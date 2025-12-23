2025-12-23 11:47 女子漾／編輯ANDREA
戲裡成婚、戲外成真愛！「這件事」讓波瑠與高杉真宙修成正果
日本演藝圈幸福戀人再加1，34歲女星波瑠和29歲男星高杉真宙正式宣布結婚，這對小5歲的螢幕情侶，從劇中擦出真愛火花，交往兩年後終於修成正果。
這對新人最早的緣分，來自2023年4月播出的富士電視台日劇《Mr.新娘》（原名：わたしのお嫁くん）。劇中，波瑠飾演一位職場女強人卻家事全白的敏腕OL，高杉真宙則是家事萬能的帥氣男新娘，兩人從戲裡的「反轉婚姻」互動，慢慢延伸到戲外。 據日媒報導，拍攝期長達4個月，雖然當時沒傳出緋聞，但播出結束後幾個月，他們意外發現彼此都超愛玩同款線上遊戲，於是透過遊戲語音聊天和組隊打副本，拉近了距離。
交往約兩年來，這對「人見知りインドア派」（怕生宅男宅女）從不張揚，連圈內人都很少聽到八卦。直到本月上旬，他們低調前往東京都內區役所提交結婚登記，還只邀親屬參加小型婚禮，完全符合兩人一貫的低調風格。 12月23日清晨5點，兩人同步在Instagram和粉絲俱樂部發文公布喜訊，聯名聲明寫道：「我們透過工作逐漸認識彼此，隨著相處時間的累積，產生了想要攜手共度未來人生的想法。」波瑠還大方po出婚紗照，優雅氣質讓網友直呼「太美了，最安靜卻最甜的一對」。
波瑠：因為這一部片被封為晨間女王
波瑠本名渡邊播瑠，1991年6月17日出生於東京，國中一年級時被星探發掘，從2006年電視劇《對岸的她》出道，隔年就以電影《戀空》嶄露頭角，真正讓她爆紅的，是2015年主演NHK晨間劇《阿淺來了》，飾演明治時代創業女強人阿淺，一炮而紅，拿下多座演技獎，從此穩坐日本女星一線位置。
她的代表作還包括《BORDER 衝動～檢視官比嘉彌卡～》系列，從劇集延伸到電影，展現細膩的演技深度；近期還有《路～Express～》等台日合製作品，跨足國際，34歲的她，事業高峰期選擇嫁人，粉絲感慨「阿淺終於找到她的Mr.新娘」，圈內人士也預測，新婚後她會更專注家庭和工作平衡。
高杉真宙：福岡男孩的帥氣蛻變
高杉真宙1996年7月4日生於福岡縣，小學六年級被星探看中，2009年以舞台劇出道，2012年電影《パレード》首次主演就獲好評。 他最知名的作品是《假面騎士鎧武》系列，從中走紅，之後轉戰真人劇如《高嶺與花》，展現清新青春形象；近年電影《東京復仇者2 血腥萬聖節篇》更讓他演技更上一層。
29歲的他，過去緋聞零紀錄，這次結婚被媒體形容為「遊戲高手遇上另一半」，未來還將主演《ザ・ロイヤルファミリー》等熱門劇，事業正旺， 兩人年齡差5歲，波瑠像「姐姐女房」般帶領，據知情人透露，他們在新居規劃上也互相支持，預計會是互補型伴侶。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower