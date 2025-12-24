2025-12-24 17:11 女子漾／編輯ANDREA
吳品潔是誰？被禾浩辰平安夜驚喜求婚！關於她的5件事一次看
禾浩辰求婚吳品潔，平安夜送上甜蜜驚喜！這對演藝圈低調情侶，交往兩年多終於修成正果，禾浩辰單膝下跪的畫面瞬間刷爆社群，粉絲直呼「太浪漫了」。
求婚過程曝光
禾浩辰在12月24日中午透過IG分享喜訊，只簡單寫下「SHE SAID YES」，搭配單膝下跪為吳品潔戴上婚戒的合照，兩人眼神交會滿是幸福。 為了製造驚喜，他把鑽戒盒藏進襪子裡，用長褲蓋住，避免被發現，連經紀人都笑說這招「太用心」。 經紀公司證實，這是昨晚（23日）的浪漫行動，目前還沒敲定婚禮日期，但禾浩辰興奮表示「我的家完整了」。
兩人早在2019年合作三立偶像劇《你有念大學嗎？》結緣，禾浩辰飾演男主角，吳品潔演簡貞怡一角，戲裡火花轉為現實，2023年8月被媒體拍到同進同出，雙方迅速認愛，交往僅兩個月就公開，展現大方態度，感情穩定發展，共同愛好潛水更拉近距離，吳品潔還特地考取水肺證照，兩人經常一起下水冒險。
吳品潔是誰？
吳品潔，畢業於中國文化大學中文系文藝組，大學時在餐廳打工被星探發掘，前往大陸拍網劇起步，當時對演戲興趣不大。
2017年回台後客串《姊的時代》，獲怡佳娛樂青睞，正式進軍台灣演藝圈，現由尚裔國際文創與怡佳娛樂共同經紀。
她以清新形象走紅，代表作包括《門當互懟愛上你》林曉希、《掃來個女神》等，廣告代言也接不少，從GNC葉黃素到肯德基紙包雞，展現親和力。
吳品潔低調溫柔，禾浩辰曾受訪形容她樂觀自在，讓人放鬆，這也成為他動心的關鍵，兩人同居生活甜蜜，她偶爾在社群分享出遊照，感覺生活多采多姿相當豐富。
關於吳品潔的五件事
1. 戲劇爆紅起家：
2019年《你有念大學嗎？》簡貞怡一角，讓她從大陸網劇轉戰台灣偶像劇，圈粉無數，也因此遇見禾浩辰。
2. 跨海演藝起步：
大學時期被星探相中，赴大陸拍多部網劇，累積經驗，2017年回台後才認真投入演戲生涯。
3. 潛水證照達人：
受禾浩辰影響，積極考取水肺潛水證，兩人共享水下世界，成為感情催化劑。
4. 廣告女王多：
代言過Panasonic夏日禮賞、義美豆奶、Purity Ranch護膚品等，展現親民形象，事業穩步拓展。
5. 低調認愛典範：
2023年8月被爆同居，二話不說認愛，交往兩年多零緋聞，圈內好友如鬼鬼都送祝福。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower