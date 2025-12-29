盤點6大偽骨科兄妹戀現代陸劇！《雙軌》禁忌之戀火花炸裂，《以家人之名》親情、愛情如何抉擇？

2025-12-29
圖片來源：微博@網劇雙軌、愛奇藝提供
圖片來源：微博@網劇雙軌、愛奇藝提供

95後小花虞書欣、95後小生何與近期在高甜甜寵劇雙軌》飾演一對沒有血緣的兄妹，2人在劇中上演禁忌之戀火花炸裂，跨越親情邊界的炙熱愛戀簡直就快令人融化（小朋友不要學呀！）。《雙軌》開播以來熱度突破8600，穩坐多國收視冠軍，話題持續發燒，今天就跟著女子漾一起來盤點6大偽骨科兄妹戀現代陸劇吧！

圖片來源：微博@網劇雙軌
圖片來源：微博@網劇雙軌


盤點偽骨科兄妹戀現代陸劇1：《雙軌》

圖片來源：微博@網劇雙軌
圖片來源：微博@網劇雙軌

人氣甜寵劇《雙軌》講述圍繞於一對繼兄妹「靳朝」（何與 飾）與「姜暮」（虞書欣 飾）的情感故事，2人歷經無數風波後，決定攜手一生，在完結篇中「靳朝」騎乘機車載著新娘子「姜暮」逃離傳統婚禮儀式，此橋段恰好契合角色的桀驁人設，「靳朝」從自卑逃避到主動求婚，「姜暮」以假結婚請帖突破男方心理防線，最終小倆口共同經營象徵女主角夢想的咖啡店，以HE圓滿收尾。


盤點偽骨科兄妹戀現代陸劇2：《以家人之名

圖片來源：愛奇藝提供
圖片來源：愛奇藝提供

叫好叫座的溫馨家庭劇《以家人之名》大結局中「李尖尖」（譚松韻 飾）和「凌霄」（宋威龍 飾）修成正果在一起，「賀子秋」（張新成 飾）也與生母「賀梅」（苑冉 飾）、李尖尖的爸爸「李海潮」（涂松岩 飾）結為親家，一家人拍 下美滿全家福，過去的心結也都得到化解，強調家人不只靠血緣，更靠相愛相守方得長久。


盤點偽骨科兄妹戀現代陸劇3：《我的人間煙火》

圖片來源：芒果TV提供
圖片來源：芒果TV提供

以消防站長、急診科醫生愛情故事為主題的陸劇《我的人間煙火》女主角「許沁」（王楚然 飾）因家庭變故，便被接到孟家生活，養兄「孟宴臣」（魏大勛 飾）從小就對她百般呵護，不知不覺間對這個沒有血緣的妹妹產生情感，在得知妹妹「許沁」跟男主角「宋焰」（楊洋 飾）再次連絡後，「孟宴臣」找到宋焰對「宋焰」嗆聲：「不要像狗一樣，在她面前晃來晃去」，引來「宋焰」反嘲：「你對你妹妹的關心、佔有，是不是有點兒過頭了？就算是家人，也該有點分寸吧！我忘了，你不是她親哥！」。


盤點偽骨科兄妹戀現代陸劇4：《十五年等待候鳥》

圖片來源：sina
圖片來源：sina

2016年青春偶像劇《十五年等待候鳥》女主角「黎璃」（孫怡 飾）母親和「柳千仁」（鄧倫 飾）父親再婚，「柳千仁」是「黎璃」名義上的哥哥，起初「柳千仁」對於這個重組家庭後誕生的妹妹起初帶著恨意，但「黎璃」的善良堅強逐漸地卸下「柳千仁」的心房，令繼兄不禁愛上繼妹，然而「黎璃」卻對男主角「裴尚軒」（張若昀 飾）暗戀長達15年。


盤點偽骨科兄妹戀現代陸劇5：《涼生，我們可不可以不憂傷》

圖片來源：FB@Dramapotatoe - c-drama news and more
圖片來源：FB@Dramapotatoe - c-drama news and more

「陸劇女神」孫怡又一部力作《涼生，我們可不可以不憂傷》劇中「姜涼生」（馬天宇 飾）、「姜生」（孫怡 飾）是一對倫理意義上的兄妹，貧困家境讓妹妹「姜生」徹底對哥哥「涼生」萌生依賴、信任與依戀…複雜情感，不知不覺墮入違背倫理道德的情感漩渦中，然而「姜生」卻誤以為程氏集團大少爺「程天佑」（鍾漢良 飾）罹患絕症，於是因心懷愧疚嫁給對方，令這段禁忌兄妹情更加艱辛。


盤點偽骨科兄妹戀現代陸劇6：《對我而言危險的他》

圖片來源：愛奇藝提供
圖片來源：愛奇藝提供

2021年懸疑愛情劇《對我而言危險的他》描述男主角「嚴翊」（樊治欣 飾）10歲起因家逢劇變，在海外獨自生活17年，之後以國際金融投資人「嚴星呈」之名回國尋找親妹妹「莊心妍」（李墨之 飾），然而「莊心妍」意外車禍過世，與她面貌相同的女子「沈漫寧」（李墨之 飾）頂替其身分接手集團，而「嚴星呈」以哥哥、未婚夫…等複雜身分介入「沈漫寧」生活。


2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2025-12-11

明年貓咪沒報戶口小心開罰！明年（民國115年，西元2026年）元旦起，「家貓強制寵物登記」正式進入開罰階段。依農業部公告，家貓自114年1月1日納入應辦理登記之寵物，並給予一年的緩衝期；115年1月1日起仍未植入晶片並完成登記者，將依《動物保護法》裁處3,000至15,000元罰鍰，且得按次處罰。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

這次到底改了什麼？

農業部於113年12月修正公告，將原本只適用於犬的規範，擴大為「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，家貓因此納入強制登記。緩衝期到114年12月31日為止；115年1月1日起未登記，就會觸法。值得一提的是，辦登記不再要求同時登錄狂犬病疫苗資料，也就是說飼主只要完成晶片植入 + 寵物登記即可，不必卡在疫苗紀錄這一步。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

罰多少、怎麼罰？

法律依據來自《動保法》第19條與第31條：飼主未依規定在出生、取得、轉讓、遺失或死亡等期限內完成登記，處3,000至15,000元，限期改善，逾期仍不改善者，得按次處罰。

登記怎麼辦？流程其實不複雜最直覺的作法，是帶著身分證明與家貓，到各縣市動保機關或寵物登記站完成晶片植入與登記，完成後，飼主可上「寵物登記管理資訊網」的飼主專區查詢名下寵物的晶片號、是否絕育等資訊，日後搬家或轉讓也能線上更新。

為什麼要「報戶口」？三個理由告訴你

1.走失找回率更高：晶片就像貓的身分證，掃描就能聯絡到你，新北近期就有因晶片登記而讓誤闖街頭的家貓快速回家的案例，這是最直接、最有感的保護。

2.杜絕棄養、強化源頭管理：有身分、有紀錄，就能追溯責任，降低「說不清、找不到」的灰色地帶。

3.減少行政摩擦：取消與狂犬病疫苗紀錄綁一起的舊習慣，讓「先登記、再補件」成為可能，門檻更低。

常見疑問，快速釐清

1.一定要打疫苗才可登記嗎？ 不必。現行系統登記時不需同時登錄狂犬病疫苗資料，但不代表不建議施打；仍請與獸醫評估防疫需求。

2.只養室內貓也要嗎？ 要。只要是「家貓」皆屬強制登記範圍，與是否外出無關。

3.真的會開罰嗎？ 會。地方動保機關已明確公告，115年起未登記即可依法開罰，金額3,000至15,000元。

斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣

斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣

2025-12-22
斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣
斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣

37歲日本前奧運桌球國手福原愛，在與台灣桌球選手江宏傑離婚4年後，近日親口證實已再婚並懷有身孕。她接受日本週刊女性SEVEN專訪，首度完整說明近年備受關注的感情時間線，也為過去引發爭議的事件公開致歉。

福原愛在訪談中透露，已與一名一般男性完成結婚登記，目前正準備迎接新生命。她坦言，外界常以為「第三胎應該不會緊張」，但實際上這是她第一次在日本生產，無論是醫療制度、產檢流程或生活節奏，都與過去在台灣的經驗大不相同，讓她一度感到不安與困惑。

福原愛和江宏傑原是恩愛夫妻檔。圖片來源：福原愛fb
福原愛和江宏傑原是恩愛夫妻檔。圖片來源：福原愛fb

報導指出，福原愛的再婚對象正是過去曾被日媒拍到、外界稱為「橫濱男」的A先生。她親自澄清，兩人的正式交往時間點是在2021年底、與前夫完成離婚法律程序之後，並非外界曾臆測的「婚內不倫」。福原愛表示，當時兩人並未以結婚為前提，而是以彼此信任的「人生夥伴」關係相處。

福原愛2023年積極轉往中國大陸發展，近來開始嘗試直播賣貨。 圖／摘自福原愛小紅書。
福原愛2023年積極轉往中國大陸發展，近來開始嘗試直播賣貨。 圖／摘自福原愛小紅書。

直到A先生的家人主動提出「不妨以家人的身分一起走下去」，她才開始認真思考再婚的可能性。最終兩人於2025年初夏完成結婚登記，隨後確認懷孕喜訊。對此，福原愛形容自己「連自己都對現在的狀況感到驚訝」，但也直言能迎來新生命、家庭成員增加，內心感到非常開心。

回顧過往，福原愛於2016年與江宏傑結婚，婚後定居台灣，並於2017年、2019 年先後誕下一女一子。然而這段跨國婚姻在2021年畫下句點，相關風波也讓她的私生活長期成為輿論焦點。她在專訪中為當年事件向所有受到影響的人致歉，包含工作夥伴、對方家人及一路支持她的親友，並表示選擇公開說明，是不希望支持她的人與家人繼續活在誤解之中。

福原愛近年積極前往中國發展。圖／摘自福原愛微博
福原愛近年積極前往中國發展。圖／摘自福原愛微博

福原愛也提到，沉默多年並非逃避，而是希望在合適的時間，親自說清楚事實。如今選擇站出來，是為那段「被誤解、被放大檢視」的歲月畫下句點，重新面對人生的新階段。

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」

2025-12-23
《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」。圖／微博@成毅工作室
《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」。圖／微博@成毅工作室

近年陸劇市場在古裝、武俠與權謀題材輪番競逐下，能同時兼顧口碑與市場表現的演員並不多。成毅近年憑藉《天地劍心》、《蓮花樓》、《赴山海》，以及話題持續發酵的《長安二十四計》等作品，逐步站穩一線大男主位置，也讓他的演員背景、工作節奏與個人風格再次受到關注。

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

從出道初期的長時間配角歷練，到近年橫跨多平台的亮眼成績，成毅的走紅並非偶然，而是長期累積的結果。

以下整理 8 件事，帶你快速掌握這位演員的成長軌跡與關鍵特色。

1. 本名超反差：優雅的「傅詩淇」

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

許多觀眾認識他時，往往是從冷峻、隱忍的角色開始，但其實成毅的本名叫做「傅詩淇」。這個名字帶著濃厚的書卷氣與文藝感，和他在戲中經常飾演的堅毅俠客形成強烈反差，也因此被粉絲暱稱為「淇淇公主」或「淇哥」。

2. 十年磨一劍，從「馮小寶」到「李蓮花」

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

成毅並非出道即走紅。2011 年以《唐宮美人天下》踏入演藝圈後，他歷經將近十年的配角時期，包括《青雲志》中的林驚羽等角色，始終在作品中累積經驗。直到 2020 年《琉璃》裡深情又克制的禹司鳳，才讓他真正被市場與觀眾全面看見，也奠定他能穩定撐起大男主劇集的基礎。

3. 古裝劇的戰損吐血專業戶

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

在陸劇圈流傳一句話：「成毅一吐血，收視就上升。」從《琉璃》、《沉香如屑》到《蓮花樓》，成毅多次詮釋身負重傷、氣息虛弱、徘徊生死邊緣的角色狀態。不同於單純以悲情堆疊情緒，他更擅長將身體的破碎感內化為角色的心理層次，讓觀眾感受到角色的掙扎與選擇，也因此被封為「戰損男神」。

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

4. 2025 創下「三平台史冠」紀錄

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

2025 年可說是成毅的關鍵數據年。在短短數個月內，他先後以《赴山海》、《長安二十四計》、《天地劍心》等作品，分別於騰訊、優酷與愛奇藝三大平台引發高度關注，並創下同時橫跨多平台「雲包場」的罕見紀錄。相關表現不僅反映其穩定的觀眾基礎，也顯示他已具備跨平台運作的市場號召力，從單一爆款演員，逐步走向具商業可信度的大男主型演員。

5. 2G 網速的「老幹部」日常

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

在演藝圈中，成毅 向來被形容為「斷網少年」。他對網路流行語並不熟悉，曾在訪談中一臉認真地解釋自己「有手機，也會用手機」，卻在下一秒被問到生活習慣時，毫不遲疑地分享起泡腳、喝熱水、穿秋褲等養生細節。這種與世隔絕的慢節奏，讓他獲得了「2G 少年」與「老幹部」的稱號。

6. 「成毅賺錢，傅詩淇花」粉圈名梗

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

粉絲間流傳一句話：「成毅負責拍戲，傅詩淇負責生活。」

在片場，成毅是那個吊鋼絲、拍打戲、長時間承受高強度拍攝的專業演員；收工之後，回到本名傅詩淇的身分，他則偏好釣魚、喝茶、陪父母散步的低調日常。這個看似玩笑的說法，其實精準點出他對工作與生活的清楚切割，也成為他能在高壓演藝環境中長期維持穩定狀態的重要原因。

7. 極度社恐的內向俠客

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

螢幕上多半是氣場強大的俠客形象，但私下的成毅性格其實相當內向，早年他性格較為活潑，但經歷過演藝圈的起伏後，變得更加謹慎與安靜。在大型活動或直播中，他常會露出手足無措的「呆萌」表情，這種不擅言辭的真誠，反而成了他的獨特魅力。

8. 不賣慘的強大內核

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

成毅曾說過一句名言：「我不喜歡賣慘，所有的苦都是演員應該受的。」 拍攝《蓮花樓》與《赴山海》期間，他多數高難度武打動作皆親自上陣，即便在拍攝過程中受傷，也只是簡單處理後繼續完成工作。對他而言，演戲本就是職責所在，沒有必要將幕後的辛苦轉化為同情或話題，這種「拎得清」的專業態度深受業內好評。

【同一天，他們都是父母】 —— 一個下跪道歉，情何以堪。一個說以兒子為榮，令人動容。

【同一天，他們都是父母】 —— 一個下跪道歉，情何以堪。一個說以兒子為榮，令人動容。

2025-12-23

【同一天，他們都是父母】

—— 一個下跪道歉，情何以堪。一個說以兒子為榮，令人動容。

同一天，他們都有一個共同的身分：

都是兒子的母親、父親。

只是，站在鏡頭前的姿態，卻如此不同。

北捷攻擊殺人事件中，張姓嫌犯的父母親，下跪道歉。情何以堪。那一跪，沉重到讓人不忍直視。不是為自己，而是為了兒子犯下的錯，替社會、替受害者承擔一份無法承擔的愧疚。

另一頭，85歲的余家昶母親，白髮蒼蒼，卻說出讓人瞬間紅了眼眶的一句話：「事情是兒子做的，跟他的父母親沒關係。」接著，她說：「我以我的兒子為榮。」

她，才是真正的受害者。

痛失愛子，人生被撕開一道再也補不回來的裂縫。

可她沒有指責、沒有仇恨，沒有要求任何補償。

她把所有的悲傷收進心裡，卻把最大的寬容，送給了加害者的父母。

那一刻，很多人終於懂了。

為什麼余家昶會在危急時刻，挺身而出，捨命救人。

因為，一個在愛與善良中長大的孩子，

生命最關鍵的瞬間，會本能地選擇守護他人。

英雄，從來不是突然出現的。

他們只是，把家庭教會他們的價值，

用一輩子，甚至用生命，實踐出來。

台灣，記住了余家昶。

也記住了，那個用愛，養出台灣英雄的家庭。

照片來源:新聞報導





中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#生命 #白髮 #北捷

2026馬年5大生肖小心出事！屬馬這關沒過會很慘、這生肖情緒要控制

2026馬年5大生肖小心出事！屬馬這關沒過會很慘、這生肖情緒要控制

2025-12-17
圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

2026 年為歲次 丙午馬年，五行屬火，象徵能量奔放、行動力強，但同時也暗藏急躁、衝突與情緒起伏，太歲星君坐鎮南方，流年火氣偏旺，整體社會氛圍積極卻不安定，容易出現「快而亂」的狀態。

命理專家 艾菲爾老師指出，犯太歲並非單純的壞運，而是一種「能量重新洗牌」的過程，當流年太歲與本命生肖產生衝、刑、害、破等關係時，代表生活中某些既有結構正在被推動改變，只要用對方式應對，反而能成為人生轉折的契機。

2026 年受到太歲磁場明顯影響的生肖共有五個：馬、鼠、牛、兔、雞，影響型態各有不同，關鍵在於「看懂提醒、順勢調整」。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

此文轉載自 艾菲爾老師臉書

生肖馬：值太歲、刑太歲

午午自刑，內在壓力特別重的一年

屬馬者迎來本命年，命理上稱為「午午自刑」，容易陷入自我拉扯的狀態，外表看似忙碌有衝勁，內心卻承受高度情緒內耗，艾菲爾老師提醒，今年最忌衝動行事，特別是辭職、投資與感情決定，務必多給自己冷靜期。

健康上須留意心血管、血壓與眼睛問題，情緒管理尤為重要。建議多參與喜慶或公益活動，將過盛火氣轉為正向行動，有助穩定整體運勢

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖鼠：沖太歲

子午對沖，人生轉彎幅度最大的一年

子午相沖代表強烈變動，屬鼠者在 2026 年特別容易遇到工作調整、搬遷、關係變化。與其被動承受，不如主動布局，把「沖」化為突破。

艾菲爾老師建議，可透過進修、旅行、轉換跑道來應驗變動能量，但投資與金錢決策務必保守，避免衝動冒險，健康上需注意心腎平衡與交通安全。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖牛：害太歲

暗中阻礙多，小人問題需留心

丑午相害，象徵暗箭與阻力。屬牛者今年容易感到努力被忽視，合作關係出現裂痕，或捲入流言是非，關鍵在於「低調行事、白紙黑字」。

艾菲爾老師提醒，所有合作與金錢往來都要留證據，避免口頭承諾。腸胃與消化系統為健康重點，作息與情緒穩定是基本功。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖兔：破太歲

關係與財務需要修補的一年

卯午相破，代表耗損與破局，艾菲爾老師說明屬兔者在 2026 年常有「差一步」的挫折感，尤其在人際與金錢上更需謹，避免替人作保、大額借貸，情感上也要學會放下不必要的執著。

健康方面須留意肝火、失眠與眼睛疲勞，多接觸藝術、文化活動，有助平衡情緒與能量。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖雞：害太歲、刑太歲

火金相克，口舌是非是關鍵課題

午酉相破又帶刑害，屬雞者今年在職場與社交場合容易因溝通不當引發衝突，艾菲爾老師提醒，「鋒芒過露」反而不利，保持謙和與彈性是保身之道。

健康上需注意呼吸道、肺部與皮膚問題，飲食避免過於辛辣，多親近自然水域有助調和能量。

