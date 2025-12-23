王ADEN做錯了什麼？心理師：真正會發光的人是謙卑的， 他的光應該要能夠照亮他人

最近有一則很紅的新聞，是某間學校在小小司令台活動中，邀請王 Aden 來表演。唱跳到一半，老師鼓勵一位平時也很愛跳舞的女同學上台共舞，本來以為會是一個很美、很熱血的畫面，卻沒想到王 Aden 在一旁臭臉蹲著，女同學最後尷尬地道歉下台。

事後王 Aden 拍片（語氣偏酸）表示自己並不介意，但這段影片反而讓那位女同學遭到大量網路攻擊，而王 Aden 也因此失去了台北跨年表演的機會。

網路上吵得沸沸揚揚，誰對誰錯各有立場，但我其實更想談的是，如果每個角色都多做一點，事情有沒有可能更好？

理想中的畫面也許是這樣的：

學生上台，和王 Aden 完成一段精彩的演出。

1.那位女學生，因為被看見、被肯定，留下很棒的舞台經驗，或許因此更勇敢往表演領域前進，也成為偶像的忠實粉絲。

2.老師，成為學生背後默默支持的人，鼓勵更多孩子去嘗試、去挑戰。

3.王 Aden，展現一個偶像該有的風範，和學生共舞，把掌聲更多地留給孩子，照顧比自己年輕、仍懷抱夢想與才藝的人。

但很可惜，最後留下的畫面是：偶像耍脾氣、老師尷尬推託，而學生被攤在舞台上，也被攤在網路上。也許她會因此不敢再跳舞，也許會被同學嘲笑，也許會被更多網友攻擊。當然也有人給她鼓勵，但如果你曾經經歷過網路公審，你就會知道那些善意，往往被惡意淹沒。

學校邀請藝人來表演，重點是讓學生開心、讓活動更精彩，本來就有很大的彈性空間；但藝人開演唱會，觀眾買票進場，流程與節奏自然就需要被好好守住。兩種場域不同，期待與責任也不一樣。

這讓我想到自己的工作經驗。

我去學校或單位演講時，通常都會高度配合：

有人要先宣導，我 OK；

希望提早下課，我 OK；

臨時加個活動或慶生橋段，我也 OK。

因為我知道，在那個場域裡，我不是主角。我被邀請來，是為了讓活動順利、讓參與者有收穫。我只需要最基本的尊重，例如：不要嚴重拖延、不合理壓縮等等。

但如果是我自己開課，學員繳了報名費來，那我就有責任守住課程流程與品質。我會安排好節奏、留下 Q&A 與交流時間，也會請協助人員幫忙維持秩序，盡量把氛圍拉回主軸。

無論在哪一種情境，有一件事我很確定：我不會在工作中臭臉。我能做的，是在事前溝通更清楚；如果在聯繫過程中第六感覺得怪怪的，我會選擇拒絕。工作中一定會遇到討厭的人事物，就算你做得再好，還是會有人覺得你難搞。但至少，自己問心無愧。不是說工作就不能得罪人、不能有情緒，而是：其實可以有更成熟、更有力量的選擇。

身為站在舞台上的人，不論是藝人還是講師，

你不是因為多厲害才擁有 spotlight，

而是因為你有了一個「被看見的機會」。

真正會發光的人，是謙卑的，

而且他的光，是能夠照亮他人的。

希望這位女學生的光不要因此熄滅。

也希望那兩位大人，能在這件事之後多一點成熟與智慧。

王 Aden 也是個年輕人，未來還有很多機會。當偶像真的不容易，很多人因為這件事認識你，只是以比較負面的方式。但要怎麼翻轉、怎麼重新被看見，選擇權，仍然在你自己手上。

