓觀眾看見「歲月走過後留下的重量」。這樣的化學反應，讓他們被形容為「2025 年最有靈魂的螢幕情侶」，不只是好嗑，更成為年度最具代表性的情感書寫之一。

圖／Netflix《苦盡柑來遇見你》

2025韓劇最佳CP TOP2：林潤娥 × 李彩玟《 暴君的廚師

圖／tvN《暴君的廚師》

排名第二的是《暴君的廚師》中，林潤娥與李彩玟的穿越組合。劇中，潤娥飾演意外回到朝鮮時代的現代女主廚，與擁有「絕對味覺」的暴君皇帝展開交鋒與情感拉鋸。

圖／tvN《暴君的廚師》

潤娥延續一貫自然流暢的喜劇節奏，與新生代演員李彩玟搭檔後，意外激盪出強烈反差火花。兩人從氣場到節奏的錯位感，反而讓互動充滿新鮮感，被評為「年度最大驚喜 CP」，也成為帶動該劇話題聲量與收視成長的關鍵推力。

圖／tvN《暴君的廚師》

2025韓劇最佳CP TOP3：金高銀 × 朴智賢《 妳和其餘的一切

圖／Netflix《妳和其餘的一切》

第三名則由《妳和其餘的一切》的金高銀、朴智賢拿下，是榜單中最受矚目的「女女 CP」。劇中兩人飾演從青春到成年的摯友，情感關係在依附、競爭與失去之間反覆拉扯。

圖／Netflix《妳和其餘的一切》

這組合所呈現的情感張力，已不再侷限於傳統愛情敘事，而是透過表演層層堆疊出關係深度，被視為近年「以演技形塑情感關係」的代表案例之一，也反映出女性情感敘事在市場上的能見度與影響力持續擴大。

圖／Netflix《妳和其餘的一切》

2025 韓劇最佳 CP TOP4：韓志旼 × 李浚赫《我的完美秘書》

圖／SBS《我的完美秘書》

第四名由《我的完美秘書》的韓志旼與李浚赫拿下。該劇以女 CEO 與單親爸爸秘書的組合，翻轉傳統職場愛情中常見的性別權力配置，成為 2025 年最具代表性的「大人系羅曼史」之一。

圖／SBS《我的完美秘書》

這組 CP 並不是靠戲劇化衝突取勝，而是在日常相處中慢慢累積情感重量。韓志旼的職場女強人氣場，遇上李浚赫全能又克制的秘書角色，構成一種安定、互相支撐的關係樣貌，也因此在成熟觀眾族群中被評為「共感度極高」的代表性情感組合。

圖／SBS《我的完美秘書》

2025 韓劇最佳 CP TOP5： 全智賢 × 姜棟元《暴風圈》

圖／《暴風圈》

第五名則由《暴風圈》的全智賢與姜棟元入榜。兩位影壇一線演員首度正式合作，在諜報題材中組成特務搭檔，僅憑角色設定與同框氣場，便引發高度市場關注。

圖／《暴風圈》

這組 CP 最鮮明的特色，在於大量「情感留白」所營造出的電影級氛圍。全智賢詮釋的外交官，與姜棟元飾演的神祕特務之間，關係並未被過度言說，而是在危機與信任的交錯中悄然堆疊張力。這種節制的情感表現，也讓他們被視為榜單中「最具電影感」的螢幕組合。

圖／《暴風圈》

《Joynews24》指出，此次票選結果顯示，2025 年韓劇市場對「關係描寫」的重視，已逐漸跳脫既定的浪漫公式，轉而聚焦角色之間是否具備長期敘事的厚度與足夠的情感說服力。

從跨越年代的深情愛戀、反差十足的穿越喜劇，到女性友誼與諜報搭檔的非典型情感關係，這份榜單也清楚反映出韓劇題材與情感樣貌的持續擴張，為下一波戲劇趨勢提供了重要觀察視角。那麼，你心目中的 2025 封神 CP，有沒有成功上榜呢？