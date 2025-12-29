盤點6大偽骨科兄妹戀現代陸劇！《雙軌》禁忌之戀火花炸裂，《以家人之名》親情、愛情如何抉擇？

95後小花虞書欣、95後小生何與近期在高甜甜寵劇《雙軌》飾演一對沒有血緣的兄妹，2人在劇中上演禁忌之戀火花炸裂，跨越親情邊界的炙熱愛戀簡直就快令人融化（小朋友不要學呀！）。《雙軌》開播以來熱度突破8600，穩坐多國收視冠軍，話題持續發燒，今天就跟著女子漾一起來盤點6大偽骨科兄妹戀現代陸劇吧！

盤點偽骨科兄妹戀現代陸劇1：《雙軌》

人氣甜寵劇《雙軌》講述圍繞於一對繼兄妹「靳朝」（何與 飾）與「姜暮」（虞書欣 飾）的情感故事，2人歷經無數風波後，決定攜手一生，在完結篇中「靳朝」騎乘機車載著新娘子「姜暮」逃離傳統婚禮儀式，此橋段恰好契合角色的桀驁人設，「靳朝」從自卑逃避到主動求婚，「姜暮」以假結婚請帖突破男方心理防線，最終小倆口共同經營象徵女主角夢想的咖啡店，以HE圓滿收尾。

盤點偽骨科兄妹戀現代陸劇2：《以家人之名》

圖片來源：愛奇藝提供

叫好叫座的溫馨家庭劇《以家人之名》大結局中「李尖尖」（譚松韻 飾）和「凌霄」（宋威龍 飾）修成正果在一起，「賀子秋」（張新成 飾）也與生母「賀梅」（苑冉 飾）、李尖尖的爸爸「李海潮」（涂松岩 飾）結為親家，一家人拍 下美滿全家福，過去的心結也都得到化解，強調家人不只靠血緣，更靠相愛相守方得長久。

盤點偽骨科兄妹戀現代陸劇3：《我的人間煙火》

圖片來源：芒果TV提供

以消防站長、急診科醫生愛情故事為主題的陸劇《我的人間煙火》女主角「許沁」（王楚然 飾）因家庭變故，便被接到孟家生活，養兄「孟宴臣」（魏大勛 飾）從小就對她百般呵護，不知不覺間對這個沒有血緣的妹妹產生情感，在得知妹妹「許沁」跟男主角「宋焰」（楊洋 飾）再次連絡後，「孟宴臣」找到宋焰對「宋焰」嗆聲：「不要像狗一樣，在她面前晃來晃去」，引來「宋焰」反嘲：「你對你妹妹的關心、佔有，是不是有點兒過頭了？就算是家人，也該有點分寸吧！我忘了，你不是她親哥！」。

盤點偽骨科兄妹戀現代陸劇4：《十五年等待候鳥》

2016年青春偶像劇《十五年等待候鳥》女主角「黎璃」（孫怡 飾）母親和「柳千仁」（鄧倫 飾）父親再婚，「柳千仁」是「黎璃」名義上的哥哥，起初「柳千仁」對於這個重組家庭後誕生的妹妹起初帶著恨意，但「黎璃」的善良堅強逐漸地卸下「柳千仁」的心房，令繼兄不禁愛上繼妹，然而「黎璃」卻對男主角「裴尚軒」（張若昀 飾）暗戀長達15年。

盤點偽骨科兄妹戀現代陸劇5：《涼生，我們可不可以不憂傷》

「陸劇女神」孫怡又一部力作《涼生，我們可不可以不憂傷》劇中「姜涼生」（馬天宇 飾）、「姜生」（孫怡 飾）是一對倫理意義上的兄妹，貧困家境讓妹妹「姜生」徹底對哥哥「涼生」萌生依賴、信任與依戀…複雜情感，不知不覺墮入違背倫理道德的情感漩渦中，然而「姜生」卻誤以為程氏集團大少爺「程天佑」（鍾漢良 飾）罹患絕症，於是因心懷愧疚嫁給對方，令這段禁忌兄妹情更加艱辛。

盤點偽骨科兄妹戀現代陸劇6：《對我而言危險的他》

圖片來源：愛奇藝提供

2021年懸疑愛情劇《對我而言危險的他》描述男主角「嚴翊」（樊治欣 飾）10歲起因家逢劇變，在海外獨自生活17年，之後以國際金融投資人「嚴星呈」之名回國尋找親妹妹「莊心妍」（李墨之 飾），然而「莊心妍」意外車禍過世，與她面貌相同的女子「沈漫寧」（李墨之 飾）頂替其身分接手集團，而「嚴星呈」以哥哥、未婚夫…等複雜身分介入「沈漫寧」生活。