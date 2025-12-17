2025-12-17 08:41 女子漾／編輯張念慈
可不可焙茶開喝！聖誕跨年88元喝兩杯 5大品牌冬季焙茶新品一次看
濃郁、溫潤的「焙茶系飲品」成為今年冬天飲品主流關鍵字！可不可熟成紅茶率先推出冬季限定新品「靜岡焙茶烏龍奶」，主打日本直送焙茶粉與烏龍茶韻層次，並祭出上市首三日免費升級鮮奶茶優惠；一手私藏世界紅茶、迷客夏、五桐號、CoCo 也同步推出或回歸焙茶系列，讓冬天的手搖選擇全面升級。
可不可熟成紅茶｜靜岡焙茶烏龍奶登場 焙茶控冬天必喝
可不可熟成紅茶冬季新品「靜岡焙茶烏龍奶」（中杯 55 元），以「日本直送」為核心，選用來自日本靜岡縣大井川流域的頂級焙茶粉，透過低溫研磨技術，讓粉質細緻輕盈、入口綿滑無顆粒感。入口先感受到焙茶的堅果焙香與木質氣息，隨後經典中焙半熟烏龍的圓潤茶韻慢慢展開，在濃乳調和下，呈現茶香濃郁、乳香順口的平衡風味，特別適合寒流來襲時暖暖來一杯。
喜愛更濃郁奶香的消費者，也可加價 10 元升級為「歐蕾鮮奶」版本，讓焙茶風味更加圓潤厚實。
首3日免費升級＋聖誕跨年優惠一次看
為歡慶新品上市與年末佳節，可不可熟成紅茶同步推出三大優惠活動。12 月 16 日至 12 月 18 日新品上市首三日，凡購買中杯「靜岡焙茶烏龍奶」，即可免費升級為鮮奶茶版本。
12月24日至2026年1月1日推出「聖誕暖心 1+1」優惠活動，指定奶茶搭配指定單品茶，最低88元即可享雙杯組合。自12月16日至2026 年1月4日止，可不可熟成俱樂部會員單筆飲品消費滿130元，即可獲得電子抽獎券1張，有機會抽中價值30,000 元的雙人來回機票。
一手私藏世界紅茶｜京都焙茶結合炭焙烏龍
一手私藏世界紅茶推出全新冬季「焙茶系列」，以日本京都焙茶風味為靈感，結合招牌炭焙烏龍，打造層次分明的冬日茶香。「烏吉焙茶拿鐵」冷飲售價70元、熱飲80元，焙茶與炭焙烏龍交疊後加入鮮奶，風味濃郁卻不膩口；「烏焙焙奶」（75元，冷）則加入奶粉與Q彈琥珀茶凍，讓焙茶香氣更加飽滿。
即日起至12月20日，於一手或你訂線上平台可領取焙茶新品折價券，每張可折8元，每位會員限領4張；「烏焙焙奶」另於12月27日前推出新品嘗鮮價69元，限來店享用。
迷客夏｜靜岡焙茶系列回歸
迷客夏冬季回歸「濃．焙茶系列」，主打靜岡焙茶風味，推出「靜岡焙焙烏龍拿鐵」與「靜岡焙焙鮮奶」兩款飲品，分別以焙茶搭配烏龍鮮奶與純鮮奶，茶香厚實、口感溫潤，是不少焙茶控每年冬天固定回訪的經典選項。
五桐號｜鹿兒島焙茶玩出創意搭配
五桐號焙茶系列選用日本鹿兒島焙茶為基底，推出多款創意口味，包括「鐵觀音焙奶茶」（65元）、「焙茶珍珠可可」（69元）及「杏仁凍焙茶冰沙」（89元）。其中「杏仁凍焙茶冰沙」可更換配料，結合焙茶香氣與冰沙口感，成為年輕族群關注焦點。
CoCo｜破百萬杯焙茶珍奶再度回歸
CoCo 去年冬天推出的「日式焙茶系列」熱賣破百萬杯，今年全系列再度回歸，包括「日焙珍珠奶茶」、「日焙鮮奶茶」及話題商品「冬韻擂焙珍奶」，延續高人氣表現，持續搶攻焙茶控與奶茶族群。
