戲裡成婚、戲外成真愛！「這件事」讓波瑠與高杉真宙修成正果

今年冬至，罕見與「百無禁忌日」天赦日正面相逢，被民俗界視為一年中能量最乾淨、轉運力最強的一天。民俗專家謝沅瑾指出，這是典型的「先清場、再補運」格局，特別適合為今年畫下句點、替明年鋪路，不只是拜拜有感，連飲食與生活節奏都會影響後續運勢走向。女子漾除了帶大家看冬至生肖運勢之外，也幫大家科普一些冬至節日小知識，一起看下去吧。

冬至是什麼？為什麼這一天這麼重要

冬至是二十四節氣中的第 22 個節氣，象徵一年之中白天最短、夜晚最長的一天。從天文角度來看，冬至當日太陽直射南回歸線，北半球接收到的日照時間降至全年最低點，看似進入一年最寒冷、最沉潛的時刻，實則暗藏轉機。

民俗風水專家謝沅瑾指出，傳統觀念中冬至代表「陰極而陽生」，也就是陰氣走到極致、陽氣開始回升的轉捩點，因此被視為天地能量重新啟動的重要節點。「冬至大如年」並非虛言，早在漢代，冬至就被稱為「亞歲」，地位僅次於過年，甚至曾是公定假日，皇帝會在這一天親率百官舉行祭天大典，象徵與天地重新對齊、為來年開啟新局。

特別的是，2025 年冬至適逢「百無禁忌」的天赦日。謝沅瑾說明，天赦日被視為玉皇大帝赦免眾生罪過、滌除晦氣的大吉之日，當冬至與天赦日落在同一天，形成「先除穢、後迎新」的吉上加吉格局。這一天特別適合回顧過去一年、放下執念與負能量，為接下來逐漸增長的陽氣打底，也被視為全年最佳的「氣場重開機」時刻。

同時也提醒，若近期感覺運勢停滯、身心略感不適，或熟齡族群想為健康與來年運勢加分，都可把握冬至當天到廟裡拜拜，透過天赦日的赦免能量，正式告別舊運，迎接真正開始轉動的新運勢。

冬至吃湯圓的習俗是怎麼來的？

「冬至圓仔呷落加一歲」這句話，很多台灣人從小就聽過。意思不只是年紀多一歲，也同時提醒大家：冬至到了，該回家團聚了。湯圓會成為冬至一定要吃的食物，其實很單純，因為「圓」代表團圓、圓滿。在以前生活不容易的年代，能在一年最冷的時候，全家人圍在一起吃一碗熱騰騰的東西，就是最實在的幸福。

民間也流傳一個故事：有位女兒為了安葬母親，離開家鄉去當僕人。到了冬至，她把糯米丸子貼在門上，希望父親看到後，能想起一家人曾一起吃湯圓的時光。久而久之，「冬至吃湯圓」就成了思念家人、希望團圓的象徵。

除了湯圓，冬至還可以吃什麼？

雖然湯圓最具代表性，但冬至的餐桌其實相當多元，不同吃法也各有好意頭。在部分北方文化影響下，有「冬至吃餃子」的習俗，象徵把財氣包進肚子裡，為來年累積財庫。餛飩則被視為「破混沌、迎新局」，寓意告別過去的不順，重新開始。

而在台灣，冬至進補文化更是深入人心。羊肉爐、麻油雞、四神湯，都是常見選項，重點不在補得多，而是溫補、暖身、順應節氣。另外，「豬腳麵線」也經常在冬至出現。豬腳象徵踢走霉運，長麵線則代表延年益壽，常被用來替長輩祈福，也延伸出「守冬」的孝親習俗。

冬至三個常見禁忌

關於冬至的禁忌，多半與節氣特性有關。像是避免太晚回家、避免熬夜，都是因為古人認為這天陽氣較弱，希望人們多休息、養精蓄銳。至於吃湯圓要吃雙數，則是對圓滿、人際關係的一種祝福。換個角度看，這些禁忌彷彿都在提醒冬至是一個適合收斂、整理、回到家庭的節點。

冬至後運勢解密：這3生肖氣勢明顯上揚

民俗風水專家謝沅瑾指出，冬至過後各生肖運勢開始出現消長，其中有三大生肖在年底前特別容易迎來轉機。

1.生肖羊：事業版圖擴張

屬羊者原本就站在明年運勢前段班，冬至後更明顯感受到責任加重、任務升級。這並非壞事，而是「升級前的考驗」。謝沅瑾提醒，這段時間的壓力正是為未來掌權、擴大事業版圖鋪路，只要撐過關卡，後勢可期。

2.生肖兔：人脈就是財脈

相較於屬羊的長線佈局，屬兔者的好運來得又快又實在。從冬至一路到農曆年前，貴人運特別旺，容易因介紹、合作而直接帶來收入。謝沅瑾建議，這段時間多走動、多社交，別把自己關在家中，錢往往就在一次聚會或對話中出現。

3.生肖鼠：厚積薄發，別急著退場

屬鼠者近期容易出現「看得到努力、卻摸不到成果」的疲憊感。謝沅瑾分析，目前累積的是名聲與信任等無形資本，真正的回收期落在農曆年前後。此時若因心急而中斷計畫，反而會讓前期努力白費；只要沉住氣堅持到底，收穫會比想像中更具體。

